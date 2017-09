Notizie del Rossoblú - Klubben straffas

Omgång 4. Crotone-Inter den 16:e september klockan 15.00.

Omgång 9. Sampdoria-Crotone den 21:a oktober klockan 18.00.

Omgång 12. Bologna-Crotone den 4:e november klockan 18.00.

Omgång 13. Crotone-Genoa den 19:e november klockan 12.30.

Omgång 14. Juventus-Crotone den 26:e november klockan 20.45.

Omgång 15. Crotone-Udinese den 4:e december klockan 19.00.

Omgång 16. Sassuolo-Crotone den 10:e december klockan 18.00

29:e augustiTIM Serie A har släppt information gällande ändrade speldatum av(bland annat) Crotones matcher. Det rör sig om följande omgångar som fått nya datum och tider:Förutom ovanstående information som rör Crotones ligamatcher, har TIM Serie A annonserat information kring Coppa Italia. Där möter Crotone Genoa på Luigi Ferraris den 30:e november.Inför det stundande VM-kvalet, som startar den 31:a augusti, har tre spelare från Crotone tagits ut för att representera sina respektive landslag. Spelarna i fråga är Marcus Rohdén, Arlind Ajeti och Rolando Mandragora.Rohdén är för första gången på ett tag uttagen i Janne Anderssons landslagstrupp. Mittfältaren kommer att följa med på Sveriges båda bortamatcher i Bulgarien respektive Vitryssland. Förhoppningsvis blir det speltid på mittfältet för den flexible mittfältaren.Arlind Ajeti har blivit inkallad av Albaniens italienske förbundskapten Christian Panucci . Albanien kommer att möta Liechstenstein och Makedonien.Juventus-lånet Mandragora kommer att representera sitt Italienska landslag under uppehållet. Men inte Gli Azzurri utan Gli Azzurini - det italienska u21-landslaget. För det italienska u21-landslaget sägs det vara två vänskapsmatcher inplanerade. Först ett möte med EM-finalisten Spanien den 1:a september och därefter mot Slovenien den 4:e.Crotone-redaktionen önskar samtliga spelare lycka till under landslagsuppehållet.På torsdagskvällen genrepade Crotone inför ligapremiären på söndag. Man gjorde det mot Serie D-klubben Roccella i en match som slutade 0-8 till Gli Squalis fördel. Utmärkande var att Marcus Rohdén nätade, samt att både Simmy och unge Guiseppe Borello stod för ett hattrick vardera. Samtliga nätrasslingar skedde i minut 55 eller senare. Matchen ger ingen direkt värdemätare inför ligapremiären, men ändå skönt att flera spelare fick känna på att göra mål.Under dagen meddela klubben via sin hemsida att man, på fredag kväll, kommer hålla en "kick off" för fansen på piazzale Ultra i Crotone. Därkommer man bland annat presentera nya matchställ. Crotone är ett av få lag i Serie A som ännu inte offentliggjort sina nya matchställ. Fansen har väntat länge, men den 18:e augusti kommer deras blir deras böner att besvaras.Efter lördagens 2-1-seger i Coppa Italia är Crotone vidare till den fjärde omgången. Där kommer man få möta Genoa som tog sig vidare i cupen genom en 2-1-seger mot Cesena . Matchen de två Serie A-klubbarna emellan kommer att spelas på Luigi Ferraris den 29:e november. Vinnarna av mötet kommer att ställas mot Juventus i kvartsfinal, vilken kommer äga rum den 13:e december på Juventus Stadium.Under lördagen spelar Crotone säsongens första tävlingsmatch. Man gör det genom att, på Ezio Scida, ta emot Serie C-klubben Piacenza Calcio 1919 i den tredje omgången av årets Coppa Italia. Biancorossi(som klubben bland annat kallas) har spelat totalt åtta säsonger i Serie A, den senaste 2002/2003. Som sina mest kända representanter genom tiderna har man Filippo Inzaghi och Hugo Campagnaro.Crotones förväntade startelva: Cordaz; Faraoni, Ajeti, Cabrera, Martella; Rohden, Izco, Barberis, Nalini; Tonev, Budimir.Serie A har bekräftat att Crotones ligapremiär mot Milan flyttas fram. Matchen var från början tänkt att äga rum på Ezio Scida den 21:a augusti, men har nu bytt datum till den 20:e. Anledningen till detta ska vara att Milan spelar match i Europa League -kvalet mot Shkendija bara tre dagar senare. Beslutet har fattats med den anledning att Milan ska ha mer tid till vila.