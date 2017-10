Bologna-SPAL 2-1: Livet leker!

Söndagens efterlängtade derby slutade med Bolognas tredje raka seger.

Nykomlingarna i SPAL inledde matchen precis som förväntat. Det var både välorganiserat och tufft och Bologna hade inledningsvis vissa problem med få grepp om sin motståndare. Godfred Donsah fick visserligen en tidig chans, men Bolognas mittfältare kom halvsekunden för sent och den första halvtimmen gick nog ändå till SPAL på poäng.



Efter 30 minuters spel klev dock Simone Verdi in i handlingen när han drog upp ett riktigt mönsteranfall som slutade med att Andrea Poli kunde trycka in sitt första mål i Bolognatröjan. Ledningsmålet gav hemmalaget råg i ryggen och Rodrigo Palacio kunde med en lite bättre sistatouch ha utökat försprånget en stund senare. I halvlekens slutskede fick vi sedan se en misstänkt handssituation i Bolognas straffområde, men domaren valde att fria efter lite vägledning från VAR.



Den andra halvleken hade knappt hunnit sparka igång när Donsah tog sig fram på nytt och den här gången var flytet på hemmalagets sida. 21-åringens stenhårda inspel styrdes nämligen i eget mål av SPAL-försvararen Salamon och hastigt och lustigt var ställningen 2-0. Målet tog definitivt udden av bortalaget och den efterföljande halvtimmen kontrollerade Bologna totalt.



SPAL såg tämligen uppgivet ut och kanske att hemmalaget slappnade av lite väl mycket för i den 87:e matchminuten fick Antenucci både tid och utrymme för att vackert skruva in reduceringen. Det var med andra ord upplagt för dramatik i slutminuterna, men Bologna lyckades stå emot bra och i matchens sista sekund var Palacio faktiskt bara en ribbträff från att utöka ledningen.



Segern var alltså Bolognas tredje raka och det var sannerligen inte igår som klubben stod för en lika stark säsongsinledning. Helt plötsligt är det som att pusselbitarna har fallit på plats och centrallinjens nyförvärv Giancarlo Gonzalez, Poli och Palacio går från klarhet till klarhet (Mattia Destro fick till exempel sitta kvar på bänken hela matchen den här gången). Tuffare tider väntar helt säkert, men för tillfället är det lika bra att njuta och se fram emot den kommande bortamatchen mot Atalanta med tillförsikt.



Bologna-SPAL 2-1



1-0 Poli (30‘)

2-0 Självmål (49‘)

2-1 Antenucci (87’)



Bologna (4-3-3):

Mirante; Mbaye (73′ Torosidis), Gonzalez, Helander, Masina (58′ De Maio); Poli (56′ Taider), Pulgar, Donsah; Verdi, Palacio, Di Francesco

Ej använda avbytare: Da Costa, Ravaglia, Krafth, Crisetig, Nagy, Destro, Krejci, Okwonkwo, Petkovic



SPAL (3-5-2):

Gomis; Salamon, Vicari (70′ Mattiello), Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Mora (56′ Rizzo), Costa; Paloschi (56′ Borriello), Antenucci

Ej använda avbytare: Marchegiani, Poluzzi, Cremonesi, Konate, Oikonomou, Vaisanen, Schiavon, Vitale, Bonazzoli



Gula kort:

Bologna: Masina, Pulgar

SPAL: Borriello, Costa



Redaktionens spelarbetyg:



Antonio Mirante – 6



Ibrahima Mbaye – 6

Giancarlo Gonzalez – 7

Filip Helander – 6,5

Adam Masina – 6



Andrea Poli – 6,5

Erick Pulgar – 6

Godfred Donsah – 6,5



Simone Verdi – 6

Rodrigo Palacio – 7

Federico Di Francesco – 6



***

Saphir Taider – 6

Sebastien De Maio – 6

Vasilis Torosidis – Spelade för kort tid för att betygsättas



2017-10-17 17:53:39

