Atalanta-Bologna 1-0: Sviten bruten

Efter tre raka segrar tog det stopp i söndagens bortamatch mot Atalanta.

Bolognas hopp om att utöka segersviten till fyra matcher (det hade i så fall blivit den längsta sedan typ 60-talet) släcktes alltså uppe i det höstdisiga Bergamo. Insatsen var väl egentligen ganska okej, men när det i den andra halvleken drog ihop sig var det Atalanta som ville och vågade mest.



I den första halvleken fick vi se en fin målchans för respektive lag, men Petagna sköt över för Atalanta och när Bolognas stora chans kom efter ett fint Pulgar-genombrott valde Simone Verdi att passa istället för att skjuta.



Matchen fortsatte att vara jämn även under inledningen av den andra halvleken, men när Gasperini bytte in Cornelius och Roberto Donadoni kontrade med att gå över till en trebackslinje (Sebastien De Maio in, Federico Di Francesco ut) tog hemmalaget över. Segermålet kom efter ett par olyckliga studsar kring Bolognas straffområde och det var inbytte Cornelius som till slut tryckte in bollen vid den första stolpen.



Bortalaget försökte sedan lyfta fram positionerna, men man lyckades inte sätta någon större press på sina motståndare. Verdi fick visserligen ett bra läge med knappa kvarten kvar att spela, men den här gången valde han att skjuta istället för att passa…



I slutminuterna visades Giancarlo Gonzalez ut efter dagens andra gula kort och Atalanta behövde aldrig frukta någon slutforcering från gästernas sida. Bologna får dock en chans att revanschera sig redan på onsdag när det är dags för en mitt-i-veckan omgång mot Lazio. Laget får då dessvärre klara sig utan avstängde Gonzalez samt den skadade kvintetten Vasilis Torosidis (borta i två till tre veckor), Rodrigo Palacio (borta i tio dagar), Saphir Taider och Ibrahima Mbaye.



Atalanta-Bologna 1-0



1-0 Cornelius (71’)



Atalanta (3-4-1-2):

Berisha; Palomino, Caldara, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Spinazzola (78′ Gosens); Cristante (51′ Cornelius); Ilicic, Petagna (66′ Kurtic).

Ej använda avbytare: Gollini, Rossi, Bastoni, Mancini, Haas, Hateboer, Melegoni, Orsolini, Vido



Bologna (4-3-3):

Mirante; Torosidis (25′ Krafth), Gonzalez, Helander, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi, Palacio (72′ Destro), Di Francesco (59′ De Maio)

Ej använda avbytare: Da Costa, Ravaglia, Maietta, Crisetig, Nagy, Valencia, Falletti, Krejci, Petkovic



Gula kort:

Atalanta: Caldara, De Roon, Ilicic

Bologna: Gonzalez x 2, Masina, Palacio



Röda kort:

Atalanta: -

Bologna: Gonzalez



Spelarbetyg:



Antonio Mirante – 6



Vasilis Torosidis – Spelade för kort tid för att betygsättas

Giancarlo Gonzalez – 5,5

Filip Helander – 6

Adam Masina – 5,5



Andrea Poli – 6

Erick Pulgar – 6,5

Godfred Donsah – 6



Simone Verdi – 5,5

Rodrigo Palacio – 6

Federico Di Francesco – 6



***

Emil Krafth – 5,5

Sebastien De Maio – 5,5

Mattia Destro – 5,5



Källor:

bolognafc.it

zerocinquantuno.it

2017-10-23 17:35:50

