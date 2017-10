Atalanta - Juventus 2-2: VAR i fokus

Säsongens första poängtapp.

Söndag, ännu en kvällsmatch för de svartvita där vi gästar hemmastarka Atalanta på Stadio Atleti Azzurri d’Italia. Atalanta som under förra säsongen överraskade rejält och knep en europaplats. Skulle man kunna fortsätta på den inslagna vägen eller skulle Juventus maskineri nöta ner det svartblåa hemmalaget från bergamo?Domare Damato blåser igång matchen och Juventus tar kommandot direkt. Är det något jag lagt märke till gentemot föregående säsonger så är vi känns mer trygga och moderna när vi rullar boll inom laget, högst tålmodigt och målinriktat. Atalanta som är kända för deras fartfyllda spel och höga press inledde denna match väldigt försiktigt och lät Juventus rulla boll i lugn och ro. Spelövertaget resulterade i flera målchanser, först Bernardeschi som för övrigt gör sin första start för säsongen och sedan Higuain. Det är återigen det snabba, raka och trygga passningsspel som jag nämnde tidigare som ligger bakom, men avsluten var inte riktigt bra nog. Det fina spelet från Juventus sida skulle däremot löna sig då Bernardeschi i den 21:a matchminuten petade in ledningsmålet efter en billig målvaktsretur på Matuidis skott. Bernardeschis första mål i Juventuströjan, välförtjänt. Han verkar het!Det skulle inte dröja länge (3 minuter för att vara exakt) innan tvåan kom, även denna gång med den unga italienaren i centrum. Juventus rullar boll snabbt likt ett handbollslag utanför Atalantas straffområde tills bollen tillslut hamnar hos Bernardeschi som väldigt läckert fintar skott men hittar in med ett fint instick till Higuain som efter att ha fått ordning på bollen dundrar upp tvåan i första krysset, läckert! Tycker vi sett alldeles för lite av den sidan av honom i avslutningslägena denna säsongen, killer instinkt. Han har känts lite bekväm och lat för att vara rakt på sak. Skönt för Higuain att få göra ännu ett mål, det syntes på honom att det behövdes, och VI behöver det inte minst.Efter 0-2 målet så slår Juventus av på takten och bjuder in Atalanta i matchen. Atalanta tilläts plötsligt att rulla boll på vår planhalva och det skulle snart straffa sig. Efter en högst tveksamt dömd frispark så tilldöms Atalanta en frispark i ett bra läge 10 meter utanför straffområdet. Gomez dundrar iväg ett hårt skott på petning som Gianluigi Buffon släpper en dålig retur på och 1-2 var ett faktum, målskytt Caldara på retur. Några minuter senare borde hemmalaget ha kvitterat via Kurtic efter ett fint inlägg av Ilicic men han nickar rakt ner i backen och bollen studsar över mål, Buffon pustar ut. Efter detta så svänger matchen åt båda håll innan domaren blåser av den första halvleken.---Den andra halvleken började precis som den första, där det är vi som tar kommandot och skapar chanserna. Drygt tio minuter senare så trodde vi alla att vår käre Mario ”no good” Mandzukic nickat in 1-3 efter en magnifik diagonalkross av Dybala. Juventus firar och Atalantaspelarna hänger med huvudena tills Damato blåser i pipan och tecknar för VAR, videogranskning. Målet döms bort för en armbåge från Lichtsteiner som hände långt innan målet, vilket kan tyckas konstigt. VAR är tänkt att ge snabb och korrekt assistans till domaren men hittills så fungerar det i min mening högst tveksamt. Det är väl tänkt att hjälpa till vid svårbedömda situatoner(straff/offside)? Jag håller med Buffon om att de börjar likna vattenpolo.Efter det bortdömda målet så började Juventus backa hem allt mer för att ta med sig tre poäng innan landslagsuppehållet, och för att inte tappa mark gentemot Napoli . Atalanta hittar flera fram med fler och fler passningar och det känns lite som att ett 2-2 mål ligger i luften, och visst skulle målet komma. Gomez viker in i banan från vänsterkanten och slår ett vad jag anser vara ett chansinlägg där Bryan Cristante stormar in i straffområdet som ett ånglok och kommer med perfekt timing med pannan och nickar in kvitterings målet. 2-2, Buffon chanslös.Efter kvitteringsmålet så känns det som att båda lagen är rädda om sin poäng och spelar väldigt säkert. En het målchans skulle dock komma innan matchen var slut. Efter en frispark i den 83:e minuten där Dybalas skott tar på axeln på en spelare i Atalantamuren så blåser Damato felaktigt för straff, även denna gång med assistans av VAR. Det är någonting med dessa feldömda straffar, de har en tendens att alltid missas. Karma. Jag satt där och var helt säker på att Dybala skulle bränna den, och visst blev det så. Den lilla argentinaren slår en väldigt svag straff till vänster om Kalmar-bekante Berisha som relativt enkelt räddar straffen. Mer en så blir det inte utan vi delar på poängen i omgångens sista match och går in i landslagsuppehållet som tvåa i tabellen, två poäng bakom Napoli.Summering: Jag tycker att vi har oss själva att skylla på. Vi bjuder in Atalanta i matchen TVÅ(!) gånger och får betala för det. Det får mig att dra paraleller med ett specifikt dubbelmöte i CL för 2 säsonger sedan. Påminner om dubbelmötet mot Bayern i slutspelet förrförra säsongen. I hemmamatchen som slutade 2-2 så öppnade vi väldigt försiktigt och låg under med 2-0 på Juventus Stadium, efter totaldominans av bayern. Då började vi plötsligt våga spela boll och anfalla och resterande delen av matchen ägde vi och hämtade in till 2-2. När det var dags för returmatchen så började vi där vi slutade hemma i Italien och ledde med 0-2 på bortaplan med bud på MINST ett mål till, där Morata (om jag minns rätt?) felaktigt fick ett mål bortdömt.I andra halvlek så spelar vi som vi gjorde på hemmaplan i första halvlek och bayern fick stå och mata inlägg och placerade hela laget utanför straffområdet, och det straffade sig tillslut…. Med det sagt så menar jag att jag tycker att det är väldigt tydligt när vi går för att göra mål och när vi känner oss nöjda och börjar spela fegt. Kan komma på massor av matcher där samma scenario utspelar sig. Det är otroligt frustrerande att se när vi ger bort matcher ibland.- Det är tydligt att Buffon inger ett enormt lugn i backlinjen med sin kommunikation och ledarstil. Gör en stabil match där han egentligen inte har så mycket att göra. Chanslös på kvitteringen, dock så blir betyget lägre pga hans svaga ingripande vid deras reducering- Jag kan inte låta bli att tänka på hur bra Stephan faktiskt hade vart om han hade en bra fot. Han är grym försvarsmässigt, han löper helt rätt hela tiden men det är alltid alltid och då menar jag ALLTID den sista touchen som ställer till det för vår Schweiziska bankir- Jag tycker Benatia axlat rollen som den nya försvarsgeneralen i Juventus på ett bra sätt. Enormt brytningsstark och gör ofta rätt beslut. Kan slarva ibland men tycker han gör en godkänd insats överlag.- Gör sitt jobb, verkar trivas bra ihop med benatia. Passningsfoten lämnar en del att önska dock.- Tycker ghananen gör en bra match, ständigt igång på vänsterkanten och släpper inte till mycket ytor. Har en enorm explosivitet som får mig att undra en sak. Om asamoah vore en bil, hur snabbt hade han gått från 0-100 km/h?- Jag är förvånad och glatt överraskad över hur snabbt fransmannen kommit in i laget och hittat sin roll. Gör ett enormt jobb i det tysta utan boll och stänger av stora ytor av planen för motståndarna.- Gör en godkänd insats, gör inget större väsen av sig. Ingen tvekan om att han besitter en otrolig potential. Kan dock bli lite väl mycket kladd på bollen emellanåt- (Man of the match) Vilket sätt att göra sin första start på i Juventus tröjan för den unga italienaren! Ett mål och en assist, och väldigt bra i matchen överlag. Gillar att man ser viljan och kämparglöden samtidigt som han har tron på sig själv i det han gör. Fortsätter vi med denna inskolningsstrategi tror jag att vi har en framtida legend i vår yviga samt målfarlige ytter.- Gör ett snyggt mål på ett riktigt målkungs-maner. För övrigt så är han ganska osynlig och verkar inte komma till sin rätt. Är ofta på fel plats och timingen sitter inte riktigt än. Tycker dessutom att han borde gå ner några kilo. Känns väldigt seg och klumpig med boll. Godkänd enbart för målet.- Vi har väl blivit bortskämda med hans flygande start på säsongen. Frågan är om någon Juventus spelare någonsin öppnat så övertygande som han gjort. Inte samma målfarliga Dybala vi fått se hittills utan spelar mer som en renodlad 10a. Ganska osynlig stora delar av matchen. När tillfället att göra mål väl kommer så bränner Dybala straffen efter en väldigt svag och på snudd på nonchalant straff. Ska man missa en straff så är det för att målvakten gör en monsterräddning, vilket verkligen inte var fallet.