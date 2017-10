Matchrapport: Crotone-Fiorentina

Davide Astori som spelade en negativ roll för sitt Fiorentina.

Marcelo Trotta. Stod för ett mål, en assist och ett mycket fint arbete över hela planen.

Domare Fabio Maresca hade ingen bra dag på jobbet. Ojämn i stort.

På ett höstsoligt Ezio Scida tog Crotone emot ett formstarkt Fiorentina . Viola hade, inför matchen, tre raka segrar i Serie A och huserade på en fin sjundeplats. Att det skulle bli tufft att ta poäng var ingen främmande, och om någon hade frågat mig om jag tagit en poäng på förhand, då hade jag gjort det.Men så fungerar inte fotboll.Matchen inleddes - inte sprakande - men med två lag som båda försökte göra matchen till sin. Trots sommarens förödande mercato visade Fiorentina upp ett inspirerat spel. Avsaknaden av spelare som Borja Valero har- och kommer att göra sig påmint under säsongen.Kvalitén på spelet lämnade dock mer att önska. Många dueller och avblåsningar gjorde att matchen, till stora delar, rycktes sönder.Tonen på matchen skulle sättas efter dryga 17 minuters spel då hemmalaget, genom två snabba mål, såg till att skaffa sig ett rejält överläge. Först Ante Budimir och sedan Marcelo Trotta skulle, inom loppet av två minuter, se till att frälsa de betalande åskådarna på Ezio Scida. En ledning som långt ifrån kändes rättvis, men inte desto mindre skön.Efter de två målen anades det en viss spridning av panik bland Stefano Piolis mannar. Man började forsera rejält mot Alex Cordaz straffområde, men få avslut gav den vältatuerade målvakten några bekymmer.Men reduceringen hängde i luften. Och den skulle komma.I den 44:e minuten lyckades Marco Benassi, i närmast blindo, valla bollen in i mål via Cordaz högra stolpe. Ett tungt mål att släppa precis före paus.Den andra halvleken såg i mångt och mycket ut som den första slutade: Ett Fiorentina som mestadels pressade ner Crotone-försvaret. Federico Chiesa var bra och höll hemma-försvaret sysselsat.Crotone-försvaret stod lågt och rensade bort allt som kom i deras väg.Fiorentina var vid ett flertal gånger nära att få till en kvittering, och scenerna mot Torino började göra sig påminda, men Crotone lyckades hålla undan och man tog alla tre poängen.Ett fruktansvärt styrkebesked. Första poängen mot ett lag på den övre halvan för Davide Nicolas mannar. Ett försvar som återigen får visa vad man går för(inte minst efter krossen på Luigi Ferraris) efter två raka förluster. Vi är uppe på en 15:e-plats nu och det känns ruskigt bra!Forza Squali!