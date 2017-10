Notizie: Rastelli förste tränare att lämna

Notiser om vad som händer i den italienska ligfotbollen under säsongen 2017/18

Cagliaris tränareär out. Han blir den förste tränaren att få lämna sin posten den här säsongen.Ö-laget har bara mäktat med två segrar på åtta matcher och det var för lite för ledningen. Sist förlorade de hemma mot Genoa - som genom den vinsten tog sin första för säsongen. Även andretränaren Nicola Legrottaglie lämnar laget.Tänkbara ersättare till Rastelli är Oddo och Iachini. I helgen möterBenevento borta.Pukor och trumpeter i Italien!Äntligen säger många. Det är uppluckring i de tunga reglerna för att åka och se bortamatcherna i Serie:A.Till den förra säsongen var fans tvungna att ha ett speciellt kort för att kunna se sitt lag spela utsocknes.Det satte stopp för många att se matcher då man läste av vilka som fick komma in genom att se var de var skrivna någonstans.T.ex. kunde inte en Verona -bo se en match i Torino mellan Juventus och Verona - oavsett vilket lag de höll på.Kortet har funnits sen 2009 och infördes direkt av den italienska regeringen för att upprätthålla ordningen på och utanför arenorna efter att det varit många incidenter men allvarlig utgång under matcher i många år.Nu kommer det dock inte helt försvinna. Fortfarande krävs det till vissa högriskmatcher (t.ex. Juventus vs Fiorentina , Hellas Verona vs Napoli ).Det kommer också bli lättare att köpa biljetter för bortasupportrar. Förr kunde man inte köpa på matchdagen men det kommer bli möjligt nu. Självklart då inte på högriskmatcherna.Den första meningen i texten har större innebörd än just visa att ett förbud är hävt.Det är nämligen så att att det nu är tillåtet att också ta med trummor, trumpeter och annat larmande till stadion igen efter att ha varit varit bannlysta på arenorna sen vuvuzelans intåg."Vi hoppas verkligen att barnfamiljer och ungdomarna vill komma till arenorna igen" sa idrottsministern Luca Lotti om varför de ha gjort denna ändring tillsammans FIGC.Han och Carlos Tavecchio betonar nu också att mycket av ansvaret nu ligger på klubbarna själva att sakerna nu upprätthålls.För oss som inte är icke-italienare? Ja, passet gällde förut och det kommer största sannolikhet även gälla kommande säsong, för fortfarande måste folk visa upp legitimation för att köpa biljett.