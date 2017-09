Intervju: Från Ödåkra till Italien - att få smaka på sin dröm

Ödåkra IF-Landskrona BoIS juniorgäng spelar match en småkall septemberdag, rätt ut på slätten, en mil från Helsingborg. Hur kul kan de vara?

För att belysa matchen med ett av Sveriges mest kända citat:

"Den kan ju vara fruktansvärt långtråkig, o dötrist o tråkig o alldeles... alldeles underbar!"

- Allting bara stämde. Det var en av de bästa matcherna jag gjort. Allting jag gjorde bara fungerade. Men inte bara för mig utan också för hela laget. Allt bara rullade på och vi vann med 4-0.

Trots att vi sitter på telefon många mil ifrån varandra och hans kortfattade konstaterande så kan jag känna hur 15-årige Arber verkligen smakar och suger på känslan av den perfekion han hade i matchen den där småkalla septemberdagen för ett år sedan. Vilken spelare - gammal som ung - har då aldrig haft tanken;

"Tänk om någon utländsk klubb hade varit här... "

Nu hände de dock inte det den här gången. Ingen suspekt typ dök upp och sa "Hello...". Han sa mer bara "Hej...". Fast han kunde lika gärna sagt "Ciao..."

Men inte från Serie:A hade skickat en representat på matchen.Men inte från Chievo , SPAL eller Crotone. Inte heller från Torino, Fiorentina eller Atalanta. Utan från de största. La Vecchia Signora - Den gamla damen. Förra årets ligamästare och Champions League -finalister. En juniormatch. I Ödåkra. För Arber 15 år.

Men det här är ingen askungesaga. Inte än. Och det är ingen hunsad, blyg femtonåring jag får på telefonen. Arber låter självklar, målmedveten och tydlig. Långtifrån vad jag och många andra skulle göra i den åldern.

- Jag har alltid varit tidig i utvecklingen. Började spela för seniorlaget när jag var tretton år gammal. Det var så stor skillnad på mig och de andra i åldersgruppen att i stället för att dominera där så ville de att jag skulle få mer utmaning och utvecklas mer som spelare.



Men sug på orden igen... Ödåkra... Juventus...



* * *

Hur i...? - Haha, ja det började så att de kollade matchen (Ödåkra-BoIS red. anm.). Sen kontakade de mina föräldrar.

Ja, men hur kommer de sig att de är just där?

- Det måste börjat med att någon scout eller agent sett några ungdomsmatcher eller så.Jag blev själv chockad såklart. Det var verkligen en perfekt tajming.

Då såg de alltså matchen mellan Ödåkra och BoIS juniorer?

- Ja, precis. Men matchen spelades för över ett år sedan Och sen, vad hände?

- De kontaktade mina föräldrar nu i veckan och ville att jag skulle provträna med dem.

Men, vad sa dina föräldrar då, när...? - Ja, de var också helt chockade liksom jag när jag fick reda på det av dem såklart. Matchen var ju förra året.

Jag visste inte vad jag skulle tänka och göra. Jag har ju alltid haft som en dröm att spela för ett storlag. Alla de gånger man tränat, spelat matcher och nött på och får en sån här chans. De är som en dröm. Sen att Paul Pogba spelat där också gör det inte sämre.

Pogba, är det din favoritspelare? - Ja, det är honom jag försöker bli som. Jag vill ta in allt vad han gör. Jag försöker anpassa min stil efter honom så mycket som möjligt. Jag håller på Manchester United också...

Kanske läge att byta favoritlag? - Haha. kanske det.

Har du någon annan spelare som du ser upp till? - Jag har alltid varit varit motiverad av Cristiano Ronaldo. Han har ju kommit från ingenstans och kämpat sig upp och blivit världens bästa fotbollsspelare. Det motiverar mig att aldrig ge upp utan att alltid kämpa vidare. När man gjort det tillräckligt mycket kommer man klara det. Då kommer man nå toppen.

Är ditt motto? - Ja, det är mitt motto i livet. Aldrig ge upp.

Vi behöver inte kanske gå så långt bort som Ronaldo. Låter lite som Zlatan... ? - Hehe, Ja, lite av hans självförtroende har jag men Zlatan är Zlatan. Han är extrem med det.

Som spelare då, hur är du där & vad är dina styrkor? - Jag gillar att styra spelet med bollen. Bestämma tempot och så.Men jag spelar på många olika positioner. I Ödåkras A-lag kan jag spela både som släpande anfallare eller yttermittfältare. Som ytter försöker jag komma bakom backlinjen då min speed är bra mycket bättre än mittbackarnas i serien. I juniorlaget blir det mer Pogba-typen av spel där jag kör centralt . Jag har mer av en ledande roll i juniorlaget och A-laget är jag mer det unga löftet som lyfts fram.

Så, vad händer rent konkret? - Jag ska åka ner dit under höstlovet. provträna med klubben i slutet på oktober. Ska träna där då en vecka och sen spela en testmatch.

Men, nu. Efter allt detta. Kan du fokusera på Ödåkra IF nu innan du åker ner? - Haha. jag vet inte. Får lite ångest när jag tänker på det men jag måste fokusera på det. Måste göra mitt bästa och kämpa på så bra jag kan. Mer kan jag inte göra. De är så få som får den här chansen och jag tänker ta vara på den och göra mitt absolut bästa.

Andra klubbar då? Är det bara Juventus som varit intresserade? - Nej, har också haft andra här.



Och...?

Hehe.. inget konkret som kom upp som jag då kände passade.



Till sist... Jag kan läsa av att du inte har den inställningen att misslyckas men OM det inte skulle gå vägen i Turin, hur tror du att du skulle ta det? - Alltså, det är egentligen bara en stor morot att åka ner. Skulle det inte gå väg så skulle jag vara ännu mer motiverad att fortsätta. Det är ju endå ett stort steg och ett bevis för att jag är på rätt väg så det är bara att kämpa ännu mer. Jag hoppas att det kommer bli en riktigt rolig upplevelse att åka ner och allt jag gör kommer klaffa, mer kan jag inte göra.



* * *



Om nu den gamla damens glassko nu kommer passa Arber vet vi inte men om den unge mannen bara visar upp hälften av det självförtroendet och mogenheten jag snappade upp i konversationen på planen kommer han gå långt. Kanske så långt som en fortsättning på fina Vinovo även efter oktoberlovet.

Men först är det faktiskt tillbaka till vardagen, en lite gråkall match mellan Ödåkra IF och Klippans FF att se fram emot i Div:4 Nordvästra Skåne.

Nu är nu och imorgon är en annan dag.

Men... vad kan Ödåkra heta på italienska?



* * *





Fakta: Namn: Arber Bajrami Född: 2002-07-19 i Helsingborg Längd: 191 cm Vikt: 78 kg Familj: Mamma och Pappa en syster och två äldre bröder. Karriär: Spelat i Helsingborgs IF från 2009-2013, därefter i Ödåkra IF Favoritnummer: #10 Smeknamn: Inget än. Egenheter: Kollar jag mig alltid i speglen och tänker på att jag ska vara hundra procent nöjd med min prestation och veta att jag gett mitt allt när jag kollar på mig själv igen efter matchen.

0 KOMMENTARER 305 VISNINGAR

johan.stistrup@svenskafans.com

På Twitter: @wintherbird

2017-09-22 09:00:00

