2017-09-27

Juventus - Olympiakos



Vi får hoppas på fortsatt god form hos vår diamant Dybala!

Inför: Juventus vs Olympiacos

Det är återigen dags för spel i Champions League och viktiga poäng behöver spelas in.





I seriespelet går man som tåget och det finns väl inte mycket som man kan anmärka på efter 18 inspelade poäng på 6 omgångar, det vill säga full pott. Trots detta ligger man bara tvåa i tabellen efter ett formstarkt



Olympiacos inför:



Olympiacos kommer till match med en premiärförlust i europaspelet i bagaget. Detta skedde mot Sporting som delar toppen av tabellen tillsammans med Barcelona efter en spelad omgång. I ligaspelet parkerar klubben på en fjärdeplats med 8 inspelade poäng efter 5 omgångar, varav det handlar om 2 segrar, 2 oavgjorda och en förlust.



2017-09-26 14:42:04

