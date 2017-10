2017-10-15 12:30

Fiorentina - Udinese



Prepartita Fiorentina-Udinese: Dags att vinna

Efter en sval insats borta mot Chievo och ett landslagsuppehåll är det dags för Viola att börja vinna matcher. Först ut är Udinese som gästar i en lunchmatch på Stadio Artemio Franchi.







Under landslagsuppehållet har man, på grund av skador, tappat två offensiva alternativ till matchen mot



Förmodade startelvor (Gazzettan):



Fiorentina (4-2-3-1): Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj; Benassi, Thereau, Chiesa; Simeone



Udinese (4-1-4-1): Bizzarri; Widmer, Angella, Nuytinck, Samir; Hallfredsson; De Paul, Barak, Jankto, Lasagna; Maxi Lopez



Bortalaget Udinese har gått tungt än så länge med fem förluster och två vinster. Problemet för de svartvita ligger i defensiven, där man släppt 13 mål utspritt på fem matcher. Vinsterna har kommit mot Genoa (1-0) och senast en imponerande seger mot starka



Det är svårt att förutspå hur matchen kommer att se ut tack vare Fiorentinas svängiga prestationer och Udineses nyfunna form. Troligen kommer hemmalaget att försöka vara det bollförande laget och pressa Udinese men kan få det tufft på mitten förutsatt att Gazzettans startformationer står sig. Jag skulle tippa på en målrik match där Fiorentina få islossning men att Udinese lyckas hålla sig kvar länge i matchen. 3-2 till Viola.



JOHAN HORN

Twitter: @johanhorn1

2017-10-14 11:43:53

