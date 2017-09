Barcelona-Juventus 3-0: Dyrt att göra misstag mot Messi

Ett skadeskjutet Juventus straffades skoningslöst för sina synder (stora som små) av Barcelona.





Juventus gör i allt väsentligt en fullt godkänd första halvlek. Man spelar optimistiskt och skapar väl så mycket som Barcelona, även om inget av lagen har några självklara målchanser. Tyvärr sölar Juventus spelare flera gånger med bollen när det finns möjlighet att slå passningar bakom Barcas backlinje, vilket förvånar mig (den taktiken borde vara självklar mot ett lag med så vårdslöst försvarsspel). Dybala har en skaplig möjlighet efter nio minuter, men lyckas hårt uppvaktad inte få iväg något riktigt vasst avslut. Barcelonas bästa chanser består av en hård frisparksretur från Suarez som Buffon viftar bort, samt en obegriplig felpassning från De Sciglio som Dembélé borde ha förvaltat.



Känslan är att matchen är ganska stängd, och Messis ledningsmål i den 45:e minuten kommer därför som en rejäl överraskning. Juventus pressar onödigt högt, Messi får en yta på mitten, en väggpassning och ett välplacerat avslut senare ligger bollen i nät. Det handlar inte om några hårresande misstag från Juves sida, men med Messi i form har man inte råd att ligga ens lite fel i positionerna och det gör Juventus vid målet.



Under inledningen av andra halvlek har Dybala ett ganska bra läge i straffområdet, men skjuter långt vid sidan av målet. Efter det är matchen i ärlighetens namn inte särskilt spännande. Barcelona dikterar villkoren och har ganska bra kontroll. Rakitic gör 2-0 efter att Juventus två gånger misslyckats att få undan bollen. Upprinnelsen till Messis 3-0 är att Bernadeschi bryter en Juvepassning som inte är menad för honom. Barcelona ställer om snabbt, Messi driver mot ett smått paralyserat Juveförsvar och hamrar in 3-0 helt utan svartvita störningsmoment. För den som uppskattar skickligt försvarsspel är målet en skräckupplevelse, och jag kommer på mig själv med att börja tänka på första gången jag såg ”Alien”.



Slutminutrarna väljer jag sedan bort till förmån för



Efter matchen försöker jag surt och fånigt streta emot för mig själv när TV-studion hyllar Leo Messi:

"Bortsett från att han gjorde två mål, skötte förarbetet till ett mål och sköt ett skott i stolpen var han nästan helt osynlig..."



Spelarbetyg

Buffon 5,5

Godkänd utan att göra någon stormatch. Kan dock inte direkt lastas för målen.



De Sciglio 5

Höll god ordning på sin kant, men vansinnespassningen till Dembélé drar självklart ner betyget. Fick tyvärr kliva av skadad i 40:e minuten.



Barzagli 5,5

Godkänd utan att imponera.



Benatia 4,5

Kändes otrygg och och hhamnade ofta fel i positionsspelet. Och alltså, agerandet vid 3-0... Behöver nog spela upp sig en del om han vill ingå i förstaelvan framöver.



Alex Sandro 5

Delansvarig för haveriet vid 3-0 och misslyckades med det mesta i övrigt. Måste vara en av brassens sämsta matcher sedan han kom till Juvventus.



Pjanic 6

Ska kanske ha heder för att han försökte vårda bollen, men för egen del föredrar jag lite större marginaler när man passar bollen vid egen straffområdeslinje. Ändå godkänd.



Matuidi 5,5

Stretade på. Godkänd utan att imponera.



Bentancur 5

Kom aldrig in i matchen. Såg ganska vilsen ut och tillförde ytterst lite. Möjligen är betyget i överkant.



Dybala 6

Försökte ofta göra något vettigt med bollen, men fick inte särskilt mycket stöd från omgivningen.



Costa 6,5

Låg bakom det mesta i offensiv väg för Juventus. Lär få mycket mer uträttat mot svagare motstånd, då Juventus anfaller med mer än två spelare.



Higuain 5

Kommer dåligt till sin rätt i matcher där det handlar om att hota med löpningar i djupled. Higuain är en grymt begåvad spelare, men det är inte direkt löpstyrkan som är hans främsta kvalitet.

- - -

Sturaro 6

Inbytt som ytterback i slutet av första halvlek efter De Sciglios skada. Godkänd arbetsinsats. Synd på den misslyckade rensningen vid 2-0.



Bernardeschi

Väljer barmhärtigt att inte betygsättta hans halvtimme på planen, som uppriktigt sagt såg väldigt uddlös ut.



Caligara

MATS ENGMAN

2017-09-13 11:30:14

Ett skadeskjutet Juventus straffades skoningslöst för sina synder (stora som små) av Barcelona.Inför säsongen har vissa talat om ett Barcelona i förfall. Tillåt mig att SMH, Åtta av elva spelare som vann mot oss i finalen 2015 förväntas starta ikväll. Åtta ganska bra spelare också.Efter en ganska tråkig första halvlek där ett självmål gav Juve ledningen växlar de svarvita upp i andra. Mycket beroende på vår lilla argentinska juvel.Efter det det långtråkiga landslagsuppehåller är det snart äntligen dags igen för klubbfotbollen att sparka igång. Juventus tar emot Chievo på Allianz Stadium.Maskineriet ångar på men imponerar inte. Att släppa in två mål under de första sju minuterna i matchinledningen är under all kritik. Men att ändå komma tillbaka måste ändå tyda på bra laganda och vinnarmentalitet. Dock är det bara Dybala som imponerar!Senaste bortamatchen mot Genoa slutade i en smått förnedrande förlust. Ikväll går det bättre!Higuain har presenterat sig, Rugani startade, Mandzukic gör mål, Dybala briljerade och Matuidi debuterade...?Ett långt vakuum är över. Efter den bittra förlusten i Cardiff är det dags att ställa in siktet på nästa säsong. Varken försäsongen eller den inledande matchen mot Lazio har gett fansen de svar de vill ha. Men jag är lugn, det svartvita maskineriet brukar kunna ta en stund att veva igång. Och när det väl är i rullning är det inte mycket som kan stoppa det.Efter semester, otaliga Instagram-inlägg, nya frisyrer, någon ny tatuering, nyförvärv, spelarförluster och en intressant försäsongsturnering i USA har det blivit dags för Juventus-spelarna att spela säsongens första tävlingsmatch. För motståndet står himmelsblåa Lazio, revanschsugna efter nederlaget mot just Juventus i ligacup-finalen för några månader sedan. Scenen är Rom, närmare bestämt Stadio Olimpico och bucklan det ska sparkas om är Italienska Supercupen.Är du rätt person att representera Juventus-redaktionen på Svenskafans? I sådana fall ska du inte tveka att söka in.