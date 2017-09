Prepartita Fiorentina - Atalanta: Eysseric tillbaka?

kommer senast från en moralisk insats mot Juventus i Turin där man visade på god vilja och lagsammanhållning då man så när lyckades parera ligamästarna på hemmaplan, men till slut fick se sig besegrade med 1-0. Laget har visat stora framsteg sedan den ruttna ligapremiären mot Inter i slutet av augusti och det var endast mindre marginaler som skiljde lagen emellan under onsdagens kvällsmatch i Turin.Tränare Pioli försäkrar att alla spelare har återhämtat sig fint från matchen och uppskattar insatsen i matchen men poängterar samtidigt att man inte hotade Juventus särskilt mycket. Han försäkrar även att spelartruppen varje dag gör framsteg och att det finns massor av kvalité att dra nytta av och förbättra.Mot Atalanta saknas endast Milan Badelj (avstängd) och den stora frågan är vem som ersätter honom centralt bredvid Veretout. Alternativen är att dra ner Marco Benassi från offensivt till en mer central roll med Gil Dias som ersättning, eller sätta in Carlos Sanchez som direkt ersättare till Badelj. Gazzettan tror dessutom att Thereau kommer att få sitta på bänken till förmån för Eysseric, som troligen kommer få spela för första gången sedan sin fotledsskada.fick en tuff start på säsongen med två förluster mot Roma och Napoli men har nu repat sig rejält och fortsätter på den inslagna vägen från förra säsongen. På de fyra senaste matcherna har man vunnit mot Sassuolo, Everton och Crotone, där de två senare var mycket övertygande. Man kryssade också borta mot Chievo men detta kort efter den imponerande segern mot Everton, vilket får ses som godkänt då Chievo är erkänt tuffa på hemmagräs.I bortalaget hittar vi Josip Ilicic som gjort ett bra intryck på Bergamo med två assist och ett mål på fem matcher. I Atalanta återfinns också sylvasse Papu Gomez och anfallskollegan Petagna, två herrar som Fiorentina måste hålla koll på. Dessutom så är succémannen Marten De Roon är tillbaka i Atalanta efter ett mediokert äventyr i Premier League Sportiello; Bruno Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Sanchez; Benassi, Eysseric, Chiesa; SimeoneBerisha; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Gosens; Kurtic; Gomez, PetagnaDe blåsvarta ligger strax över Fiorentina i tabellen med sina sju poäng och söndagsmatchen kommer att vara mycket viktig för hemmalaget om man vill bygga vidare på den inspirerade känslan som finns i truppen. Matchen är dessutom mycket viktig ur ett poängperspektiv då man måste vinna dessa hemmamatcher om man överhuvudtaget vill hänga på topp sju. Det kommer troligen bli en trevlig match där Fiorentina kommer bli hårt pressade av ett starkt Atalanta. Nyckeln för Fiorentina blir att få igång offensiven på allvar och kanske är det Valentin Eysseric som ska komma in och lösa den knuten?Väl mött Atalanta och

0 KOMMENTARER 2 VISNINGAR 0 KOMMENTARER2 VISNINGAR JOHAN HORN

Twitter: @johanhorn1

2017-09-24 09:47:59 Twitter: @johanhorn12017-09-24 09:47:59

När Palermo ramlade ur så förlorade Norge sin enda spelare i Serie:A Det tog de igen när Rafik Zekhnini skrev på för Fiorentina. Vi tog ett snabbt snack med honom i mixed zone efter Violas seger mot Hellas Verona.Fiorentina startar säsongen med att resa till Milano för att ta sig an Inter i en tuff bortamatch.Den första juli är här och mercaton har officiellt börjat! I denna tråden kommer det att finnas korta notiser om rykten och officiella övergångar samt en sammanfattning längst ned på sidan. Välkomna till Fiorentinas mercato sommaren 2017, Forza Viola!Ett positivt Viola reser ner till Sicilien för att under söndagen gästa det redan sjunkna skeppet Palermo.Förutsättningarna inför matchen var tydliga och skarpa. För Fiorentina var det här sista chansen att i alla fall få ses som utmanare till kampen om Europaplatserna. Det är fortfarande mycket som ska till att de löser biljetten ut i Europa och Europa League men vid vinst så hade nytt hopp tänts. För Inter var det en match där man hoppades kunna studsa tillbaka efter flera mindre bra insatser under de senaste veckorna.Det är två resultatmässigt formsvaga lag som möts i den 33e omgången när Fiorentina tar emot Inter hemma på Stadio Artemio Franchi. Fiorentina har inte vunnit på sina två senaste matcher, samtidigt som motståndarna Inter inte vunnit på sina senaste fyra senaste matcher. Räkna med att det är två lag som kommer göra allt för att komma tillbaka på det vinnande spåret.Efter en nagelbitande batalj borta mot Sampdoria gästas Fiorentina av grannarna Empoli i derby dell'Arno under lördagen.