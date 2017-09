Pod: Inför Barca-Juve - ”Barcelona bättre utan Neymar”

Champions League startar i veckan och vi har lyssnat av redaktionerna hos Barcelona och Juventus inför matchen på Nou Camp.

Barcelona och Juventus.



Inte många månader emellan men det känns ändå som två lag som har ändrats sen dess.

Katalonerna med en president som kritiseras och en spelare (Neymar) har försvunnit för rekordpengar.

Torineserna har också fått sin "slap in the face" i och med Bonuccis flykt till



Hur står det till i rikemanshusen inför den här säsongen?

In och lyssna på vad Emily Ottosson hos Barcelona-redaktionen och Mats Engman på Juventus-redaktionen har att säga om det.



» Klicka här för att lyssna



Säsongens första match i är en repris på kvartsfinalen förra säsongen mellanochInte många månader emellan men det känns ändå som två lag som har ändrats sen dess.Katalonerna med en president som kritiseras och en spelare (Neymar) har försvunnit för rekordpengar.Torineserna har också fått sin "slap in the face" i och med Bonuccis flykt till Milan o.Hur står det till i rikemanshusen inför den här säsongen?In och lyssna på vadhos Barcelona-redaktionen ochpå Juventus-redaktionen har att säga om det.

0 KOMMENTARER 275 VISNINGAR 0 KOMMENTARER275 VISNINGAR JOHAN STISTRUP

johan.stistrup@svenskafans.com

På Twitter: @wintherbird

2017-09-11 12:43:00 johan.stistrup@svenskafans.comPå Twitter: @wintherbird2017-09-11 12:43:00

ANNONS:

Fler artiklar om La Curva

La Curva

2017-09-11 12:43:00

La Curva

2017-09-11 09:08:00

La Curva

2017-09-06 08:50:00

La Curva

2017-09-02 23:45:00

La Curva

2017-09-01 11:40:00

La Curva

2017-08-20 19:00:00

La Curva

2017-08-18 19:00:00

La Curva

2017-08-18 16:35:00

La Curva

2017-08-18 15:00:00

La Curva

2017-08-18 08:59:00

ANNONS:

Champions League startar i veckan och vi har lyssnat av redaktionerna hos Barcelona och Juventus inför matchen på Nou Camp.Vi tar lite puls på lagen inför CL-matchen på tisdag.Serie:A har vänt trenden. Abonnenterna ökar efter många år av fall.Allt är klappat och klart. Vi ska nu bara summera ihop det italienska fotbollsfönstret och se vilka somkan gå vidare med hedern i behåll.Silly season rullar på och rykten kommer och går. Här får du reda på alla klara övergångar plus hur eventuella förstaelvor kan komma se ut, allt för att ha en någorlunda bild på hur det kan komma se ut när serien sätter igång den 20 augusti.SvenskaFans calcioskribenter har sagt sitt och skickat in sina profetsior om Serie:A 2017/18. Efter en sammanställning av alla analyser fick fram ett ganska intressant resultat.Sist ut i redaktionernas genomgång av deras tankar om säsongen kollar vi in lagets målsättningar men också skribenternas förväntningar.En podcast om italiensk fotboll med Robin Salomonsson och Fredrik Tillberg.Imorgon smäller det. Vi har kollat med redaktionerna tidigare om försäsongen och tränarens taktik. Nu är det dags för att se vilka spelare som förhoppningsvis kommer lysa upp.Upploppet är här. Premiären är bara dagar bort. Vi har gjort en avstämning med våra redaktioner och efter hört oss av om sommarens begivenheter kollar vi nu upp om tränarens tankar och hur de vill avsluta mercaton.