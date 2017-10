2017-10-15 12:30

Fiorentina - Udinese

2-1



Postpartita Fiorentina-Udinese: Välbehövlig vinst

På en höstsolig Stadio Artemio Franchi tog Fiorentina en välbehövlig vinst mot gästande Udinese genom två mål av fransmannen Cyril Thereau







Där började Udinese piggt och började direkt komma upp i plan på ett bättre sätt än i första halvlek, men fick se sig avvärjade snabbt då Thereau återigen höll sig framme och satte dit 2-0 i den 5ee minuten, efter att Bizzarri släppt en svag retur. Några minuter senare såg Udinese ut att reducera till 2-1 men fick målet bortdömt för offside i framspelningen till friläget. Efter tio minuters ställningskrig lyckadess till slut få in en reducering genom Samir, efter ett inlägg och tam Fiorentinamarkering. Andra halvlek såg helt annorlunda ut än den första och Udinese höjde sig ordentligt samtidigt som Fiorentina började backa hem. Bortlaget pressade för en kvittering i slutet men Fiorentina lyckas försvara sig på ett bra sätt. Sammantaget var det klart övertag i bollinnehav och spel för Fiorentina men Udinese lyckas hota och skaka hemmalaget.



Vi tackar Udinese för matchen och Cyril Thereau för en oerhört viktig vinst!



Fiorentina-Udinese Marco Sportiello

Vincent Laurini

German Pezzella

Davide Astori

Cristiano Biraghi

Milan Badelj

Jordan Veretout

Marco Benassi

Cyril Thereau

Federico Chiesa

Giovanni Simeone



Avbytare

Khouma Babacar

Sebastian Cristoforo

Bartlomiej Dragowski

Valentin Eysseric

Bruno Gaspar

Ianis Hagi

Vitor Hugo

Albano Bizzarri

Silvan Widmer

Gabriele Angella

Bram Nuytinck

Samir

Rodrigo De Paul

Seko Fofana

Antonin Barak

Jakub Jankto

Maxi Lopez

Kevin Lasagna



Avbytare

Ali Adnan

Riad Bajic

Andrija Balic

Davide Borsellini

Danilo

Ewandro

Emil Hallfredsson



På en höstsolig Stadio Artemio Franchi tog Fiorentina en välbehövlig vinst mot gästande Udinese genom två mål av fransmannen Cyril Thereau