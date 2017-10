En av de riktigt fina matcherna i europeisk toppfotboll, Inter-Milan

Madonninan är up for grabs

Inter och Milan drabbar samman i ett derby om den lilla madonnans som känns hetare än det varit på länge.





Med den fotbollspåklistrade nationalpatriotismen undanstoppad i garderoben för ett tag (Vem sätter emot att Sverige får Italien och att



Sommaren 2017 handlade till mångt och mycket om Milan. Det kändes knappt som om det gick en dag utan att man klickade upp en notis om att ytterligare en spelare skrivit på för våra bittra stadskonkurrenter. Flera tunga namn poserade med Milantröjan och det äggformade Inter-exet Fassone var plötsligt på allas läppar.



Inters sommar höll lägre profil, och jag kan tänka mig att många Interistis världen över vid sommarens slut hade slitit till sig egna Fassone-frisyrer i frustration över de till synes ändlösa förhandlingar som aldrig synes gå i mål.



Sju matcher in i säsongen är det dock Inter med de för breda massorna anonyma sommarvärvningarna som lyckats bäst. Spelare som Skriniar, Vecino och



Allt är dock inte frid och fröjd. Spelmässigt börjar det bli längesen som Inter imponerade. Sista matchen innan uppehållet besegrades Benevento knappt efter en epicdopietta av Brozovic. Detta mot ett motstånd som resten av ligan hittills varit lika överlägsna som Ola Toivonen var överlägsen Luxemburg.



Därför tror jag derbyt kommer perfekt nu. Det bör finnas tändvätska i överflöd för att besegra och därmed distansera Milan rejält i ligan. Jag tror det blir tufft, men jag tror Inter har goda möjligheter att hitta hålen i ett ganska desynkroniserat Milan som bytt spelare och uppställningar som



Jag vill se Icardi sätta press på Bonucci, jag vill se Joao Mario gå i psykisk snarare än fysisk klinch med Kessie. Jag vill se Perisic Diego Milito-löpa i ytan bakom Abate. Madoninnan är up for grabs, på söndag kväll vill jag se elva blåsvarta spelare som gör allt för att bli hennes kavaljerer.

0 KOMMENTARER 318 VISNINGAR JENS ÅBERG

På Twitter: 8Aberg

2017-10-13 08:41:37

