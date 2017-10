Skriniar och Bonucci går in i derbyt med olika ingångsvärden

Milan Skriniar vs Leonardo Bonucci

Det är säsongens första derby som får äran att avslutaa helgen. En match med en, på förhand, mycket oviss utgång. Det är också en match där den individuella kvaliteten i de båda lagen är bättre än vad den varit på många säsonger. I den här artikeln sätts fokus på duellen mellan Skriniar och Bonucci. Det är två spelare som förvisso inte kommer att ha särskilt många duster i matchen, men likväl har möjligheten att spela betydande roller för sina respektive lag.

Milan Skriniar och Leonardo Bonucci spelade i Sampdoria respektive Juventus den föregående säsongen. Två spelare som, inför den säsongen, såg ut att vara väldigt långt från att någonsin spela ett Milanoderby. Bonucci, med sina framgångsrika år i Juventuströjan där han bland annat var med att ta laget till två Champions League finaler, hamnade i onåd hos Allegri och tog flytten till den rödsvarta delen av Milano. Skriniar, med en imponerande säsong i Sampdoria och en lika imponerande insats i det slovakiska u21 landslaget, tog flytten den blåsvarta delen av den nordliga storstaden i italien. Två på förhand osannolika profiler kommer därmed att mötas och ha nyckelroller när domaren blåser i pipan imorgon kväll.



Milan Skriniar gjorde sin A-lagsdebut i den slovakiska ligan redan som sjuttonåring. Det var i MŠK Žilina som han spelade merparten av sina matcher innan han värvades till Sampdoria i januarifönstret 2016. Den efterföljande säsongen blev han den yngsta försvararen att nåt 35 matcher i Serie A. Den imponerande säsongen i Sampdoria var tillräckligt för att Inter skulle spendera stora pengar på den lovande mittbacken. Den unge slovaken, som har hunnit fylla 22 år, har direkt tagit en given bredvid Miranda i Inters mittförsvar. En position som varit osäker i flera säsonger där spelare som Murillo och Juan Jesus inte lyckats övertyga. Med endast sju omgångar spelade har Skiniar växt ut till en jätte i försvarsspelet och redan blivit en favorit hos många Intersupportrar. Det är sju matcher där laget endast släppt in tre bollar totalt. Även om mittbacksspelet varit ett problem de senaste säsongerna så har ytterbackarna varit ett än större problem. Inför den här säsongen värvade man in Dalbert och Cancelo för att råda bot på dessa problem. De har dock inte hunnit göra något större avtryck ännu, med Dalbert ofta petad till förmån för Nagatomo, och med Cancelo på skadelistan istället för på planen. Med detta i åtanke är Skriniars inledning än mer imponerande. Frågan är om han kan fortsätta leverera inför en fullsatt arena och i ett kokande Milanoderby?



Lenonardo Bonucci värvades till Juventus sommaren 2010. I Juventus bildade han en ruskigt stark trebackslinje tillsammans med Chiellini och Barzagli. Räknar man även in Buffon bildade de tillsammans en fruktad kvartett i såväl klubblag som landslag. I Juventus visade Bonucci vilken fin passningsfot han besatt då han ofta hade möjlighet att slå långa krossbollar till rätt adress. Han var på så sätt en nyckelfigur även för Juventus uppspelsfas, där både han och Pirlo kunde förse anfallet med långa och precisa djupledsbollar. Bonucci gjorde sin 300:e match i Juventuströjan i en match mot Palermo. I samma match hade han även en uppmärksammad konflikt med tränare Allegri. En konflikt som skulle visa sig växa över tid. Istället för att fortsätta i de svartvita från Turin så kritade han på ett kontrakt med Milan under sommaren 2017. En signatur som förvånade väldigt många i fotbollsvärlden. Att lämnade ett välfungerande Juventus för ett, förvisso nysatsande, men betydligt svagare Milan. Att flytten skedde inom Italiens gränser hävdar många beror på familjerelaterade orsaker. Bonucci har nämligen en sjuk son och att stanna i Italien var säkerligen en viktig faktor för den så framgångsrika försvarsspelaren. Den inledande tiden i Milan har dock inte varit någon framgångssaga. Av de sju inledande omgångarna har hela tre slutat med förlust. Det man ska komma ihåg är dock att förlusten kommit mot starka lag som Roma, Lazio och Sampdoria. Laget har dock släppt in lite för mycket mål (hela 10 stycken), där fyra av dessa kom i storförlusten borta mot Lazio. Bonucci har fått mycket kritik i inledningen av säsongen och frågan är om han kan motbevisa sina tvivlare i derbyt på söndag?



Det är två spelare som går in i söndagens drabbning med olika förutsättningar. När söndagen går mot måndag har vi förmodligen fått svar på om Skriniar pallar trycket i derbyt, om Bonucci lyckats motbevisa sina tvivlare och vilket lag som dragit det längsta strået i kampen om den lilla madonnans gunst.

MAGNUS WECKSELL

2017-10-14 18:31:00

