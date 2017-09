2017-10-01 15:00

Chievo - Fiorentina



Prepartita Fiorentina vs Chievo - Chiesa centralt?

Ny söndagsmatch och således nya möjligheter för tre poäng. Med ett sent poängtapp mot Atalanta i bagaget är det nu dags att packa väska för att bege sig de dryga 20 milen norrut till Chievo. Man möter ett Chievo som startat med en klassisk Due-Due-Due i tabellen och befinner sig en poäng före Fiorentina i tabellen.



Serien börjar sätta sig

Vi har kommit en bit in i säsongen och kan tydligt se en tabell som börjar sätta sig. Vilket gör söndagens match än mer viktig. Ska det nybyggda



Tränare Pioli nämnde under veckan för lokala medier att man har en intakt trupp från matchen mot Atalanta. Samtidigt som han återigen påpekar att man inte är nöjd med hur man slarvade i vissa detaljer mot Atalanta vilket innebär att vi kan förvänta oss ett noggrant Viola som kommer att vara direkta och rakare än tidigare.





Anfallet

Har man tidigare funderat på om Babacar skulle kunna peta en trögstartad Simone och ta första platsen i anfallet kan man efter söndagens match mot Atalanta sluta att fundera.



Han brände inte bara ett friläge som högst troligen hade inneburit att man packat in tre-poäng i tåget tillbaka till Firenze efter matchen utan såg även allmänt slö och ointresserad ut.



Under veckan har det diskuterats på caféerna runt Piazza della Repubblica samt på nätet (violanation.com) vad man ska göra med den nu mer 34 årige anfallaren Cyril Thereau. Fransmannen har haft svårt att få det att stämma hittills, visserligen är vi fortsatt i en inledande fas av säsongen. Det man generellt frågar sig är vad som skulle hände om man i stället spelade Chiesa centralt. Chiesa är en av de mer tekniska i laget och skulle troligtvis kunna skapa ännu mer centralt än från sin position på kanten. Samtidigt får Simone ett mer naturligt understöd. Fjolåret var man lyckosam när man gjorde precis den flytten med Bernardeschi, en repris i år med start nu på söndag?





Vad säger statistiken?

Fiorentina och



Ska man hitta en vinst för Chievo får man gå tillbaka tills omgång 30 år 2011/2012.





Med vinden i ryggen och en Sportiello i konserverad form så ska det här gå vägen!



2017-09-30 11:36:00

