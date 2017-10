Inter 3 - 2 Milan: Kungen av Milano!

Inter befäste sin position som Milanos hittills starkaste lag för säsongen när Mauro Icardi hjälpte Nerazzurri ta 3 poäng med sitt imponerande hat-trick. I en match där lagen var väldigt jämna prestationsmässigt var det Inter som var mest effektiva och kunde bärga säsongens första Derby Della Madonnina, mycket tack vare kapten Icardi.

Forza Inter!

Inters sloven gjorde ett par riktigt svettiga räddningar, bland annat på Andre Silvas och Borinos skott från nära håll. Agerade i övrigt väldigt stabilt. Bör inte belastas för något av målen men vi är vana vid att Samir ska ta skott likt vid Suso första mål.Mycket fin match av Inters italienska högerback som i andra halvlek även agerade mittback i en trebackslinje. Länkade ihop fint med Candreva och hade bra koll på Rodriguez. Ordnade även straffen vilket höjer upp betyget ett snäppBrassen startade matchen väldigt svagt när han gav bort flera bollar till Milan . Tog även ett tidigt gult kort vilket är alltid idiotiskt i ett derby, speciellt i ett tidigt skedde. Spelade dock upp sig rejält och var en av de bästa spelarna under andra halvlek.Det här var matchen som Skriniar verkligen skulle sättas på prov. Fullsatt San Siro, ett stjärnspäckat Milan som motståndare och mycket press från diverse legendarer. Skriniar levde upp till förväntningarna och satte inte ett fot fel under hela matchen. Vi är vana att se honom trycka bort motståndare som om de vore lättvikare och igår fick Andre Silva sig en flygtur som han sällan kommer glömma.Stabil insats av Inters japan vilket är allt vi begär utav honom. Hade det stundtals tufft mor Borini men gjorde inte bort sig på något sätt och kan därför kvittera ut ett fullt godkänt betyg.Inters italienska mittfältspjäs gjorde inte mycket väsen av sig men oj vad nyttig han var matchen genom. Täckte enorma ytor på mittfältet och löpte som om det vore en final. Tuff i närkamperna och taktiskt väldigt drillad. KämparinsatsSvårbedömd insats av Vecino. Matias fick kliva in istället för Joao Mario och blandade fina aktioner med ett par minder bra aktioner. Uruguyaren besitter en fin tekink och löpsteg som han visade prov på flera gånger. Dock brände han ett par fina lägen som han borde ha gjort något bättra utav. Det gula kortet satte även sina spår på honom då han i princip undvek närkamper i andra halvlvek vilket gav Milan mer dominans.I och med Marios skadad klev Valero upp på en mer offensiv position för dagen. Spanjoren har en otrolig bollbehandling och visade stundtals upp det men i övrigt blev han väldigt isolerad av Milans starka innermittfält. Ibland stör jag mig oerhört mycket på hur nochalant Borja är i försvarsspelet. Motståndarna behöver i princip inte göra något att för att gå förbi honom och ibland täcker han ytor väldigt halvhjärtat'.En kväll där Candreva stal showen hade Perisic en ganska anonym match. Jobbade extremt bra i defensiven (förutom vid Susos mål) och hade en fin assist till Icardis andra mål. Otrolig cynisk spelare som är högst delaktig i Inters vinst trots att han inte hade sina bästa dag på jobbet.Antonio har varit hårt kritiserad på sistone och ville verkligen motbevisa kritikerna i derbyt och som han gjorde det! Assisten till första målet var ren klass och sedan hade han lekstuga med Rodriguez på högerkanten. Jobbade stenhårt i försvaret och var helt slut när han byttes ut med 15 minuter kvar av matchen. Fin insats!Oh captain, my captain! Det här var Mauros match där han nästan på egen hand sköt segern till Inter. Första målet var ren klass och andra målet var av yppersta värdsklass. Med en sån press på axlarna sköt han enkelt in straffen (se och lär, Dybala) bakom en chanslös Donnarumma. Förutom målen var argentinaren högst delatkig i Inters spel och satte verkligen sin prägel på matchen. Det här var Icardis derby. Kungen av Milano.---------------Luciano lyckades med nöd och näppe vinna sitt första Milano Derby men insatsen var inte helt klockren. Inter startade bra men lyckades inte kontrollera matchen trots att man tog ledningen 3 gånger. Varje gång Milan gjorde mål föll laget väldigt djupt och lät Milan dominera. Inter måste lära sig kontrollera matcher på ett bättre sätt och det är något Spaletti behöver jobba på. På den positiva sidan har Spaletti lyckats få ut det mesta utav de offensiva spelarna och hans förtroende för Candreva visade sig vara helt rätt. Försvarsspelet ser också stundtals väldigt bra ut. I fortsättningen vill jag se ett Inter som kan kontrollera matchern på ett bättre sätt vid ledning.Borini