Efter Juventus-Lazio 1-2: Vägskäl

Efter ytterligare ett poängtapp i ligan, den här gången tappades alla tre poäng bort, så befinner sig Juventus i en kris. För i och med Napolis seger under lördagskvällen är man nu fem poäng bakom serieledarna. Det är dags att vakna nu.

Matchen



Matchen började lugnt och försiktigt från



Men oj vad fel allt gick i andra halvlek. För efter paus kom



VAR, jag kan inte låta bli att nämna det. Det ä inte att det kanske blir fel i dess bedömningar, men det stoppar upp matcherna.Och om man nu har tekniken borde man väl använda den vid alla mål och straffar inte bara när det ena laget klagar på domaren. VAR förstör fotbollen och tar bort all spontan glädje vid mål då man inte vet om det är mål eller inte. Domaren ska ju först titta på tv i tio minuter innan han dömer mål. Ut med VAR den bidrar inte till mer rättvisa den bidrar bara till att förstöra sporten.



Spelarbetyg



Buffon 5

Stabil i första halvlek. Kan inte göra något på målen och kan inte lastas för att försvararna inte hänger med Immobile och att Immobile lägger sig lätt.



Lichtsteiner (ut 73) 3

En av få som reagerar när vi hamnar i underläge. Problemet är att han reagerar fel och det kokar över. Det funkar inte att vi ska behöva byta ut vår högerback varje gång han blir förbannad.



Barzagli 4

Bra första halvlek precis som resten av laget. Hänger inte riktigt med i andra halvlek och viker ner sig precis som resten av laget.



Chiellini 4

Står väl inte för några jättefel men som vice kapten klarar han inte att få igång laget efter underläget.



Asamoah 3

Ingen toppmatch från Asamoah, har problem att släppa bollen och driver längs kanten hela andra halvlek för att slutligen tappa boll. Skärpning.



Khedira (ut 65) 5

Gör comeback gör en bra första halvlek. Blir utbytt en bit in i andra halvlek.



Bentancur 4

Inte mycket att säga. Får inte någon fart på bollen precis som resten av mittfältet i andra halvlek. Kan bättre.



Matuidi 4

Likt Bentancur. Mycket balltramp och lite verkstad.



Costa (ut 54) 6

Får göra sitt första mål och utmanar bra på sin kant. Utbytt tidigt i andra.



Higuain 4

Delaktig i spelet på ett mycket bra sätt i första halvlek. Men han missar för mycket. Måste höja sig nu.



Mandzukic 4

Osynlig i stora delar av matchen.



Bernardeschi (in 54) 4

Får inte ut mycket av sitt inhopp. Många dåligt slagna inlägg.



Dybala (in 65) 5

Osynlig fram tills han växlar upp på slutet och står för en stark avslutning på matchen. Minuspoäng för straffmissen.



2017-10-15 16:02:09

