Spelarbetyg: Inter-Genoa 1-0

D'Ambrosios slit ger resultat. Farbror Borja behöver vila. Joao Mario ännu en gång supersub. Hur mycket tid behöver Dalbert? Och hur många plattmatcher i rad ska Candreva göra innan han ryker ur startelvan?

Samir Handanovic - 6,5

I bra form. Räddar Inter med en dubbelräddning på hette Omeongas avslut i andra halvlek. Fortsätter att vara tät och spela med pondus. Viktig!



Danilo D’Ambrosio - 6,5

Jag har många gånger påtalat min frustration över D’Ambrosios begränsningar men är det något han har så är det att ständigt ta kampen hela vägen in i mål. Idag räddar han Inter dubbelt upp. Först är han på rätt plats framför 2-3 soprena Genoaspelare i eget straffområde, och sen nickar han fint in Joao Marios hörna och säkrar tre viktiga poäng för Inter.



Milan Skriniar - 6

Sätts inte på större prov defensivt då Genoa ofta inte var speciellt intresserade av anfallsspel. Pellegri hotade lika mycket som ett dagisbarn, och Skriniar kunde enkelt manövrera bort talangens anfallsförsök. Skulle kanske kunna sätta ännu bättre fart på bollen i anfallsspelet ibland, när vi vet vilken passningsfot han besitter.

Miranda - 6

Lite samma som Skriniar. En dag på jobbet för Miranda som skötte sitt utan att synas särskilt mycket.



Dalbert - 5,5

”Vi måste ge han tid”. Jag köper det, för jag tycker att man kan se att råämnet finns där, framförallt fysiskt med ett fantastiskt steg och bra fysik. Men det måste kunna åstadkommas mer! Fram till minut 60 är det ett stort underkänt betyg på Dalbert som verkade lida av offensiv paranoia och stod och stampade med korta alibipassningar. Dessutom hade han tufft defensivt mot Omeonga. Lider nog av att bollen alltid fastnar i den Candrevianska kvicksanden till höger, inte mycket spel alls till vänster. Höjer sig ordentligt sista halvtimmen, och hinner då visa upp både ett par resoluta brytningar och bra inlägg, men det måste komma mera!



Borja Valero - 5

Farbror var trött idag. Fastnade i ett tempofattigt ingemansland där han joggade runt och spelade passningar som inte gjorde någon skillnad. Behöver jobba mycket mer för att kunna spela passningar som hotar framåt i banan. Bör få chansen att vila en eller två matcher nu.



Matias Vecino - 6

När Borja Valero spelade med respirator inkopplad fick Vecino bli lagets motor. Även om han blandar och ger lite så tycker jag att intentionerna fanns där. Lite idéfattigt även här i stora delar, men Vecino fick dra ett tungt lass i dagens match. Kommer vara oerhört viktig i år.



Marcelo Brozovic - 6

Den av mittfältarna som visade mest spetsegenskaper. Testade utifrån med flera bra skott, varav ett smällde i stolpen i slutet av första halvlek. Hotade med ett par bra bollar i djupled innan han tröttnade lite i andra halvlek. Fick oförtjänt ta emot burop när han byttes ut, men med tanke på tidigare insatser och uppträdanden kanske han får räkna med att ta dem retroaktivt ett tag till.



Antonio Candreva - 3

Måhända orättvist. Men dra åt ….. vad ledsamt det är att behöva genomlida den här människan vecka efter vecka. Man vill ju tro att han ska ta till sig något när han får chansen igen och igen och igen. Nu känns det som att det blir sämre för varje gång. Snittar tusen touch på bollen, hamrar 90% av sina inlägg i skogen och är en sådan fruktansvärd bromskloss för Inters anfallsspel. Och det är lika illa varje gång. Kändes som en välsignelse när han blev utbytt och vi fick in lite fart och fläkt genom Eder och Karamoh.



Ivan Perisic - 5,5

I princip allt spel förlades till höger så Perisic var osynlig idag. Nätade nästan med en fin halvvolley direkt efter avspark, men sedan var det inte mycket Perisic den här matchen. Kan inte komma ihåg när jag senast såg honom så lite involverad i spelet.



Mauro Icardi - 5,5

Var lika anonym som sin radarpartner Perisic. Fick inte ett enda läge på hela matchen, då Inters spel var för långsamt och statiskt för att sätta honom i arbete. Gjorde dock en insats lika viktig som ett mål då han med sin hemåtlöpning och brytning i eget straffområde i första halvlek förhindrade ett givet bortamål.



Eder (in 60’) - 6,5

Tänder Inter. Hans dynamiska spelstil och ständiga löpvilja är ofta en katalysator när Inter kör fast och så även idag. Testar med flera skott och söker framgångsrikt kombinationer med Icardi. Bör ligga väldigt nära att få starta.



Yann Karamoh (in 72’) - Spelade för kort tid för att betygsättas.

Gjorde Interdebut och gjorde avtryck. Företagsam, fräck och snabb. Sköt skottet som ordnade hörnan som sedermera ledde till segermålet. Avslutade matchen genom att få halva Genoas lag varnade och utvisade. Honom vill vi se mer av!



Joao Mario (in 81’) - Spelade för kort tid för att betygsättas

Bänkades efter några svaga prestationer. Visade dock ännu en gång sina supersub-egenskaper, denna gång genom sina hörnor. Efter att ha lidit oss igenom 80 minuters hiskeliga Borja-Candreva-kortvarianter tryckte Joao Mario in hörnorna med fart och precision. Den allra bästa träffade planens mest välkammade frisyr och segern var i hamn.



Luciano Spalletti - 6

Bytena räddar betyget. Ännu en svag spelmässig match av Inter, där Spalletti nog med facit i hand skulle låtit Valero vila och Candreva spela med nioåringarna. Att kunna förändra matchbilder och göra rätt byten är dock ett av de viktigaste dragen hos en coach, och där var Spalletti helt rätt idag. Formerade om till en offensiv balans, och valet att låta Karamoh debutera mitt i den tighta matchen betalade av sig.



Forza Inter!

2017-09-24 17:35:31

