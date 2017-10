Inför Milan - Juventus : Återförenandet uppskjutet

Stormatch på San Siro väntar.

När det har blivit dags att inleda den 11 spelomgången i Serie A så görs det med stil, stormatch tidig lördagkväll på ett vad jag förmodar kommer att bli ett fullsatt San Siro. Bägge lagen kommer från en storseger i sina matcher som spelades tidigare i veckan. Vi besegrade ganska enkelt Spal hemma med 4-1 medans de rödsvarta med samma siffror slog Chievo borta. Det har vart mycket fokus på matchen, främst av två anledningar. Att Bonucci i sin nya hemmaborg tar emot sina gamla lagkamrater han dessutom skrivit historia med, och ifall milan även sportsligt sätt kan mäta sig med Juventus efter sommarens minst sagt ekonomiska satsning. Ska det nya projektet vakna till ordentligt för att inte tappa mark gentemot de andra topplagen om de åtråvärda och framförallt viktiga CL-platserna, eller blir det Juventus som tar med sig tre poäng för att inte riskera att öka gapet upp till Napoli Juventus införVi kommer in i denna matchen som ligatrea med Napoli och Inter framför oss. En seger är ett måste för att inte halka efter i titelkampen som ser intressantare ut än på väldigt länge. Napoli har öppnat väldigt starkt och ser hungriga ut, även fast jag tror att vi står där som segrare till slut. Vi har en jämnare nivå ur ett längre tidsperspektiv, med många matcher i alla cuper samt ligan. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva vad jag känner såhär spontant inför matchen, men jag måste faktiskt säga att jag för första gången under Allegris tid i Juventus vet vart jag har laget någonstans. Jag säger inte att vi vart usla, även fast vi stundvis i vissa matcher varit det. Svajigt är väl det ord som sammanfattar det bäst. Väldigt blandade insatser sista tiden, utan någon vidare kontinuitet i insatserna. Vi gör dock vår målrikaste inledning av ligan på mer än 60 år, där vi nätat hela 31(!) gånger under de 10 inledande matcherna, det ger oss ett snitt på över 3 mål per match och det är väldigt imponerande siffror.Problemet är bara att vi även släpper in mer mål än vanligt. Vi har inte alls sett det täta och diciplinerade försvaret vi blivit bortskämda med de senaste åren. Det känns som Allegri fortfarande experimenterar och byter ut backlinjen varannan match. Jag tycker vi på riktigt ska ge Rugani chansen att utvecklas och samla på sig rutin. Han är född 95 och har väldigt mycket talang inom sig, han behöver bara ut o slipa på färdigheterna. Tycker han känns som en oslipad diamant. Även fast jag har svårt för backar jag upplever som mesiga och försiktiga så måste vi ändå vara realistiska och medge att åldern och rutinen spelar en stor roll i det. Tycker han påminner väldigt mycket om Bonuccis första säsonger i Juventus. Jag hade väldigt svårt för honom, han var verkligen en säkerhetsrisk i varje match och man visste aldrig vad han skulle hitta på. Man såg dock hans styrkor, framför allt i att styra spelet bakifrån, bland annat med sina väl avvägda crossbollar över halva plan. Sen tog en viss Conte över och resten är historia. Jag minns att Conte väldigt många gånger gick ut i media och hyllade Bonucci och tystade alla kritiker gång på gång. Han boostade Bonucci till tusen och tog fram den inre glöden som gör att han är den erkände världsback han är idag. Dock så tycker jag fortfarande att han är rätt ut sagt dålig i försvarsspelet, känns väldigt lätt att runda för motståndarnas anfallare. Det är inget snack om att det är just hans fina fot som är hans styrka. Det hör ihop med det jag upplever har hänt i våras försvar sen förra säsongen. BBC - Bonucci, Barzagli och Chellini kompletterade varandra perfekt. Den ena täckte upp den andres brister och gjorde varandra bättre. Och tar du bort en komponent i ett väl fungerande maskineri så blir resultatet den här säsongens försvarsspel…Jag tror att vi kommer spela ganska defensivt och disciplinerat och låta Milan föra spelet, och försöka satsa på snabba omställningar som både vi är bra på, men även visat sig vara Milans akilleshäl denna säsong. Därför tror eller kanske framförallt hoppas jag på att Allegri väljer Douglas Costas speed framför Mandzukic’s fantastiska förmåga att som target suga upp långbollar och invänta laget som flyttar upp när vårt mittfält har svårt att få fast bollen på motståndarnas planhalva. Jag tror speed kommer att skada Milan mycket mer, men någonting säger mig att Allegri trots allt väljer att köra safe och därmed starta med Mario ”no good” Mandzukic trots allt, oavsett hur det blir så litar jag på misters fingertoppskänsla. Förvånar mig inte alls om inte är förrän det är träningarna efter matchen mot Spal som föranledde till hans beslut efter att Costa gjort sin bästa match i Juventuströjan sedan ankomsten från Bayern i somras, två assist bidrog den brasilianska blixten för och det var bud på fler. Allegri har många gånger sagt att Costa behöver lite tid att komma in i lagets spelsätt, och har kritiserat, dock på ett väldigt uppmuntrande sätt hur Costa presterat hittills. Jag tycker om den inskolnings-strategi vi kör med när det gäller nya spelare. Att dom ska komma in i det italienska spelsättet och förstå tyngden av hög taktisk kunskap för att veta sin roll på plan fullt ut. Strategiskt, målinriktat och klokt. Ett vinnande koncept helt enkelt, vi kan kalla det vinstfabriken.Min startelva 4-2-3-1 / (Allegris startelva)BuffonLichtsteiner Rugani(Barzagli) Chellini SandroKhedira PjanicCuardado-Dybala-Costa(Mandzukic)HiguainEventuella inhoppare beroende på matchbild: Barzagli, Bernardeschi, MandzukicMilan införKan börja med att säga att det inte bara för Bonucci, men även för Milan är ett stort avbräck att ryggraden i lagbygget och numera kapten för rivalen rossonero missar matchen på grund av sitt röda kort för ca en vecka sedan. Hade vart kul att se hur Bonucci i sin nya hemmaborg skulle tackla matchen. Vilken attityd skulle han visa? Firar han om han gör mål? Frågorna var många, men vi får helt enkelt vänta på returmatchen i Turin. den som väntar på någonting gott, väntar aldrig för länge they say(?) Nej men självklart är det en annan story när han spelar på sin nya hemmaplan, men men nästa säsong! Nog om det, mer om laget Milan.Milan storsatsade under sommarens mercato tydde på att dom gick för guldet och även CL och förväntningarna på klubben har varit större än på länge efter kinesernas inträde i klubben. Med all respekt för Milan, med våra svåra år innan våra scudettos efter Calciopoli inte allt för länge sedan så måste jag ändå säga att jag inte riktigt ser hur Milan blivit tydligt starkare som lag efter de stora summorna man lagt på nya spelare. Man kan tycka att skillnaden bör vara klart större, det känns lite som att dom lagt onödigt stora summor på väldigt oprövade spelare när det kommer till spel på högsta nivå. Lite som när vi under återuppbyggnadsfasen värvade spelare som Amauri, Diego och Krasic. Spelare som inte riktigt tog det där sista klivet och levererade efter förväntningarna. Jag hoppas dock att jag har fel, jag hoppas Milan börjar på ny kula för att komma till toppen o stanna där like old days. Det blir både roligare matcher för oss fans, men det är även viktigt för Italien som varumärke i CL med Milan i gammal god form. Dom är ju trots allt Italiens kungar när det kommer till CL, 7 titlar om jag inte har fel? Vi bör anlita deras mentalcoach inför framtida finaler i CL-sammanhang.Milans andra halvlek i derbyt mot Inter var deras bästa halvlek på hela säsongen, och man förväntade sig att det skulle hålla i sig när de tog emot Genoa där man bara fick med sig ett kryss i en match som även föranledde till Bonuccis avstängning som gör att han missar denna drabbning. Dom tog dock igen det i senaste ligamatchen där dom kombortabelt plockade hem 3 poäng efter 4-1 borta mot Chievo.Helt klart en väldigt intressant match på förhand, och den gemensamma nämnaren är väl att bägge lag känns lite oförutsägbara på förhand, och jobbar på att hitta stabiliteten i sitt spel. Poängterar återigen om att det är tidigt på säsongen än, mycket kan hända.Vi har som sagt en spännande match framför oss! Forza Juve!Förmodad startelva AC Milan kopierad från Milansidans inför-rapport.DonnarummaZapata, Roma gnoli, RodriguezAbate, Kessie, Biglia, BoriniSuso, CalhanogluKalinicTV: Viasat FotbollTidpunkt: Lördagen den 29 Oktober, 18.00.Plats: San SiroDomare: Paolo ValeriMitt tips: Juventus vinner med 2-1. Drömscenariot är ju att Higuain avgör och även nätar för 100:e gången i Serie A, men magkänslan säger att följande spelare nätar. Khedira, Dybala samt Suso för hemmalaget. 1-1 efter första, Dybala avgör i matchminut 69 på frispark.