Omgångens elva (Omgång 10)

Då hoppar vi rakt in i hetluften med något nytt som kommer publiceras efter varje Serie A omgång. Omgångens elva! Där det kommer väljas ut de bästa spelarna prestationsmässigt under omgången. Kan förekomma i olika formationer

Omgångens 11:



Formation: 3-4-3



Sportiello

Stabil under de hela 90 minuterna mot Torino där han höll nollan. Har höjt sig sen inledningen av säsongen.

Skriniar

Gigant i Inter försvaret. Nickade in det första målet av Inters 3 när de besegrade Skriniars ex klubb Sampdoria. Nästa stora försvarare i Serie A?



Toloi

Viktig del i Atalantas luftrum. Kean samt Pazzini fick det inte lätt offensivt. Brassen var en klippa i försvaret.



Kolarov

“Fixade” sig en billigare straff för Roma som även blev enda målet i matchen. Hade ändå 88% passningsprocent som ses bra för en offensivareytterback.

Suso

Känns som Milans farligaste och nästan viktigaste spelare just nu. SuperGOL mot Chievo



Benassi

Var näst intill felfri mot sin förra klubb. Denna gång stod han för ett mål och en assist. En utav han bästa matcher för säsongen.



Freuler

Var bäst på plan efter en stekhet llicic. Stod för matchens första mål samt assisten till llicic.



Milinkovic-Savic

22-åringen stod för ett mål i redan den fjärde matchminuten mot Bologna. Växt in (Precis som Luis Alberto) in i Lazios mittfällt och visar stor potential.

Mertens

Insigne 2,0? I vilket fall stod han för en grym insats i en svängig match. Inte många som hänger med när Mertens tar en dribblingsräd.



Illicic

Nästan pånyttfödde llicic stod för en stabil insats där han var nyckeln till Atalantas anfallsspel hemma mot Verona. Utbytt efter 77 minuter men hann med 1 mål och blev matchensspelare.



Icardi

Finns flera diskussioner om Icardi är världens bästa avslutare. Det tror jag man verkligen kan konstantera efter dessa 10 omångar i Serie A. Stod för två viktiga mål i Inters hemmavinst mot Sampdoria.

Tränare: Gasperini

Mirakel tränaren Gasperini kan man snart kalla honom efter bra resultat i Europa och även i inhemska ligan. Smart tränare som oftast får ut 100% av sina spelare.

Coachade bra och gjorde smarta byten i matchen mot Hellas Verona.