Inför Bologna-SPAL: Derby i Emilia-Romagna!

Det är 49 år sedan lokalrivalerna Bologna och SPAL senast möttes i Serie A, men imorgon söndag är det äntligen dags igen.

Sol- och Milanoderbyt i all ära, men i Emilia-Romagna riktas istället blickarna mot söndagens derby mellan Bologna och SPAL. Klubbarnas senaste Serie A-möte ägde alltså rum våren 1968 då Bologna besegrade SPAL på bortaplan efter mål av Pascutti, Roversi och Pace. Ett stort antal bortasupportrar väntas göra resan till Dall’Ara imorgon och dagen till ära har även Bolognas ägare Joey Saputo flugit in till matchen.



Bologna har ju inlett säsongen starkt även om laget fortfarande väntar på den första hemmasegern (samtliga tre vinster har bärgats på bortaplan). På skadelistan återfinns endast Domenico Maietta och Roberto Donadoni har följaktligen ingen brist på valmöjligheter. Förhandsrapporterna säger att Bolognatränaren lutar åt en 4-2-3-1-uppställning där Mattia Destro i sin jakt på säsongens första mål får understöd av Simone Verdi, Rodrigo Palacio och Federico Di Francesco. Giancarlo Gonzalez och Erick Pulgar har båda VM-kvalat på andra sidan Atlanten och vi sätter därför ett litet frågetecken för deras medverkan i matchen, men om Donadoni får positiva besked under dagens träning kan de mycket väl ta plats i söndagens startelva.



SPAL har fått ganska mycket beröm under säsongsinledningen, men ligger kvar på sina fem poäng och vi kan nog räkna med att laget är väldigt angeläget om att få lite bättre fart på poängplockandet. Bologna får givetvis se upp med Paloschi, Antenucci, Borriello och Bonazzoli i motståndarnas anfallslinje (prognosen säger att de två förstnämnda inleder matchen på topp), men kantspringaren Lazzari, som verkar kvittera ut fina betyg vecka efter vecka, blir också någonting att bita i för Bolognas vänsterförsvar. Noterbart är även att SPAL har hela fem spelare i truppen som inledde fjolårssäsongen i Bologna: Alfred Gomis, Marios Oikonomou, Federico Viviani, Luca Rizzo och Sergio Floccari (för tillfället skadad).



För övrigt får vi redan ikväll en försmak på matchen i form av ett basketderby mellan Fortitudo Bologna och Kleb Ferrara i A2:an.



Forza!



Preliminär startelva Bologna (4-2-3-1):

Mirante; Mbaye, De Maio, Helander, Masina; Taider, Poli; Verdi, Palacio, Di Francesco; Destro



Infortunati:

Bologna: Maietta

SPAL: Floccari, Meret



Squalificati:

Bologna: -

SPAL: -



Domare: Guida



Matchstart: 15.00



2017-10-14 12:11:00

