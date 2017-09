Resultaten går vägen, Icardi gör mål och försvaret är ogenomträngligt. Spalletti har koll på läget - så här långt.

Inför Bologna - Inter: Siktet inställt på femte raka segern

Iochmed den så blytunga segern borta på Crotones potatisåker i helgen så är Inter med i toppen av tabellen tillsammans med Juventus och Napoli, två lag som på pappret ska vara bättre förberedda än Inter att ta hem ligatiteln. Nu ställs man inför Bologna och ännu en tuff bortamatch - perfekt tillfälle att visa att man verkligen förtjänar att hänga med i toppen.

Bologna:



Bologna har inlett säsongen stabilt och gjort det som man kunde vänta sig av dem. 4 poäng inledningsvis mot Torino och Benevento och nu närmast kommer man med 2 raka förluster mot betydligt bättre motstånd i



Till matchen kommer man med ett hyfsat bra lag utan några större avbräck. De som missar pga skada är Falletti, Torosidis, Keita, Maietta och Krejci. På topp väntas Palacio starta som vi hälsar varmt välkommen tillbaka!



Probabile formazione (La Gazzetta dello Sport):

4-3-3: Mirante; Krafth, Gonzalez, Helander, Masina; Taider, Poli, Donsah; Verdi, Palacio, Di Francesco.



Inter:



Det är otroligt skönt att kunna påstå att man hittils är oslagbara i ligan och att mycket talar för att formen fortsatt kommer hålla i sig. Med den torkan som varit post-trippeln-2010 så har turen vänt och vi kan nu se ett lagbygge som sakteligen börjar blomma ut igen. Med 4 raka vinster i protokollet så är moralen på topp både hos laget och hos supportrarna. Med Spalletti som tränare har vi fått in rutin, kvalité och framförallt pondus. En tränare som vet hur viktigt det är med en tydlig riktning, kontinuitet och hur man får ut det mesta av sitt spelarmaterial, och med det vi fått se både i



Senaste matchen mot Crotone blev lika tuff som man hade väntat sig. Det vi fick se var ett Inter som förvisso dominerade bollinnehavet men som hade ofantligt svårt att skapa några farligheter. Ska man summera matchen så var nog Crotone tillochmed chansmässigt närmare en seger än vad Inter var. Men 2-0 blev det efter två sena ledningsmål. Det finns två sätt att se på en sådan här seger; antingen att det är ett otroligt styrkebesked att efter en halvdan insats ända lyckas ta en tung seger, eller att man inte riktigt räcker till i sådana här matcher och bara hade tur. Man kan egentligen argumentera för både och, men jag väljer att se på det som att det är en lång väg kvar att gå. Vi är bara fyra matcher in och visst är det otroligt starkt med 4 raka vinster men någonstans på vägen kommer man stöta på problem och då hoppas jag att man har en tillräckligt bra grund att luta sig på.



Laget är i stort sett intakt sedan förra omgången. Nagatomo ser ut att starta eftersom Dalbert har någon skadekänning, och det lär roteras en del på det centrala mittfältet nu när spelschemat är lite tajt. Annars är det bara Cancelo och Santon som är out pga skador.



Probabile formazione (La Gazzetta dello Sport):

Handanovic; D'ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Vecino,



Statistik och odds:



Bologna 6.00 - X 4.30 - Inter 1.55.

Slutresultat: 1-1 8.00, troligaste slutresultatet.



Inter vunnit 10 av de 12 senaste bortamatcherna mot Bologna.

Inter har gjort minst 2 mål i de sex senaste ligamatcherna.

Inter har tajtast försvar än så länge, bara 1 insläppt mål.



2017-09-18 17:33:00

