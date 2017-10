Spelarbetyg: Benevento - Inter 1-2

Iochmed vinsten med 2-1 mot Benevento så fortsätter Inter med sin fina poängskörd och hänger alltjämt med i toppen. Vill man stanna kvar där så bör man däremot kräva mycket mer av en insats mot ett av historiens sämsta Serie A-lag, annars blir det Mancini 2.0.

Matchen:



Inter började helt klart bäst och dominerade både bollinnehavet och anfallsspelet. Ett Inter som gjort många sena mål under inledningen av säsongen behövde bara vänta 19 minuter för att se första målet av matchen. Candreva vände upp med vänstern och hittade för en gångs skull rätt när Brozovic kom stormande och nickade in ledningsmålet. Ett par minuter senare fick kroaten ännu ett tillfälle och satte dit 0-2 med en frispark i målvakten hörn. Med 0-2 i fickan kändes det som att luften helt gick ur hemmalaget och Inter kunde skapa chanser även om de bara gick på halvfart. En match som var i hamn fick åter lite spänning när Benevento kontrade in 1-2 i 42:a minuten genom matchens spelare Marco D'alessandro.



I andra halvlek kom Benevento ut och ville verkligen spela fotboll. D'alessandro skojade runder (likt Verdi för ett par veckor sedan) och skapade en del farligheter på egen hand. I takt med att man började hota Inters försvar så fick man mer och mer luft under vingarna. Inter såg otroligt loja ut och visst fanns det en högre nivå som man mycket väl skulle kunnat växla upp till. Man lyckades dock hålla undan till slutsignalen men insatsen lämnar verkligen en del att önska.



Betyg:



Handanovic: 6.0

Skulle kanske kunnat gjort det bättre vid målet men samtidigt kan man inte kräva hur mycket som helst av sin målvakt match efter match. Godkänd.



D'ambrosio: 5.5

Bidrog inte med någonting offensivt som vanligt. Helt okej i försvaret, totalt sett en insats som speglar hans kapacitet.



Skriniar: 6.5

Var på humör och visade attityd i närkamperna. Förlorar sällan sina dueller.



Miranda: 5.5

Det var inte samma Miranda som vi brukar få se. Han såg ilte loj ut och hängde inte riktigt med i djupledsspelet.



Nagatomo: 5.0

Utmärkte sig inte allt för mycket, hängde inte alls med när Benevento kontrade in 1-2. Annars en helt okej insats med tanke på vad man förväntar sig.



Vecino: 6.0

Gör en bra insats och kontrollerar matchen bra från en sittande position. Hänger med bättre i försvarsspelet än kollegan



Valero: 5.5

Går inte att klandra hans passningsfot och lugn med bollen men när Benevento börjar komma in i matchen så förväntar jag mig att han kliver fram och lugnar ner spelet igen.



Candreva: 6.0

Hade något kladdande ute på sin kant som vanligt men stod för en viktig assist. Annars var han helt okej, var inte lika mycket involverad som vanligt och kanske därför han inte fick chansen att dra ner betyget.



Brozovic: 7.0 (Matchens spelare)

Inledde piggt och gjorde två mål. Mycket bra på att hitta lägen i offensiva tredjedelen och gör det Joao Mario aldrig gör - mål. Försvann lite i andra halvlek.



Perisic: 5.5

Var inte involverad så mycket och när han väl var det så var flytet inte där. Har varit matchvinnare ett par gånger och sådana här insatser kanske är oundvikliga då och då. Han kommer tillbaka.



Icardi: 5.5

Fick instruktioner att droppa ner och bli mer involverad i spelet, vilket inte gjorde någon märkbar skillnad. Fick inte så många chanser och gjorde inte heller några mål.



Joao Mario (in 52'): 6.5

Var mycket bra och visade pigga ben när han kom in. Hade ett par fina dribblingsräder och var bra vän med bollen. Om han bara kunde vara lika bra när han startar...



Gagliardini (in 78'):

Spelade för kort tid.



Dalbert (in 85'):

Spelade för kort tid.



Spalletti: 6.0

Om den loja laginsatsen enbart berodde på spelarna låter jag vara osagt men det är trots allt en insats som Spalletti får ta på sig. Bytena var bra - Joao Mario glänste och gav energi, Gagliardini bytte av en trött Borja Valero och styrde upp saker och ting på mitten och Dalbert fick några minuter på slutet. Valet att starta Nagatomo är väl enda frågetecknet egentligen. Jag tolkar det som att han inte vill stressa med Dalbert och roterar dessa två emellan för att ha båda friska. Både Spalletti och vi vet att Dalbert på sikt kommer ta den ytterbacksplatsen och det finns ingen anledning att skynda på något i onödan.

2017-10-03 15:03:00

