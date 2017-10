Inför Roma-Crotone: Ännu en mycket tuff bortamatch

Mot Roma kommer vi möta Eusebio Di Francescos älskade 4-3-3. Med tre- mot våra två man på mitten kommer Roma att ha ett övertag. Det kommerkrävas att Adrian Stoian och marcus Rohdén kommer in från sina respektive ytterpositioner och stöttar upp tillsammans med Andrea Barberis och Rolando Mandragora. Detta samtidigt som Romas båda ytterbackar kommer ånga på ut längs kanterna.Förutom tre centrala mittfältare innebär Di Francescos formation att det även finns rum för tre anfallare. Edin Dzeko centralt med (troligtvis) Cengiz Ünder och Diego Perrotti utanför sig. Den sistnämnda har en lite mer fri roll och tillåts ofta vandra in i banan för att därifrån operera med sin känsliga högerfot.För Davide Nicolas mannar, tror jag, nyckeln kommer vara att hålla ihop lagdelarna och att våga stå (relativt) högt med backlinjen. Visst, Dzeko kan löpa, men det är inte hans signum. Så att minska ytorna för honom kommer vara att föredra.I sitt bollinnehav är Roma väldigt optimistiska. Man spelar ofta med stora risker, inte minst i bollrullandet som involverar backlinjen och målvakt. Under press visar de upp sina brister, så att just pressa backlinjen är något som, jag tror, Crotone kommer vinna en hel del på.Men jag är inte dummare än att tro att Roma kommer äga oerhört mycket boll. På Olimpico är man väldigt starka och trygga. Crotone kommer vara tillbakapressat och ha svårt att komma över den egna planhalvan. Men vid bollvinst gäller det att vila den(bollen) inom laget, slå ner på tempot och låta Roma-spelarna jaga en stund. För Crotone är ett väldigt bollskickligt lag och dess förmåga att "spela boll" är underskattad.Att få med sig en poäng vågar jag knappt hoppas på. Men ett försvarsspel som lovar bättre än det vi såg mot Sampdoria är nästan ett krav från min sida.Forza Squali!Roma(4-3-3): Alisson, Karsdorp, Fazio, Moreno, Kolarov, Nainggolan, Gonalons, Geraon, Perrotti, Dzeko, ÜnderCrotone(4-4-2): Cordaz, Sampirisi, Ceccherini, Simic, Pavlovic, Faraoni, Barberis, Mandragora, Rohdén, Budimir, Nalini