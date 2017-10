2017-10-18 20:45

Juventus - Sporting



Inför: Juventus - Sporting

CL åter i fokus

Juventus inför

Juventus som inför denna drabbning förlorade senast mot ett starkt



Sporting inför

Sporting har inlett säsongen på ett näst intill strålande sätt och ligger för närvarande på en andraplats i portugisiska ligan. Man har plockat poäng mot Porto, och i Champions League vann man mot Olympiacos och förlorade mot Barcelona med 0-1 efter ett vitalt självmål. Sporting har en stark trupp, och enligt tränaren Jorge Jesus har man den starkaste truppen på länge. Ett Sporting som spelar med självförtroende åker inte till Allianz Stadium för att förlora. Senast kommer Sporting från en vinst mot Oleiros i Portugal inhemska turnering.



Jag väntar mig en matchbild där Juventus är bollförande och tar taktpinnen från första minuten. Det allra viktigaste är att man tar vara på chanserna när man väl får dem. Jag håller Higuain varmt imorgon och hoppas dessutom att Dybala får revanschera sig. Jag hoppas han får lägga en ny straff. Trots allt, är det endast sju spelare som skjutit fler straffar än Dybala och endast en av dem har bättre statistik än La Joya.



Dessa saknas för Juventus inför matchen: De Sciglio, Höwedes, Lichsteiner, Marchisio och Pjaca. Pjaca var däremot med och tränade med hela truppen i tisdags och väntas vara tillbaka inom kort. Matchen kommer dömas av den engelsmannen Michael Oliver.

