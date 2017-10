Bättre än Messi - men platsar inte i Brescia

Brescia tränas av helt fel person. Att mister Boscaglia fryser ut Cattaneo är tjänstefel.

ochär i det närmaste jämngamla. Världshistoriens bäste (enligt) fyllde nyligen 30; den okände italienaren föddes på en ö ividi januari 1989.När Messi var 12 år och Cattaneo 10 deltog de båda i ett fotbollsläger ii norra. På den tiden visste naturligtvis ingen vem Messi var. Av 300 unga provspelare skulle 22 väljas ut för att få fortsätta sin ungdomskarriär i Como Calcio. Cattaneo fick en plats, men inte Messi. Ett år senare försökte Messis föräldrar få till ett provspel medistället, och resten är fotbollshistoria.Cattaneo köptes av Brescia inför den här säsongen, som i skrivande stund har avverkat åtta omgångar. Av hittills 720 minuter ordinarie matchtid har Cattaneo fått spela 22 minuter - ett enda kort inhopp.Under alla år som jag följt Brescia - hela 2000-talet - har jag aldrig varit med om något märkligare. Och aldrig har jag upplevt ett större supporterraseri över ett enskilt tränarbeslut.Vecka efter vecka har mistervalt att frysa ut Cattaneo, med motiveringen att han inte passar in i spelsystemet 3-5-2. På frågan varför Boscaglia var med och köpte Cattaneo i somras får vi svaret att orsaken är att OM Brescia mot förmodan skulle byta spelsystem en vackerdag kan Cattaneo möjligtvis komma till användning. Vilket förefaller osannolikt, då Boscagalia är fundamentalist och aldrig ändrar spelsystem eller taktik.Brescia har de senaste åren varit en klubb som nästan aldrig köpt spelare, utan bara lånat, eller letat upp kontaktslösa spelare. Har man trots allt köpt en spelare har det handlat om 1-årskontrakt (vilket också var precis det tränare Boscaglia själv fick). Det har varit den svåra ekonomiska situationen som dikterat sådana lösningar. Men Cattaneo köptes rakt av från-klubben. Brescia skrev ett treårskontrakt med honom.Cattaneo är en klassisk Baggio-typ, den spelartyp som mer eller mindre alltid har funnits i Brescia och som varit en del av klubbens identitet och sätt att spela fotboll. Förutom de senaste två åren (sen brassen Sodinha lämnade).Fansen såg alltså värvningen av Cattaneo med stor förtjusning och förväntan - och han har varit bra på försäsongen. De supportrar som sett träningar och vänskapsmatcher under juli-augusti är de supportrar som nu får kommentarsfälten på Internet att svämma över att upprördhet och frågor:Varför petas Cattaneo i match efter match - varför får han inte ens sitta på bänken? Ingen köper Boscaglias märkliga svar. För det finns ingen tränare i världen som skulle frysa ut Messi för att denne inte passar in i spelsystemet. Byt då spelsystem.Till saken hör att Brescias nye ägareförordat en särskild policy i klubben: Tränaren får aldrig ta ut en matchtrupp på fler än 18 spelare. Detta skiljer Brescia från i stort sett resten av elitfotbollsvärlden, där matchtrupper i princip alltid numera består av omkring 20-25 spelare (dagens motståndare i Serie B:s åttonde omgång,, hade exempelvis 24 spelare uttagna).Men ingen av dessa förklaringar förklarar varför Cattaneo - som varit skadefri hela sommaren och hösten - ställs utanför.Nej, svaret är naturligtvis att här ligger en hund begraven. Cattaneo är ett svart får i tränarens ögon. Men någon diva är han definitivt inte - de som sett den enda presskonferens Cattaneo har fått ge slogs omedelbart av vilken sympatisk, varm och ödmjuk person han är.Kanske är det just det som irriterar Boscaglia - och att denne lirare har fansen på sin sida. Det brukar vara så. Boscaglia har personliga problem med Cattaneo - eller med sig själv. Jag tror snarast det sistnämnda. Jag tror att Boscaglia är fel man på fel plats. Jag tror han känner det själv: Trots att denna säsong är så ung - åtta omgångar spelade av serien - har Boscaglia dragit på sig tre röda korta. Att en tränare blir utvisad tre gånger på en dryg månad måste vara unikt. Det talar sitt tydliga språk.Nu är det hög tid för president Cellino att ge honom sparken.