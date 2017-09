Brescia-Perugia 2-1: Caracciolo ÄR Brescia

Och störst av allt är kärleken - Caracciolos kärlek till Brescia.

Närnye ägarei veckan fick frågan av lokalpressen om det finns någon spelare i laget som sticker ut för honom svarade han. Cellino beskrev kärleken han ser i Caracciolos ögon, kärleken till klubben och till staden.Vår lagkapten och meste målgörare genom alla tider Andrea Caracciolo har spelat i Brescia längre än den typiske-besökaren har levt.Jag kommer att tänka på agentreplik i TV-serien: "I AM the FBI". Ingen skulle protestera - tvärtom - om Caracciolo sade om sig själv: "Jag ÄR Brescia".Cellino strödde kärleksord över Caracciolo i veckans intervju, och visade därmed att han förstår vad allting handlar om och går ut på. Det vill säga klubbkärlek, om det nu behöver skrivas ut (och det kanske behövs i dagens fotbollsvärld).Caracciolo började på bänken i eftermiddagens match mot ligaledarna, som för övrigt tränas av en gammal favorit - före detta- och Brescia-mittfältaren(som är en äkta Perugia-son, så det känns rätt att han nu fått förtroende att träna sitt hjärtas lag, så här i början av sin tränarkarriär).Anledningen till att Caracciolo fick vila i dryga timmen idag berodde på att Cellino är rädd om sin ögonsten - vår 36-årige legend får inte slita ut sig. Så stor är han för oss, i den här staden, att klubben och laget knappt är någonting utan sin (enda) stjärna. Cellino menar att allt ansvar kan inte läggas på Caracciolos axlar, någon gång måste han avlastas.Tränarehade tydligen läst och tagit till sig av detta, men det fick också till följd att Brescia hamnade i underläge (den nordkoreanske skytteligaledarenickade in 1-0 i början av andra halvlek).Caracciolo behövde inte många minuter på sig för att ställa allt till rätta, och ordna säsongens första hemmaseger; först petade han in kvitteringen, sen spelade han storstilat framsom placerade in slutresultatet 2-1.Tränare Boscaglia är ett eget kapitel, som har grämt mig länge. Han är ett hinder för Brescias utveckling den här säsongen. Cellino fick honom "på köpet" när han övertog klubben strax innan-säsongen kickade igång för en månad sen.Vår president är känd för flera saker, bland annat för att röka kopiösa mängder cigaretter, för att spela elgitarr på diverse rockscener, och för att sparka tränare (eller "äta" tränare, som de uttrycker det på italienska). Ivar de ett 40-tal som fick sparken under Cellinos styre.Jag tvivlar starkt på att Boscaglia sitter säkert mer än ett par veckor till, trots dagens vinst. Hans största problem är att han är en fundamentalist, vilket är ett mycket osympatiskt drag, oavsett om det handlar om religion eller fotboll. Han är fullständigt låst i sin trångsynthet, att alltid spela med samma system, samma formation, samma taktik, samma spelare.Cellino har öppnat plånboken så pass att Brescia kan stoltsera med Serie B:s största trupp på bortåt 40 spelare (om nu det är något att stoltsera med - personligen tycker jag att det verkar vara helt onödigt och snarast en försvårande omständighet). Ändå använder Boscaglia alltid samma 12-13 individer i match efter match.Hans allra största fel är att han placerat vår nye trequartista - som jag hade och har så höga förhoppningar om - i kylan. Inte en enda minut harfått (fram till idag), oftast har han till och med förvägrats en plats på bänken. Det är svårt att beskriva det som annat än sinnessjukt agerande från Boscaglia, eftersom Cattaneo inte haft några skadebekymmer eller liknande.Men vi vet alla att vissa tränare har "issues" med speciella karaktärer, exempelvis minns jag med sorg hurplacerades på bänken iav mister, åren innan han pånyttföddes i Brescia, under en tränare som trodde på honom.Vi får avvakta en analys av tabelläget till på tisdag, då Brescia spelar en tidigare uppskjuten match mot. Först då har man spelat lika många omgångar som övriga lag. Det man kan säga redan nu är att en vinst där skulle innebära en topp 5-placering. Enligt Cellino är dock inte resultaten det viktigaste. Han efterlyser ett Brescia som är "mer rock 'n' roll". Jag delar självklart den uppfattningen. Cellino är rätt president för oss.