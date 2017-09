25 Spelare uttagna till VM-Kval matcherna mot Makedonien och Albanien

Gian Piero Ventura har tagit ut 25 spelare till Coverciano som ska förbereda sig inför matcherna mot Makedonien och Albanien.

Inga utropstecken i truppen. Buffon är fortfarande och ska vara vårat första val mellan stolparna tills Donnarumma helt enkelt går om. Perin får vi se som tredje fiol.



Roligt med Spinazzola samt Zappacosta. Får vi se start för båda två mot Makedonien?



I innermittfältet får vi troligvist se De Rossi och Veratti starta i Venturas 4-2-4.



En Insigne i form samt en spännande Verdi. Sen har vi Bernardeschi som inte visade mycket i sommarens U21-EM och har fått sparsamt med speltid i Juventus.



Belotti samt Immobile känns som första valen i truppen men att en het Zaza inte har tagit Eders eller Gabbiadinis plats är ett frågetecken för mig.

Truppen i sin helhet:

Portieri:

Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa);



Difensori:

Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Matteo Darmian (Manchester United), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Chelsea);



Centrocampisti:

Daniele De Rossi (Roma), Marco Parolo (Lazio), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain);



Esterni:

Federico Bernardeschi (Juventus), Antonio Candreva (Inter), Stephan El Shaarawy (Roma), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Verdi (Bologna);



Attaccanti:

Andrea Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio).



2017-09-30 18:00:00

