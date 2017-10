Juventus-Sporting 2-1: Briljanta mål. Dåligt spel.

Pjanic och Mandzukic vinner en viktig seger till Juventus med två mästerverk till avslut. Resten glömmer vi.





Men sen blir det uppryckning. Pjanic böjer in en frispark från straffområdesgränsen, och det ser så löjligt enkelt ut att det knappt går att förstå hur någon som regelbundet övar på fotboll kan undgå att göra mål på såna frisparkar. Därefter avslutas halvleken med massor av Juventusanfall, alla med det gemensamt att bollen inte hamnar i Sportingmålet. Närmast kommer Higuain som efter en finurlig frambröstning av Chiellini skjuter via målvakt och stolpe till hörna.



Den andra halvleken blir spelmässigt sämre än den första. Inget av lagen får något grepp om spelet och det är få ordnade uppspel som når mittlinjen. Under en tiominutersperiod i mitten av halvleken får Juventus knappt låna bollen, men den tar sig heller inte särskilt ofta in i Juventus straffområde. Som underhållning är den andra halvleken direkt undermålig.



I 84:e minuten gör Juventus 2-1 ur en situation som inte just ser ut som nånting. Costa, som varit på planen i några sekunder, slår ett fint inlägg mot Mandzukic som lyckas vräka sig framför sin försvarare och nicka bollen i mål. Ett avslut i absolut högsta världsklass! På tilläggstid passerar sedan ett skruvat inlägg samtliga spelare i Juventus straffområde utan att de svartvita spelarna alls har kontroll på situationen. Buffons inzoomade lättnadssuck illustrerar de italienska känslorna på pricken.



Juventus vinner med 2-1. Det är inte direkt orättvist – under större delen av matchen är man trots allt det bättre laget – men man vinner inte heller med tillstymmelse till mersmak. Vore det inte för två enastående enskilda prestationer hade det här kunnat sluta i 0-1 och krisstämpel. Nu kan Juventus kvalificera sig för åttondelsfinal redan i nästa spelomgång vid vinst i Portugal (säkrar slutspel om Barcelona tar poäng i Grekland). Ibland är det verkligen små marginaler i fotboll.



Spelarbetyg



Buffon 7

Svår att betygsätta. Hade inte stort mer än ett ingripande, och då räddade han ett friläge (att lasta Buffon för att returen studsar i mål via Alex Sandro vore orättvist). Löser även en väldigt dålig bakåtpassning från Sturaro på bästa sätt, även om det såg riskabelt ut. Hanterar man sina enda problem med bravur ska man väl få ett bra betyg, även om de inte var så många.



Sturaro (ut 84) 5

Lite märkligt att Sturaro så ofta får chansen som högerback tycker jag. Det är uppenbart att han inte passar på den positionen, han tar massor av dåliga beslut och ser obekväm ut med bollen.



Benatia (ut 46) 6

Fullt godkänd. Klev av i halvtid med skadekänning.



Chiellini 7

Väldigt delaktig i spelet både offensivt och defensivt. Bäst i Juventus, som vanligt i Champions League



Alex Sandro 5

Inte ett rätt under inledningen av matchen. Jättemisstag i situationen som leder fram till 0-1. Spelade upp sig därefter, men som helhet var det här långt ifrån imponerande.



Pjanic 7

En av få Juventusspelare som såg bekväm ut med bollen. Och frisparksuppvisningen var ren perfektion.



Khedira (ut 62) 5,5

Såg långsam ut och brast flera gånger i bollbehandling och tajming. Men oj så skönt att se honom tillbaka i startelvan igen! Jag tycker Khedira var vår bästa mittfältare under förra säsongen, och förväntar mig samma nivå när han spelat in sig ordentligt efter sitt skadeuppehåll.



Cuadrado 6,5

Väldigt företagsam som vanligt, och det är onekligen kul att se en spelare som alltid vill framåt. Däremot vet jag inte var Cuadrado har gått på tacklingsskola... Vackert är det iallafall inte, och det känns aldrig speciellt långt till ett rött kort. Skulle gärna få spela med lite större marginaler defensivt.



Dybala 5,5

Försökte göra något vettigt varje gång han fick bollen, men sölade ner flera anfall med oprecisa passningar. Hade ingen av sina bättre kvällar.



Mandzukic 7

Gör ett jättejobb både offensivt och defensivt. Och avslutet vid 2-1 är enastående. Inte särskilt spektakulär, men en fantastiskt nyttig spelare.



Higuain 6,5

Inga mål, men ovanligt delaktig i spelet och kom åtminstone till avslut. Skottet som styrdes av målvakten i stolpen var värt ett bättre öde.



- - -



Barzagli (in 46) 6

Spelade säkert utan att glänsa.



Matuidi (in 62) 6

Fick en halvtimme speltid utan att egentligen göra varken till eller från.



Costa (in 84)

2017-10-19 10:14:53

