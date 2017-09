2017-09-17 12:30

Sassuolo - Juventus

1-3



Dybalamask x 3!

Efter Sassuolo - Juventus 1-3: En juvel på moln

Ni får förlåta om den här matchrapporten ter sig lite annorlunda än vanligt. Det beror på att en av spelarna i Juventus just nu svävar långt över sina lagkamrater.





Tillåt mig utveckla.



Alla idrottsutövare hatar att förlora. De allra bästa hatar det ännu mer. De blir som besatta och gör allt för att slippa stå där i avgrundsdjup tomhet och se när motståndarna firar ytterligare en gång. Det motiverar dem till att fortsätta bli bättre, oavsett hur bra de redan är. Just nu visar Paulo Dybala att han inte är någon vanlig idrottsutövare, att han istället tillhör de bästa. De som aldrig vill förlora igen.



För i ärlighetens namn kan jag inte minnas att en spelare dominerat i



Visst, fotboll är en lagsport. Men just nu är det bara en kille på planen.



Spelarbetyg:

Sassuolo-Juventus Andrea Consigli

Timo Letschert

Paolo Cannavaro

Francesco Acerbi

Pol Lirola

Stefano Sensi

Francesco Magnanelli

Luca Mazzitelli

Claud Adjapong

Matteo Politano

Diego Falcinelli



Avbytare

Davide Biondini

Francesco Cassata

Joseph Duncan

Marcello Gazzola

Edoardo Goldaniga

Alessandro Matri

Simone Missiroli

Gianluigi Buffon

Stephan Lichtsteiner

Daniele Rugani

Giorgio Chiellini

Alex Sandro

Blaise Matuidi

Miralem Pjanic

Juan Cuadrado

Paulo Dybala

Mario Mandzukic

Gonzalo Higuain



Avbytare

Kwadwo Asamoah

Andrea Barzagli

Medhi Benatia

Rodrigo Bentancur

Federico Bernardeschi

Douglas Costa

Carlo Pinsoglio



2017-09-18 16:38:00

