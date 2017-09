2017-09-09 18:00

Juventus - Chievo

3-0



Efter Juventus - Chievo 3-0: Cirkus Dybala rullar vidare



Efter en ganska tråkig första halvlek där ett självmål gav Juve ledningen växlar de svarvita upp i andra. Mycket beroende på vår lilla argentinska juvel.

Varför vinner Juventus?



Matchen innan en CL-omgång är aldrig lätt. Ofta vilas några spelare och fokus kanske ligger mer några dagar framåt i tiden. Men de är värda precis lika många poäng som alla andra matcher och ska därför vinnas av en klubb som Juventus. Vi är inte mätta, aptiten på pokaler finns i väggarna. Och det är den mentaliteten som Juventus vinner på mot



I och med skadorna på mittfältet trodde jag att vi skulle få se en 4-2-3-1-uppställning men istället satsade Allegri på en tidigare obeprövad 4-3-3 med Costa och Mandzukic på varsin sida om Higuain. Det märktes att formationen inte riktigt satt då anfallsspelet inte ledde fram till så mycket under första halvlek. Förutom ett självmål innickat av Hatemaj efter en bra inläggsfrispark av Pjanic. I andra tröttnar Chievo och när Dybala kommer in händer det saker direkt. Så bra är han.





Spelarbetyg:



Szczesny - 6,5

Det kändes ganska säkert se polacken göra debut mellan stolparna. Hanterar de bollar som kommer hans väg med stort lugn och verkar redan ha bra jargong med backlinjen.



Lichtsteiner - 6

Kapten för dagen men annars såg det ut som vanligt nu för tiden. Slår otaliga bollar i blindo längs sin högerkant och fyller inte på lika effektivt som förr. Stabil bakåt dock.



Benatia - 6,5

Kan se lite nonchalant ut med bollen vid fötterna men sköter det defensiva utan anmärkningar. Ser till att nollan hålls intakt med en fin resning efter en frispark från åsnorna.



Rugani - 6,5

Bon-who? Skämt åsido så kommer Rugani aldrig ha foten som Bonucci har men han växer in i mittlåset allt mer för varje match. Har redan skrapat ihop en fjärdedel av minuterna han fick förra säsongen vilket tyder på stort förtroende från Allegri.



Asamoah - 6

Habil backreserv om än lite slarvig med boll. Håller sin kant och fyller på helt ok framåt men det är som vanligt sista bollen som fattas för Assa.



Sturaro - 5,5 (ut 76’)

Bidrar med energi men är allt för mycket av en alibispelare framåt. Förvisso nära att assistera Dybala men i övrigt ganska virrig och fick springa mycket på grund av sämre positionsspel.



Pjanic - 7

Förvisso inte lika delaktig i grundspelet som grande Pirlo men om vi ser till chanserna som skapas har han assist eller hockeyassist på de flesta. Slår frisparken som leder till 1-0 och passar fram Higuain till 2-0. Poängspelare.



Matuidi - 6,5

Det är tydligt att vi saknat den spelartyp som Matuidi är. Är aggressiv i presspelet och vinner ofta tillbaks boll i offensiva lägen vilket bidrar till längre anfall. Alltid med hemåt men gav bort en onödig frispark i slutet.



D. Costa - 6 (ut 54’)

Vi fick se flashar av vad The Flash kan men mer än så blev det inte. Behöver bekanta sig mer med sina lagkamrater för att få fullt ut av sitt spel. Bättring lovas.



Mandzukic - 5,5 (ut 83’)

Nä du Mario, med det här kroppsspråket kommer du inte långt i min bok. Gjorde jota framåt och slängde med armarna när inläggen inte kom. Gav dessutom bort bollen till Chievos kanske bästa läge. Skärpning.



Higuain - 7

Gör ett kalasjobb som target men kom inte riktigt till lägen innan Dybala entrade planen. Avslutar ett fint anfall med att stänka in bollen i klykan vilket kändes skönt för självförtroendet nu när han petats från Argentinas trupp.



Dybala (in 54’) - 7

Juventus nya superstjärna. Kommer in vid 1-0 och ser sen till att slutresultatet tripplas. Är i sitt livs bästa form vilket känns bra inför premiäromgången av CL.



Juventus-Chievo Wojciech Szczesny

Stephan Lichtsteiner

Daniele Rugani

Medhi Benatia

Kwadwo Asamoah

Stefano Sturaro

Miralem Pjanic

Blaise Matuidi

Douglas Costa

Gonzalo Higuain

Mario Mandzukic



Avbytare

Andrea Barzagli

Rodrigo Bentancur

Federico Bernardeschi

Gianluigi Buffon

Fabrizio Caligara

Juan Cuadrado

Mattia De Sciglio

Stefano Sorrentino

Fabrizio Cacciatore

Dario Dainelli

Alessandro Gamberini

Massimo Gobbi

Lucas Castro

Ivan Radovanovic

Perparim Hetemaj

Valter Birsa

Manuel Pucciarelli

Roberto Inglese



Avbytare

Mattia Bani

Bostjan Cesar

Fabio Depaoli

Luca Garritano

Pawel Jaroszynski

Mehdi Leris

Filippo Pavoni



2017-09-10 17:38:08

Efter en ganska tråkig första halvlek där ett självmål gav Juve ledningen växlar de svarvita upp i andra. Mycket beroende på vår lilla argentinska juvel.Efter det det långtråkiga landslagsuppehåller är det snart äntligen dags igen för klubbfotbollen att sparka igång. Juventus tar emot Chievo på Allianz Stadium.Maskineriet ångar på men imponerar inte. Att släppa in två mål under de första sju minuterna i matchinledningen är under all kritik. Men att ändå komma tillbaka måste ändå tyda på bra laganda och vinnarmentalitet. Dock är det bara Dybala som imponerar!Senaste bortamatchen mot Genoa slutade i en smått förnedrande förlust. Ikväll går det bättre!Higuain har presenterat sig, Rugani startade, Mandzukic gör mål, Dybala briljerade och Matuidi debuterade...?Ett långt vakuum är över. Efter den bittra förlusten i Cardiff är det dags att ställa in siktet på nästa säsong. Varken försäsongen eller den inledande matchen mot Lazio har gett fansen de svar de vill ha. Men jag är lugn, det svartvita maskineriet brukar kunna ta en stund att veva igång. Och när det väl är i rullning är det inte mycket som kan stoppa det.Efter semester, otaliga Instagram-inlägg, nya frisyrer, någon ny tatuering, nyförvärv, spelarförluster och en intressant försäsongsturnering i USA har det blivit dags för Juventus-spelarna att spela säsongens första tävlingsmatch. För motståndet står himmelsblåa Lazio, revanschsugna efter nederlaget mot just Juventus i ligacup-finalen för några månader sedan. Scenen är Rom, närmare bestämt Stadio Olimpico och bucklan det ska sparkas om är Italienska Supercupen.Är du rätt person att representera Juventus-redaktionen på Svenskafans? I sådana fall ska du inte tveka att söka in.Det som initialt betraktades som ett lustigt rykte resulterade stegvis i en realitet. En verklighet som ledde fram till en affärshändelse som skakade en hel fotbollsvärld. Bonucci har åkt österut; denna gång för att stanna.Oycklig kärlek är också kärlek.