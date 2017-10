U21: Italien krossade Ungern

Redan efter första halvlek så var det glasklart vilka som var det bättre laget.



5-0 stod det i halvlek till Italien efter mål från Patrick Cutrone, Federico Chiesa och Chievos Fabio De Paoli som har haft bra utveckling än så länge.





DI Biagio tog av Cutrone och Chiesa i Halvlek för att vilas. In kom Daniele Verde och Riccardo Orsolini. Där sistnämnde ( Orsolini) gjorde ett av de 6 målen.



U21 tränaren Luigi Di Biagio var kritisk mot träningsmatcher tidigare i veckan.





“Under hela mitt liv så har jag aldrig förstått mig på konceptet träningsmatch” sa Di Biagio under hans presskonferens.



Han fortsätter med: “Även om du förlorar en internmatch under träning så vill jag se spelarna arga. Om vi vill fortsätta utvecklas så måste vi alltid ha samma attityd som när vi krigar för tre poäng. Vi har nu en ny grupp av spelare som precis börjar formas. Vi jobbar framåt emot nästa U21 mästerskap.”







Här har ni Highlights från matchen:



https://www.youtube.com/watch?v=xqufYarQgU4