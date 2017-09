Spaletti söker uppryckning av laget mot Genoa

Inför Inter – Genoa: Tillbaka på vinnarspåret igen?

Efter fyra raka vinster och en rad fina prestationer kom första plumpen i veckan där Inter aldrig kom upp i nivå mot ett taggat Bologna. Spaletti räddades av en straff och fick med sig en värdefull men oförtjänt poäng. Laget har under veckan laddat batterierna och siktar mot att revanschera sig imorgon hemma mot ett Genoa i dålig form. Allt annat än vinst är inte godkänt. Helst vill man även se en uppryckning i spelet då det inte har sett bra ut på sistone.

INTER Poängtappet mot Bologna var något som laget behövde då spelet började sakta men säkert påminna om förra årets statiska spel. Spaletti har varit ute i media och sagt att hela laget underpresterade samt att han inte har några problem med att bänka spelare som inte presterar. Meddelande till Mario & Candreva? Detta bör definitivt gälla Joao Mario som har varit undermålig under säsongsinledningen och måste börja prestera för att rättfärdiga sin plats i laget samt den höga prislappen. Portugisen har talangen men är alldeles för ojämn och försöker göra alldeles för mycket på egen hand.



Man bör dock komma ihåg att Inter hade två raka bortamatcher inom 3 dagar vilket självklart inte är världens enklaste uppgift. Hade någon inför säsongen frågat om jag skulle vara nöjd med 13 av 15 poäng hade jag självklart varit väldigt nöjd. Föresten, Verdi i Bologna gjorde nog sin bästa match i karriären mot Inter i veckan.



Mot Genoa har Spaletti tillgång till nästan hela laget då även Santon är tillbaka från skada. Cancelo sägs vara tillbaka till nästa match mot Benevento borta. Det rapporteras att Joao Mario kommer bänkas efter sin usla insats mot Bologna och även Candreva sägs förlora sin startplats. Borja Valero har spelat samtliga matcher och bör även han vilas.



Preliminär startelva (4-2-3-1): Handanovic; D’ambrosio, Miranda, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Vecino; Perisic, Eder, Brozovic; Icardi



GENOA Genoa kommer från en rad dåliga resultat och tränaren Juric sägs sätta väldigt löst på tränarstolen. Som vanligt har man nästan bytt ut hela startelvan i sommar och då tar det självklart ett tag tills laget spelar ihop sig. En ljuspunkt är dock 16-årige Pellegri som börjar panga in mål nu vilket självklart betyder mer pengar på Genoa-kontot när han säljs.



Jag följde Genoas match mot Lazio förra veckan och noterade att laget har offensiva kvalitér men försvaret är alldels för undermåligt. Annars är Veloso ledaren på mittfältet och gamle Interspelaren Laxalt är någon som Inter behöver se upp med. Pellegri är en orädd spelare som säkerligen kommer skapa farligheter. Vi återfinner även trippelhjälten Pandev i Genoa samt gamla Milanspelaren Bertolacci.



Preliminär startelva (3-4-2-1): Perin; Zukanovic, Rossettini, Biraschi; Laxalt, Veloso, Bertolacci, Rosi; Taarabt, Pandev; Pellegri



MATCHEN Inter måste inte bara vinna, men även övertyga och förbättra spelet. Spaletti behöver elda upp spelarna igen som verklar slappna av lite. Jag hoppas att Eder och Brozovic göra bra insatser så att Mario och Candreva börjar kämpa om sin plats i laget.



Tips? 3-1 (Icardi, Icardi, Eder, Taarabt)

När? Söndag, 15.00.



FORZA INTER!

2017-09-23 12:36:17

