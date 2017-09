Sassuolo-Bologna 0-1: Fortsatta steg i rätt riktning

Bologna fick lite retroaktiv utdelning när Sassuolo besegrades under söndagskvällen.

Roberto Donadoni ställde dagen till ära upp med en trebackslinje framför sin vikarierande målvakt Angelo Da Costa och längst fram fick Rodrigo Palacio sällskap av Simone Verdi. Bologna skulle alltså bygga vidare på tisdagens fina insats mot Inter och inledningsvis fick vi se ett organiserat och ganska försiktigt bortalag som skuggboxades mot ett ungefär lika avvaktande Sassuolo.



Matchens första stora chans gick till hemmalagets Matri, men Da Costa avvärjde och positivt för Bologna var att det där var ungefär så farligt som det blev för Sassuolo under den första halvleken. Bologna hade också vissa problem med anfallsspelet, men efter pausvilan fick bortalaget bättre fart under fötterna och man hotade tidigt genom bland annat Palacio och Godfred Donsah. Matchen gick sedan åter in i en lite lugnare fas, men med tio minuter kvar att spela visades hemmakaptenen Magnanelli ut efter sitt andra gula kort och Bologna fick då en utmärkt möjlighet att sno med sig alla tre poäng hem.



Så långt hade Bologna gjort en helt okej bortamatch och krysset framstod som ganska rättvist, men i den 89:e minuten löste en dribbling och djupledsboll från inbytte Bruno Petkovic upp knutarna. Palacio missade visserligen friläget som kroaten hade serverat, men på returen höll sig en annan inhoppare, Orji Okwonkwo, framme och petade in sitt första Serie A-mål.



De fyra stopptidsminuterna blev sedan aningen för svettiga, Adjapong var bara ett par decimetrar från att placera in kvitteringen och i slutsekunderna var Palacio ytterst nära att dryga ut Bolognaledningen, men 1-0-resultatet stod sig matchen ut och till de 2 500 bortasupportrarnas glädje lyckades Bologna bärga sin tredje raka seger i Reggio Emilia. Efter insatserna mot Napoli, Fiorentina och Inter, som sett till spelet borde ha resulterat i en något bättre poängskörd, var kvällens seger ytterst välkommen och Bologna kliver nu upp på en stabil elfteplats i tabellen.



Nästa helg beger sig Bologna till Ligurien för en bortamatch mot Genoa.



Sassuolo-Bologna 0-1



0-1 Okwonkwo (89’)



Sassuolo (3-5-2):

Consigli; Letschert, Cannavaro, Acerbi; Lirola, Missiroli, Magnanelli, Duncan (59’ Sensi), Adjapong; Berardi (79’ Biondini), Matri (70’ Falcinelli)

Ej använda avbytare: Pegolo, Gazzola, Goldaniga, Peluso, Rogerio, Cassata, Mazzitelli, Politano



Bologna (3-5-2):

Da Costa; De Maio (86’ Okwonkwo), Gonzalez, Helander; Mbaye, Donsah, Pulgar, Poli (88’ Taider), Masina; Verdi (71’ Petkovic), Palacio

Ej använda avbytare: Bruzzi, Santurro, Krafth, Maietta, Torosidis, Crisetig, Nagy, Destro, Di Francesco



Gula kort:

Sassuolo: Adjapong, Magnanelli x 2

Bologna: Donsah, Okwonkwo, Poli, Pulgar



Röda kort:

Sassuolo: Magnanelli

Bologna: -



Spelarbetyg:



Angelo Da Costa – 6,5



Sebastien De Maio – 6

Giancarlo Gonzalez – 6,5

Filip Helander – 6



Ibrahima Mbaye – 6

Andrea Poli – 6

Erick Pulgar – 6

Godfred Donsah – 6,5

Adam Masina – 6



Simone Verdi – 6

Rodrigo Palacio – 6



***

Bruno Petkovic– 6,5

Orji Okwonkwo – 6,5

Saphir Taider – Spelade för kort tid för att betygsättas



Källa:

bolognafc.it

zerocinquantuno.it

2017-09-24 23:51:42

