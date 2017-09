Inför Juventus-Chievo: Äntligen dags igen

Efter det det långtråkiga landslagsuppehåller är det snart äntligen dags igen för klubbfotbollen att sparka igång. Juventus tar emot Chievo på Allianz Stadium.

Landslagsuppehållet är över. Allt som oftast kostar dessa uppehåll och den här gången var inget utöver det vanliga. Khedira åkte på en mildare skada i början av hans uppdrag med Tyskland. Han gjorde ett inhopp i veckan och bör vara ok. Allegri har dock ändå sagt att han väljer att vila tysken vilket kan vara klokt med tanke på att Barcelona-match ligger runt hörnet. Chiellini drog också på sig en mildare vadskada och kommer definitivt missa matchen mot Chievo och är även osäker inför mötet med Barcelona nästa vecka. I övrigt är nog gänget som var ute intakt. Dybala spelade sin match med Argentina natten till onsdag och kan vara aningen sliten. Enligt tidiga rapporter spelar inte La Joya från start.



Juventus

Allegri har bekräftat ett par saker under dagens presskonferens: Szczesny (jag googlade) startar i mål. Matuidi och Pjanic från start på mitten. Lichtsteiner som nyligen petades från Champions League-truppen kommer att starta som högerback och Higuain som inte blev uttagen till La Selección ska enligt Allegri starta och kommer ska vara väldigt taggad på att återta sin plats i landslaget. Vidare finns det även chans för Douglas Costa att göra sin första start för klubben samtidigt som Allegri tyckte att Bernardeschi kan spela både mezzala och ytter. Värt att notera vad gäller Bernardeschi var att Mister var osäker på om tre eller två skulle starta på mittfältet - Bernardeschi som en av tre mittfältare? Jag tippar inte på det nu men kanske senare under säsongen.



Chievo

Flyger från Verona gör åsnorna och i sin första bortamatch för säsongen slog man Udinese med 2-1. I den kommande hemmamatchen förlorade man istället med samma siffror. Inför matchen hyser Allegri sin respekt för Chievos tränare Rolando Maran där han säger att det är en tränare av högsta klass. Sist åsnorna var i stan vann Juventus med 2-0 efter Pipitas doppietta.



Förmodade startelvor:

Juventus: Szczesny; Lichtsteiner, Höwedes, Rugani, Alex Sandro; Matiudi, Pjanic, Sturaro; Costa, Higuain, Mandzukic

Chievo: Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pucciarelli, Inglese



Tid: 18:00

Kanal: Viasat Fotboll

Tips: 3-1, minst ett mål av Higuain (stack ut hakan rejäljt nu)

2017-09-08 19:51:00

