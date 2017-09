Borja Valero lider av den bristande formen hos Vecino och Gagliardini.

Spelarbetyg: Bologna - Inter 1-1

Bortamatchen mot Bologna fick inleda den femte omgången. En match där mycket på förhand talade för bortalaget. Det var istället ett ungt och hungrigt hemmalag, lett av framtida stjärnor som Verdi (matchens bästa spelare) och Di Francesco, som var det bättre laget. Verdi gav hemmalaget ledningen i den första halvleken där Bologna kunde gjort både ett och två mål till. Istället kvitterade Icardi med en tveksamt dömd straff i den andra. Inters första poängtapp under Spaletti är ett faktum.

Spelarbetyg



Samir Handanovic – 6,5

Gör ett par fina ingripanden och är som vanligt skicklig mellan stolparna. Kan inte göra mycket på ett hårt och välplacerat skott från Verdi.



Danilo D’Ambrosio – 5,5

Följer med upp på sin högerkant och försöker hitta ett samarbete med Candreva. Den sistnämnde tar dock allt för många felbeslut vilket även sätter D’Ambrosio i farliga situationer.



Milan Skriniar – 6,0

Den annars så skicklige mittbacken hade en hel del problem i matchen mot Bologna. Det var framförallt i den första halvleken där han hade svårt att få stopp på en offensiv och snabb Di Francesco. Spelar upp sig i den andra halvleken.



Miranda – 6,0

Gör ett par bra insatser men är inte lika trygg som vanligt. Känns inte helt säker i vissa situationer och går ofta in lite för hårt i ryggen på motståndaren vilket resulterar i ett par onödiga frisparkar.



Nagatomo – 5,0

Räcker inte till i luftrummet. Inte tillräckligt bra varken defensivt eller offensivt. Vad hände med Dalbert?



Matias Vecino – 5,0

Har alldeles för stora problem med tekniken och kommer fel in i väldigt många situationer. Osynlig långa stunder under den första halvleken och inte tillräckligt bra under den andra när Inter behöver ett offensivt hotande passningsspel.



Borja Valero – 5,5

Gör inte någon av sina bättre matcher även om han som vanligt är trygg med bollen. Har lidit av att Vecino och Gagliardini varit så ojämna de senaste matcherna.



Joao Mario – 4,5

Säljer man Banega och Jovetic måste det finnas ett bättre alternativ för den offensiva mittfältsrollen än Joao Mario. Bedrövlig insats där han ständigt tappar bollen när Inter håller på att etablera ett spel på offensiv planhalva. För dålig teknik för att spela med spelare runt omkring sig och kort om tid. Kanske skulle trivas bättre på en kant? Här behöver Inter hitta ett alternativ om man vill ha ett offensivt spel som går ut på något annat än inlägg från Candreva.



Antonio Candreva – 5,0

Jag vet inte om det här var något slags rekord på antal inlägg och hörnor som inte hittade rätt adress. Det är helt otroligt hur många chanser man kan få ute på högerkanten utan att hitta någon Interspelare med bollen.



Mauro Icardi – 6,0

Är i stort sett osynlig under matchen men sätter straffen på ett säkert vis vilket drar upp betyget.



Ivan Perisic - 6,0

Kan, till skillnad från Candreva, slå inlägg som hotar. Har ett par riktigt fina inlägg som faktiskt hittar rätt adress och ställer till med problem för Bologna.



Inbytta spelare:



Eder (in 50') – 5,5

Fixar straffen då han blir nerdragen i straffområdet. Gör annars inte någon specillt bra insats då han löper väldigt mycket men skapar väldigt lite.



Marcelo Brozovic (in 81')

Spelade för kort tid för att betygsättas.



Roberto Gagliardini (in 86')

Spelade för kort tid för att betygsättas.



Matchen i korta drag

Bologna var helt klart det lag som ville mest. De öppnade den första halvleken med att sätta hög press på Inter. Den höga pressen gav resultat och man skapade en mängd farliga chanser redan den första kvarten. Det hade inte varit konstigt om hemmalaget hade haft ledningen med en eller två bollar redan då. När målet väl kommer efter en halvtimmes spel är det logiskt. Att det är Verdi som gör målet är också signifikativt då han var matchens klart bästa spelare. Inter lyckas inte skapa några farliga chanser under den första halvleken. Mycket på grund av att man förlorar mittfältskampen där såväl Vecino som Mario gör bleka insatser. Spaletti väljer klokt att byta ut Mario tidigt i den andra halvleken. Inter har det mesta av spelet och chanserna i den andra halvleken. Man får hörna efter hörna men bedrövliga inlägg från Candreva gör att man inte riktigt kan hota hemmalaget. Det är endast en hörna som blir farlig där Miranda får till en skarvnick vid den första stolpen. Men då Inters mittfält sviker så är det endast inläggsspelet man får förlita sig till. Det är även vid ett inlägg som Eder dras ner i straffområdet och Inter tilldelas straffsparken som ger kvitteringen. Icardi är iskall och slår in straffen som ger delad poäng. Det här är dock en match där man inte har råd att tappa poäng om man ska vara med i striden om champions league platserna. Det ska dock sägas att Bologna var det bättre laget och var väl förtjänta av den poäng man fick. Det hade heller inte varit helt oförtjänt om man gått segrande ur matchen. En missräkning för bortalaget som får åka tillbaka till Milano och fundera på hur man ska slå Genoa till helgen.

MAGNUS WECKSELL

2017-09-19 23:27:00

