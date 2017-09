?Perisic gjorde ett klassmål när Inter besegrade nykomlingen SPAL.

Spelarbetyg: Inter - SPAL 2-0

Efter ett landslagsuppehåll där Inter haft många spelare på resande fot var det dags att åter fokusera på Serie A när nykomlingen SPAL kom på besök. Icardi förvaltade en straff i den första halvleken och Perisic satte spiken i kistan i den andra, i en rätt så händelsefattig tillställning.

Spelarbetyg Samir Handanovic – 6,0

Stod för en stabil insats då han inte fick särskilt många bollar att arbeta med. Finns hela tiden med längs stolparna då bollarna hittade precis utanför. Aldrig nära att släppa någon boll förbi sig. Danilo D’Ambrosio – 5,5

Gör, som vanligt, en relativt blek insats. Kommer ofta fel in i situationer och har en begränsad teknik. Slår bort en hel del passningar i onödan. Milan Skriniar – 6,5

Håller på att växa ut till en ledare i Inters försvar. Sätter sällan en fot fel och gör en mycket bra insats. Har dessutom ett riktigt bra skott som tyvärr går ribba ut. Miranda – 6,0

Står för en stabil insats utan att göra någonting spektakulärt. En trygghet i försvarslinjen. Dalbert – 6,0

Gör en bra insats i defensiven och har ett par fina glidtacklingar. Kommer dock inte till sin rätt ute på sin kant i offensiven där han behöver hitta ett samarbete med Perisic. Det är allt för sällan som Dalbert väljer att fylla på och erbjuda ett passningsalternativ. Roberto Gagliardini – 6,5

Får förtroende från start och visar att han har framtiden för sig. Gör en mer en godkänd insats och har mycket boll i sig. Behöver kunna slå några fler passningar som hotar i djupled. Borja Valero – 6,0

Trygg och stabil utan att erbjuda någonting extra idag. Hade inte samma energi som i de inledande matcherna, utan att vara dålig. Dock inget särskilt att få beröm för gällande dagens insats. Joao Mario – 6,0

Får inte ut särskilt mycket av sitt spel mot ett lågt stående SPAL. Skulle mått bättre av att ha lite större ytor att operera på. Hittar inte riktigt rätt i samarbetet mellan det defensiva mittfältet och Icardi där fram. Antonio Candreva – 6,0

Slår bort en hel del bollar och tar en del felaktiga beslut. Visar dock prov på spelglädje och vill ofta ha bollen. De missade inläggen drar ned betyget. Mauro Icardi – 6,5

Hittar nätet igen med en säkert placerad straffspark. Har i övrigt svårt att vara delaktig i spelet där bortalaget ofta står rätt och hinner bryta. Får ett till läge i slutet av den andra halvleken men får inte tillräckligt mycket träff på nicken som går rakt på. Ivan Perisic - 6,5

Gör ett riktigt klassmål där han punkterar matchen i slutet av den andra halvleken. Kommer annars inte riktigt runt på sin vänsterkant som vi är vana att se. Har svårt mot ett lågt stående SPAL. Målet drar upp betyget.



Inbytta spelare: Marcelo Brozovic (in 66') – 5,0

Gör ingen glad med sitt inhopp. Kommer in fel i situationer och har ett negativt kroppsspråk. Tappar en del boll i farliga situationer som hade straffat sig mot farligare motstånd. Ett riktigt svagt inhopp tyvärr. Matias Vecino (in 78')

Spelade för kort tid för att betygsättas. Eder (in 88')

Spelade för kort tid för att betygsättas.



Matchen i korta drag

Efter ett landslagsuppehåll där Inter haft många stjärnor bortresta på uppdrag kan det ha varit svårt att ställa om mentalt då det var nykomlingen SPAL som väntade. Det fanns en tydlig risk för underskattning och Spaletti har nog fått prata en hel del med spelarna för att se vilka som var redo för uppgiften. Vecino fick börja på bänken när Gagliardini fick förtroendet från start. Det skulle visa sig bli en relativt chansfattig match mot ett defensivt SPAL. Inter lyckades spräcka nollan i den första halvleken där hjälp från VAR gjorde så att domaren pekade på straffpunkten. Icardi fick göra sitt femte mål på tre matcher. I den andra halvleken satte Perisic spiken i kistan med ett mycket hårt och välplacerat skott som gick ribba in. Inter går därmed upp på full pott efter tre spelade omgångar och Spaletti kan vara mycket nöjd med poängskörden. Detta trots att man inte imponerat spelmässigt sedan premiären mot Fiorentina.

