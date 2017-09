Juventus - Torino 4-0: Derbykross!

Allegri ställde en offensiv elva på planen. Juve startade i full fart och lämnade Torino bakom sig redan i första kurvan. Torino gjorde misstag och tappade mark. Juve gjorde allting rätt och drog ifrån. Torino blev arga. Juve spelade ut. Till slut var det flera mil emellan två lag som har samma hemstad. Juve gjorde kvällen och staden till sin. Toro var aldrig ens nära ikväll.

Matchinledningen är fullkomligt fenomenal av Juventus . Man pressar högt, skapar flera målchanser och släpper bara igenom Torino vid något enstaka tillfälle. Juve får ett gratisläge redan i tredje minuten när Sirigu ställer till det för sig efter en slarvig hemåtpass. Cuadrado skaffar sig sedan ett jätteläge efter fint samspel med Dybala, men avslutet styrs över ribban.Både Dybala och Belotti får emotta omild uppvaktning redan i upptakten av matchen. Ljajic får ett fint läge, men drar bollen en bit över ribban. Baselli blir varnad redan i tionde minuten när han drar ner Dybala. Den efterföljande frisparken blir en lurig variant där Cuadrado är millimetrar från att nå Pjanics chipp.I 16:e minuten kommer också det logiska ledningsmålet då Pjanic vinner boll högt i banan av utlånade Rincon, varefter Dybala placerar in bollen bakom Sirigu med samma säkerhet som en vuxen person för en sked till munnen. De första tjugo minuterna är en uppvisning av hemmalaget där man markerar vilket lag man verkligen är, och vem som är storebror i staden.I 24:e minuten får Baselli sitt andra gula kort efter en klumpig satsning på Pjanic. Efter utvisningen blir Juventus ännu mer dominanta och styr matchen helt, samtidigt som Torinos spelar blir allt mer frustrerade och drar på sig flera gula kort. I den 40:e minuten går så Pjanic 2-0, hur elegant som helst, med en kontrollerad bredsida i bortre burgaveln efter en bakåtpassning av Cuadrado.I andra halvlek fortsätter Juventus att spela bra, samtidigt som Torino saknar disciplin och organisation för att kunna hålla tätt. Mihajlovics lag är kanske det minst lämpade laget i hela ligan att spela med en man kort, det finns liksom ingen reservplan för ett sådant scenario.I den 57:e minuten hittar Alex Sandro en helt fri yta vid främre stolpen på Pjanics känsliga hörna. Den lama markeringen tar dock inte ära av själva nicken, som är ett litet tekniskt mästerverk i sig.Hade det sedan inte varit för att Sirigu plötsligt började storspela i Torinomålet hade det kunnat bli ett gäng kassar fler för Juve som ibland sköt fyra, fem skott i samma anfall utan att få in bollen. Benatia och Mandzukic kom närmast. Den sistnämnde var helt klart förtjänt av ett mål.I slutminuterna får dock La Joya Dybala till slut utöka till 4-0 efter fint, men lite trassligt, samarbete med nyinsatte landsmannen Higuain.Avslutningsvis kan vi sammanfatta matchen som ett stort steg framåt för Juventus. Inte bara för att vi tar tre poäng och fortsätter att dra ifrån i toppen tillsammans med Napoli , utan också för att man gjorde sin bästa match rent spelmässigt den här säsongen. Vi ska dock ha med oss det faktum att matchen avgjordes redan när Baselli hopptacklade sig ut ur matchen redan i den 24:e minuten. Det ska dock inte ta ära av den insats som Juve stod för både före och efter utvisningen. Detta var det bästa vi sett av Juventus säsongen 2017/18.Gigi gör inga stora räddningar ikväll. De flesta av Toros försök missar målburen eller fastnar på uppoffrande försvarsben. Att hålla nollan är dock alltid en bedrift.Schweizaren håller sin högerkant likt en alpisk linbana; upp och ner, ner och upp. Han är ständigt spelbar i ytan bakom Cuadrado och han gör heller inga defensiva misstag. Utan att på något sätt briljera bidrar han ändå med professionalitet och en på samma gång alert och trygg attityd. Att Allegri valde De Sciglio framför Lichsteiner till CL-truppen är för mig ett mysterium.Då mittbacksplatserna är de som kritiserats hårdast ända sedan försäljningen av Bonucci, känns det lugnande att Benatia kliver in och gör en riktigt stabil insats ikväll. Han visar både styrka, smidighet och följsamhet och ligger hela steget före Belotti & co. Marockanen har trots sin potential inte levererat det vi hoppades inför säsongen, men fler insatser likt dagens kommer att ge honom en seriös chans att bli permanent i startelvan.Härligt att ha Chiellini tillbaka i det här slaget. Han är elak mot Belotti och slänger sig för att täcka alla skott som kommer hans väg. Dessutom visar han upp sin underskattade passningsfot vid ett flertal tillfällen. Jag vill verkligen se att Giorgio, med sin ålder, rutin och år i klubben, tar en tydligare ledarroll i backlinjen, när Bonucci är borta och Barzagli inte längre är ordinarie. Vi behöver det av honom.Brassen var stabil utan att glänsa på sin kant ikväll. Tyvärr kommer han inte till särskilt många inlägg och överlappningar som man hade önskat, men han är vindsnabb och stark i kroppen och förlorar knappt en enda duell på hela matchen. Alex Sandro gör en felfri insats idag, men vi vet att det finns mer att hämta, särskilt samarbetet med Douglas Costa kan bli hur smaskigt som helst. Det fina nickmålet höjer betyget något.Bosniern gör återigen en oerhört solid insats som regista på det djupa mittfältet. Pjanic står för en grym insats, särskilt när han kliver fram i banan och driver pressen högt upp i knät på Torinos backlinje. Två assist och ett mål är fenomenalt av en ”defensiv” mittfältare. Samarbetet med Matuidi ser förvånansvärt bra ut, och trots att de inte är några monster så vinner de väldigt mycket boll.Så här bra har tvåmannainnermittfältet inte sett på länge. Liksom mittbackspositionerna har det tvistats mycket om hur Juve bör ställa upp. Många har förespråkat ett tremannamittfält, jag är en av dem. Men ikväll visar Matuidi och Pjanic att det räcker med två. I alla fall mot ett stukat Torino. Det ser ut som att de spelat ihop i flera år och Matuidi erbjuder inte bara löpmeter över enorma ytor och bollerövring, han deltar också i speluppbyggnaden och visar att han kan spela klokt i det taktiska spelet.Colombianen är tillbaka i fint slag efter att ha varit en besvikelse i säsongsinledningen. Han ser pigg ut och kombinerar bra med framför allt Dybala, men får också en assist vid Pjanics tjusiga 2-0-mål. Nästan allt spel går via högerkanten idag, särskilt i första halvlek, och Cuadrado trivs med att vara där det händer. Att ha Cuadrado och Douglas Costa på var sin kant är härligt svajigt och fröjdigt. Man skulle kunna oroa sig för defensiven, men i en sådan är match blir det ett icke-problem. Dock spelar Cuadrado bort ett par enkla bollar, och vi har tyvärr fått vänja oss vid att han alltid blandar högt med lågt, ibland till och med i samma anfall.Dybalas nivå är just nu en av de högsta i Europa. Ingen kan nykter person kan bestrida det. Hans första mål är en delikatess och hans andra mål är nästan lika läckert i all sin enkelhet. Argentinaren har nu gjort makalösa tio mål på sex ligamatcher. Hans främsta utveckling den här säsongen är att han inte bara knorrar in frisparkar och placerar in bollar från straffområdesbågen, nu är han också långt in i boxen och petar in bollar på äkta måltjuvsmanér. Det är en sådan Dybala som kan bli bäst i världen. Straffar dessutom Rincon med ett par tunnlar.Det känns oerhört fräscht att starta med både Cuadrado och Douglas Costa, och det är förmodligen ett led i Allegris strävan mot ett offensivare, mer styrande lag. Tyvärr lyckas inte brassen att göra något riktigt avgörande från sin vänsterkant just ikväll, kanske för att merparten av Juves anfall går över högerkanten. Däremot bjuder han på ett par ruggigt tjusiga finter som fick Belotti och De Silvestri att längta tillbaka till semestern. Något säger mig att firma Sandro/Costa kan bli något alldeles speciellt framöver.Mr. No Good har en mycket bra kväll som center utan att få näta själv. Hans absolut främsta egenskap är att han alltid hjälper laget, även om han inte själv får glänsa i alla lägen. Men i jämförelse med Higuain så är han mycket rörligare och mycket bättre i spelet utanför straffområdet. Higuain har ofta hamnat helt utanför spelet i börja på säsongen, vilket gör att han blir helt överflödig om han inte gör de där målen som han brukar, nästan som om Juve spelar med en man mindre. Den bristen har inte Mandzukic, han gör allt det där som Higuain inte har gjort den här säsongen, och laget flög runt omkring honom när han gjorde det ikväll.Nyförvärvet från Fiorentina har ännu inte hittat fötterna i Turin. Ikväll fick han komma in relativt tidigt när matchen var så gott som vunnen. Flera goda lägen fick han, och visst borde han ha satt en kasse? Bernardeschis potential är skyhög, men han verkar känna av pressen av att spela i Italiens största lag och självförtroendet ser inte ut att vara på topp just nu. Ett par enkla mål hade varit precis vad Federico behöver.Den unge argentinaren verkar vara en favorit hos Allegri som ger honom speltid så fort han kan. Ikväll kom han in i ett bekvämt läge och gjorde inga misstag. Han spelar lugnt och tryggt men har också kapacitet att kliva fram i banan då han både besitter god teknik och ett bra steg när det behövs.Spelade för kort tid för att betygsättas men såg farlig ut och var inblandad i Dybalas 4-0-mål. Petningen idag var förhoppningsvis rätt medicin för att Pipita ska trappa upp sitt spel igen.