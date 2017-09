Inför Crotone-Benevento: "Nu eller aldrig!"

I en intevju efter matchen mot Atalanta sa Alex Cordaz att "laget inte haft rätt inställning". Något man "skulle se till att ändra på inför mötet med Benevento". För det kommer krävas. Allt annat än tre poäng mot Benevento är ett misslyckande å de grövsta. I årets Serie A har toppen åter höjt sig från lagen i botten. Avståndet har blivit allt längre, och poängen allt svårare att ta(mot lagen i toppen). Därför är matcherna mot lagen på den nedre halvan livsviktiga.För att vinna matchen kommer Crotone behöva vara det laget som för spelet. Något man inte gör under speciellt många matcher under en säsong i Serie A. Att bara ligga lågt med backlinjen och kontra på de lägen som ges kommer inte att räcka mot Benevento. Nej, här kommer det vara upp till Davide Nicola att motivera sinna mannar till att etablera tryck runt Beneventos strraffområde.Som tidigare nämnt ligger Benevento sist i Serie A. Nykomlingen är det enda poänglösa laget och har långt ifrån visat att man håller på den här nivån. Man har släppt in fjorton mål på de fem inledande matcherna, och i dessa endast mäktat med ett mål framåt. Att laget är i behov av en uppryckning har väl inte undgått någon, men om man ska vara ärlig så får varje vunnen poäng ses som en bonus. Benevento är i Serie A för att se och lära.Tillsammans med Crotone är Benevento en av de minsta klubbarna i Serie A(sett till omsättning, lönebudget mm.).De dåliga resultaten är inte det enda som skakat Benevento den senaste tiden. I veckan kom avslöjanden om att lagkaptenen Fabio Lucioni åkt fast i en dopingkontroll. Hur länge Lucioni blir borta från fotbollen återstår att se. Något som man vet är att han inte kommer att medverka i matchen mot Crotone.Crotone(4-4-2): Cordaz, Sampirisi, Ajeti, Ceccherini, Pavlovic, Rohdén, Mandragora, Barberis, Stoian, Trotta, TumminelloBenevento(4-4-2): Belec, Letizia, Venuti, Costa, Di Chiara, Parigini, Cataldi, Memushaj, Lazaar, Coda, Puscas