Postpartita #8 - Sammanfattning och matchstatistik

Dybalas straffmiss, Torinos sena kvittering och Icardis himmelska derby i en sammanfattning om den åttonde omgången.

Målskyttar: 1-0 Costa 23´, 1-1 Immobile 47´, 1-2 Immobile (str) 54´ (4-3-3): (3-5-1-1): Buffon

L-steiner-Barzagli-Chiellini-Asamoah

Khedira-Bentancur-Mauidi

Costa-Higuain-Mandzkic Strakosha

Bastos-De Vrij-Radu

Marusic-Parolo-Leiva-Sergej-Lulic

Luis Alberto

Immobile Byten:

Bernardeschi-Costa 54´

Dybala-Khedira 65´

Sturaro-Lichststeiner 73´ Byten:

Nani-Alberto 72´

Caicedo-Immobile 76´

Patric-Lulic 84´ Tränare: Allegri Tränare: S.Inzaghi Systemändring: 65´4-2-3-1 Systemändring: 72´3-5-2 Medial-linje: 56,67 Medial-linje: 45,67 Speltid: 97 Effektiv/tid:56,11 Effektiv/%:58 Buffon, Sturaro Patric Domare: Mazzoleni Stadio: Allianz Stadium - Turin

Publik: 39.145 Matchstatistik: Bollinnehav (%): 56-44 Skott totalt: 12-8 Skott på mål: 9-7 Målchanser: 11-8 Assists: 3-2 Offsides: 2-2 Hörnor: 4-2 Orsakade fouls: 14-8 Förlorade bollar: 45-27 Återvunna bollar: 34-19 Speluppbyggnader: 33-21 Kontringar: 1-3 Missade passningar: 49-35 Räddningar: 3-5 Medelhastighet: 6,7-6,8 Sprungen distans: 113-114

Målskyttar: 0-1 Insigne 20´ (4-3-3): (4-3-3): Alisson

Peres-Manolas-Jesus-Kolarov

Nainggolan-De Rossi-Pellegrini

Florenzi-Dzeko-Perotti Reina

Hysaj-Albiol-Koulibaly-Ghoulam

Allan-Jorginho-Hamsik

Callejom-Mertens-Insigne Byten:

Fazio-Manolas 59´

Under-Florenzi 72´

Gerson-Pellegrini 78´ Byten:

Zieliinski-Hamsik 71´

Diawara-Jorginho 73´

Rog-Callejon 82´ Tränare: Di Francesco Tränare: Sarri Systemändring: 46´4-3-3 Systemändring: - Medial-linje: Medial-linje: Speltid: 96,05 Effektiv/tid: 58,12 Effektiv/%: 61 De Rossi, Fazio Jorginho, Ghoulam Domare: Rocchi Stadio: Olimpico - Rom

Publik: 37.914 Matchstatistik: Bollinnehav (%): 49-51 Skott totalt: 8-12 Skott på mål: 4-8 Målchanser: 6-9 Assists: 0-3 Offsides: 1-2 Hörnor: 5-2 Orsakade fouls: 9-11 Förlorade bollar: 44-39 Återvunna bollar: 25-28 Speluppbyggnader: 21-26 Kontringar: 0-1 Missade passningar: 48-38 Räddningar: 5-3 Medelhastighet: 6,9-7,1 Sprungen distans: 108-113

* * * Målskyttar: 1-0 Thereau 28´, 2-0 Thereau 57´, 2-1 Samir 72´ (4-2-3-1): (4-3-3): Sportiello

Laurini-Pezzella-Astori-Biraghi

Veretout-Badelj

Chiesa-Thereau-Benassi

Simeone Bizzarri

Widmer-Angella-Nuytnick-Samir

Barak-Fofana-Jankto

De Paul-Lopez-Lasagna Byten:

V.Hugo-Benassi 75´

Eysseric-Chiesa 80´

Sanchez-Thereau 84´ Byten:

Matos-Lasagna - halvtid

Ali Adnan-Widmer - halvtid

Perica-Fofana 69´ Tränare: Pioli Tränare: Del Neri Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 51,69 Medial-linje: 49,55 Speltid: 93,56 Effektiv/tid: 66,08 Effektiv/%: 70 Veretout Samir Domare: Irrati Stadio: Artemio Franchi - Florens

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 59-41 Skott totalt: 11-7 Skott på mål: 8-2 Målchanser: 8-2 Assists: 3-1 Offsides: 1-2 Hörnor: 4-4 Orsakade fouls: 10-10 Förlorade bollar: 27-37 Återvunna bollar: 31-23 Speluppbyggnader: 24-9 Kontringar: 2-0 Missade passningar: 23-24 Räddningar: 1-3 Medelhastighet: 7,1-6,9 Sprungen distans: 108-104

* * * Målskyttar: 1-0 Poli 30´, 2-0 Salamon (självmål) 49´, 2-1 Antenucci 88´ (4-3-3): (3-5-2): Mirante

Mbaye-Gonzalez-Helander-Masina

Poli-Pulgar-Donsah

Verdi-Palacio-Di Francesco Gomis

Salamon-Vicari-Felipe

Lazzari-Schattar.-Viviani-Mora-Costa

Paloschi-Antenucci Byten:

Taider-Poli 57´

De Maio-Masina 58´

Torosidis-Mbaye 73´ Byten:

Rizzo-Mora 56´

Borriello-Paloschi 56´

Matiello-Vicari 70´ Tränare: Donadoni Tränare: Semplici Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 47,59 Medial-linje: 52,64 Speltid: 96,30 Effektiv/tid: 44,38 Effektiv/%: 46 Masina, Pulgar Borriello, Costa Domare: Guida Stadio: Renato Dall´Ara - Bologna

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 55-45 Skott totalt: 8-8 Skott på mål: 3-4 Målchanser: 7-5 Assists: 3-1 Offsides: 3-7 Hörnor: 2-5 Orsakade fouls: 12-21 Förlorade bollar: 30-42 Återvunna bollar: 27-21 Speluppbyggnader: 24-17 Kontringar: 4-1 Missade passningar: 20-27 Räddningar: 3-1 Medelhastighet: 6,7-6,5 Sprungen distans: 112-105

* * * Målskyttar: 0-1 Galabinov 8´, 0-2 Taarabt 35´, 1-2 Pavoletti 48´

1-3 Rigoni 75´, 2-3 Joao Pedro (straff) 79´ (4-3-1-2): (3-5-2): Cragno

V der Wiel-Romagna-Piscane-Padoin

Barella-Cigarini-Ionita

Joao Pedro

Pavoletti-Farias Perin

Izzo-Rossettini-Zukanovic

Rosi-Rigoni-Veloso-Bertol.-Laxalt

Taarabt-Galabinov Byten:

Faragó-Van der Wiel - Halvtid

Rafael-Cragno 64´

Sau-Ionita 76´ Byten:

Ricci-Taarabt 75´

Omeonga-Rigoni 85´

Brlec-Bertolacci 90´ Tränare: Rastelli Tränare: Juric Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 54,06 Medial-linje: 47,32 Speltid: 95,09 Effektiv/tid: 45,19 Effektiv/%: 46 Barella, Pavoletti - Domare: Massa Stadio: Sardegna Arena

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 58-42 Skott totalt: 12-14 Skott på mål: 8-11 Målchanser: 8-12 Assists: 2-6 Offsides: 0-4 Hörnor: 6-7 Orsakade fouls: 13-13 Förlorade bollar: 34-31 Återvunna bollar: 28-27 Speluppbyggnader: 28-17 Kontringar: 1-5 Missade passningar: 25-19 Räddningar: 7-5 Medelhastighet: 6,8-7,0 Sprungen distans: 109-109

* * * Målskyttar: 1-0 Rohdén 25´, 1-1 Falque 53´, 2-1 Martella 64´

2-2 De Silvestri 90´+2´ (4-4-2): (4-2-3-1): Cordaz

Samprisi-Ajeti-Ceccherini-Martella

Rohdén-Barberis-Mandragora-Stoian

Trotta-Simy Sirigu

De Silvestri-NKoulou-Moretti-Molinaro

Rincon-Baselli

Falque-Ljajic-Niang

Sadiq

Byten:

Nalini-Trotta 54´

Faraoni-Stoian 81´

Budmir-Simy 90+2´ Byten:

Boyé-Rincon 81´ Tränare: Nicola Tränare: Mihajlovic Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 50,85 Medial-linje: 56,65 Speltid: 94,45 Effektiv/tid: 49,44 Effektiv/%: 52 Ajeti - Domare: Valeri Stadio: Ezio Scida - Crotone

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 39-61 Skott totalt: 6-16 Skott på mål: 3-10 Målchanser: 6-16 Assists: 3-5 Offsides: 1-1 Hörnor: 3-8 Orsakade fouls: 8-15 Förlorade bollar: 22-33 Återvunna bollar: 16-33 Speluppbyggnader: 16-33 Kontringar: 0-0 Missade passningar: 34-42 Räddningar: 6-1 Medelhastighet: 6,6-6,5 Sprungen distans: 103-100

* * * Målskyttar: 0-1 Cristante 21´, 1-1 Zapata 56´, 2-1 Caprari 59´,

3-1 Linetty 68´ (4-3-1-2): (3-5-1-1): Puggioni

Bereszynski-Silvestre-Regini-Strinic

Verre-Torreira-Praet

Ramirez

Quagliarella-Zapata Berisha

Masiello-Caldara-Palomino

Hateb.-Cristante-DRoon-Freul.-Spinaz.

Ilicic

Petagna Byten:

Caprari-Ramirez - halvtid

Linetty-Verre - halvtid

Kownacki-Zapata 87´ Byten:

Gomez-De Roon 60´

Cornelius-Petagna 67´

Vido-Ilicic 72´ Tränare: Giampaolo Tränare: Gasperini Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 49,93 Medial-linje: 51,52 Speltid: 93,10 Effektiv/tid: 56,09 Effektiv/%: 60 Silvestre, Caprari, Regini Freuler, Hateboer, Cristante Domare: Mariani Stadio: Luigi Ferraris - Genua

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 47-53 Skott totalt: 12-17 Skott på mål: 11-10 Målchanser: 7-13 Assists: 3-7 Offsides: 1-1 Hörnor: 4-6 Orsakade fouls: 13-10 Förlorade bollar: 45-42 Återvunna bollar: 39-37 Speluppbyggnader: 18-22 Kontringar: i,u. Missade passningar: 30-30 Räddningar: 9-8 Medelhastighet: 6,9-6,9 Sprungen distans: 107-111

* * * Målskyttar: - (4-3-3): (4-3-1-2): Consigli

Gazzola-Cannavaro-Acerbi-Peluso

Missiroli-Magnarelli-Duncan

Berardi-Matri-Politano Sorrentino

Tomovic-Dainelli-Gamberini-Cacciatore

Castro-Radovanovic-Rigoni

Birsa

Pucciarelli-Inglese Byten:

Falcinelli-Matri 54´

Sensi-Magnanelli 54´

Lirola-Gazzola 72´ Byten:

Garritano-Rigoni 53´

Stepinski-Inglese 68´

Pellissier-Birsa 76´ Tränare: Bucchi Tränare: Maran Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 51,36 Medial-linje: 52,38 Speltid: 92,55 Effektiv/tid: 46,31 Effektiv/%: 50 Duncan, Gazzola - Domare: Manganiello Stadio: Mapei Sadium - Reggio Emilia

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 2-48 Skott totalt: 13-7 Skott på mål: 4-4 Målchanser: 7-5 Assists: 6-1 Offsides: 5-2 Hörnor: 6-8 Orsakade fouls: 15-8 Förlorade bollar: 51-35 Återvunna bollar: 38-26 Speluppbyggnader: 16-19 Kontringar: 0-1 Missade passningar: 44-39 Räddningar: 3-3 Medelhastighet: 6,3-6,6 Sprungen distans: 100-103

* * * Målskyttar: 1-0 Icardi 28´, 1-1 Suso 56´, 2-1 Icardi 63´,

2-2 Handanovic (självmål) 81´, 3-2 Icardi (straff) 90´ (4-2-3-1): (3-5-2): Handanovic

DÁmbrosio-Skriniar-Miranda-Nagat.

Valero-Gagliardini

Candreva-Vecino-Perisic

Icardi Donnarumma

Musacchio-Romagnoli-Bonucci

Borini-Kessie-Biglia-Bonav.-Rodriguez

Suso-Silva Byten:

Cancelo-Candreva 73´

Eder-Valeroo 85´

Santon-Icardi 90+3´ Byten:

Cutrone-Kessie´ - halvtid

Locatelli-Romagnoli 78´

Tränare: Spalletti Tränare: Montella Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 48,46 Medial-linje: 54,99 Speltid: 94,26 Effektiv/tid: 42,41 Effektiv/%: 45 Miranda, Vecino, Gagliardini,

Perisic, Icardi, Eder Romagnoli, Rodriguez Domare: Tagliavento Stadio: Giuseppe Meazza - Milano

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 40-60 Skott totalt: 14-16 Skott på mål: 9-8 Målchanser: 11-12 Assists: 4-0 Offsides: 3-4 Hörnor: 2-7 Orsakade fouls: 12-16 Förlorade bollar: 30-47 Återvunna bollar: 25-15 Speluppbyggnader: 14-23 Kontringar: 0-2 Missade passningar: 35-42 Räddningar: 5-3 Medelhastighet: 6,6-6,5 Sprungen distans: 109-106

* * * Målskyttar: 1-0 Romulo 74´ (4-3-3): (4-3-3): Nicolas

Caceres-Souprayen-Caracciolo-Fares

Romulo-Fossati-Bessa

Cerci-Pazzini-Valoti Brignoli

Venuti-Djimsiti-Antei-Letizia

Memushaj-Cataldi-Chibsah

Lombardi-Iemmello-Parigini Byten:

Kean-Valoti 55´

Verde-Cerci 69´

Buchel-Bessa 85´ Byten:

Gyamfi-Parigini - halvtid

Ciciretti-Lombvardi 76´

Armenteros-Chibsah 85´ Tränare: Pecchia Tränare: Baroni Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 54,92 Medial-linje: 50,64 Speltid: 96,59 Effektiv/tid: 46,35 Effektiv/%: 48 Bessa, Fossati, Kean, Romulo Venuti, Chibsah, Brignoli

Antei (direkt rött) 37´ Domare: Di Bello Stadio: Marcantonio Bentegodi - Verona

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 56-44 Skott totalt: 10-8 Skott på mål: 5-1 Målchanser: 10-4 Assists: 1-2 Offsides: 5-3 Hörnor: 6-3 Orsakade fouls: 12-12 Förlorade bollar: 32-29 Återvunna bollar: 22-18 Speluppbyggnader: 23-22 Kontringar: 1-1 Missade passningar: 43-35 Räddningar: 1-2 Medelhastighet: 6,7-6,8 Sprungen distans: 109-104 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Efter landslagsuppehållet var Serie A äntligen tillbaka och det var en omgång full av stormatcher. Omgången startade i Turin och Allianz Stadium därtog emot. Juventus, som i senaste omgången misslyckat att besegra Atalanta på bortaplan, ville resa sig och ta sig tillbaka till det vinnande spåret. Lazio kom från två raka segrar och totalt 9 gjorda mål i matcherna mot Hellas Verona och Sassuolo. Paulo Dybala skulle inleda matchen på bänken men trots det kunde de svartvita ställa upp en hyfsad offensiv med Mandzukic, Higuain och Douglas Costa. Den sistnämnda var också den som skulle göra första målet i den 23e minuten närkunde slå in en retur från nära håll. 1-0 var resultatet efter 45 minuter men bara 2 minuter in i den andra halvleken skulle kvitteringen komma. Luis Alberto väntar in en löpning från Ciro Immobile och släpper bollen i precis rätt tillfälle och tack vare ett kliniskt avslut frånså hade Lazio kvitterat i matchen. Immobile skulle också skjuta in 2-1 på straff bara 7 minuter senare och med det målet gick han också om Dybala i skytteligaledningen. Dybala som hade börjat matchen på bänken blev sedan inbytt och hade flera bra lägen, bland annat ett skott i stolpen. Matchen var i det absoluta slutskedet när Lazio-spelarengår in i en stenhård satsning mot Federico Bernardeschi . VAR användes och efter mycket om och men valde domare Mazzoleni att blåsa straff. Paulo Dybala, som missade straffen i Bergamo omgången innan, skulle skjuta in kvitteringen. Men istället blev hjälten Tomas Strakosha i Lazio-målet som räddade straffen och gjorde att Lazio kunde åka hem till Rom med alla 3 poäng.Lördagens kvällsmatch spelades mellanochpå Stadio Olimpico. Bortalaget hade vunnit samtliga Serie A matcher och kunde efter Juventus förlust dra mot Lazio dra ifrån i ligatoppen. Hemmalaget Roma var också dem i bra form med 5 raka vinster i ligan. Bara ett mål skulle göras i den matchen och det varsom gav sitt Napoli ledningen i den 20e minten efter att först misslyckats att få med sig bollen förbi försvaret, fått hjälp av Roma-spelaren De Rossi som råkar frispela Insigne som distinkt placerar bollen bakom Roma-målvakten Alisson. Roma som var farliga på fasta situationer försökte få in en kvittering och var nära några gånger. Först i den 70e minuten när Federico Fazio tvingar Reina till att göra en högklassig räddning efter en nick, samt Edin Dzeko som också var nära med en nick i slutskedet men då var det ribban som räddade Napoli. Resultatet gör att Napoli drar ifrån Juventus och nu ligger man 5 poäng före den gamle damen. Roma inkasserade sin andra förlust för säsongen och med 1 match mindre än resterande lag förutom Sampdoria ligger man kvar på en femteplats.Söndagens lunchmatch spelades i Florens därtog emot. Två lag på undre halvan som inte övertygat särskilt mycket i början av säsongen hade nu samlat kraft under uppehållet för att nu börja klättra i tabellen. Fiorentina var laget som drog det längsta strået i denna match och den kan man tacka den förre Udinese-spelarensom gjorde båda målen för Viola i vinstmatchen. Udinese reducerade med 20 minuter kvar av Samir och det var nervösa sista minuter på Stadio Artemio Franchi och lättnaden var stor hos tränare Pioli när domaren blåste av matchen. Fiorentina som nästa vecka ska åka och möta bottenlaget Benevento, behövde en vinst i den här matchen efter att ha spelat tre raka matcher utan att vinna. Udinese har en svårare match att se fram emot då man nästa söndag tar emot Juventus på hemmaplan.Ett lag som fortsätter att klättra i tabellen äroch efter vinsten på söndagen motså ligger man nu på en sjundeplats i tabellen. Man tog ledningen i den 30e minuten genomoch den ledningen dubblades också i den 49e minuten efter ett självmål från SPAL-försvararen Bartosz Salamon. En sen reducering skulle komma från Mirko Antenucci men Bologna kunde hålla undan och ta sin tredje raka vinst.En av omgångens målrikaste matcher skulle bli den mellanochdär bortalaget ledde med 2-0 efter första halvleken tack vare Andrey Galabinov och Adel Taarabt. Hemmalaget svarade i början av den andra halvleken genom Napoli-lånet Leonardo Pavoletti. Cagliari letade en kvittering men istället så gjorde Luca Rigoni 3-1 till Genoa och trots att hemmalaget reducerade än en gång, den här gången genom Joao Pedro, så var det gästerna som tog alla 3 poäng. En viktig vinst för Genoa som inför matchen endast tagit 2 poäng. Både Cagliari och Genoa är två av många lag som ligger precis över nedflyttningsstrecket och man har inte några enkla matcher att se fram emot. Cagliari ska åka till huvudstaden och gästa Lazio samtidigt som Genoa ska åka och möta Milan på San Siro. Resan till Rom för Cagliari blir dock utansom fickpå tisdagmorgon.På Stadio Ezio Scida var hemmalagetnära att vinna över. Man tog ledningen i den 25e minuten tack varesom gjorde sitt andra mål för säsongen. Iago Falque kvitterade i 54e minuten men Crotone skulle starkt ta ledningen igen, denna gång genom Bruno Martella. Resultat stod sig till den tredje tilläggsminuten när Torinos högerbacknickade in kvitteringen efter en hörna slagen av Adem Ljajic var ett möte mellan två lag som kom från helt olika insatser innan landslagsuppehållet. Sampdoria som startat säsongen starkt åkte och förlorade med 4-0 mot Udinese, samtidigt som Atalanta kom tillbaka från 2-0 underläge mot Juventus. Ett mål gjordes i första halvleken och det var bortalaget Atalanta som tog ledningen genom Bryan Cristante. Men Sampdoria krigade sig tillbaka in i matchen under den andra halvleken och på en kvart hade man vänt från 0-1 till 3-1 efter mål av Duvan Zapata samt inhopparna Gianluca Caprari och Karol Linetty. Vinsten gör att ligger på en Europaplats efter 7 spelade matcher Atalanta har haft en trög start denna säsong och ligger med den här förlusten på den nedre halvan av tabellen. Man verkar vara ett lag som trivs mycket mer på hemmaplan så nu har man läge att rada upp lite segrar då man först spelar Europa League på hemmaplan, samt spelar de nästkommande två matcherna i Serie A hemma i Bergamo.Omgångens enda 0-0 match spelades mellanoch. Att hemmalaget hade lagt ner tid på försvarsspelet under landslagsuppehållet var ingen nyhet efter att man förlorat med 6-1 senast borta mot Lazio. Chievo som lyckats att göra mål i alla matcher förutom mot Juventus den här säsongen fick dock inte hål på Andrea Consigli i Sassuolo-målet och lagen fick dela på poängen. En förbättring rent resultatmässigt för Sassuolo som fick med sig en poäng men man ligger kvar på nedflyttningsplats och det är långt ifrån där man har ambitioner att vara. Chievo som är definitionen av ett stabilt fotbollslag ligger på en tionde plats och har nu en vecka att ladda upp inför nästa hemmamatch där man tar emot Hellas Verona i säsongens första Derby della Scala.Omgång 8 skulle avslutas medpå San Siro. Inte stod som hemmalag och kunde vid vinst gå upp på en andraplats i serien. Man kunde också vara med att göra livet ännu surare för Montellas gäng som inte fått med sig resultaten hittils i ligan. Matchen började som väntat, ett Inter som gick ut för att styra matchen och ett Milan som satsade på ett kompakt försvar och satsa på kontringar. Det gjorde man i början väldigt bra men i den 28a minuten skulle man lära sig att ett lite misstag är ett för mycket när chansen landar hos Mauro Icardi -spelaren Musacchio trodde att han kvitterat i början av den andra halvleken men målet blev avblåst för offside. Det skulle dock inte vänta många minuter efter att Suso kvitterade på riktigt den här gången. I den 63e minuten hamnar Inters Ivan Perisic en mot en till vänster i straffområdet och slår ett prefekt inspel till Icardi som gör sitt andra mål för matchen. Men Milan skulle kvittera för andra gången i matchen efter att ha fått foten på bollen efter ett inlägg. Handanovic räddar bollen men råkar skjuta bollen i eget mål med sitt knä. 2-2 trodde man skulle stå sig men i en av matchens sista sekvenser dras D´Ambrosio ner i straffområdet. Domare Tagliavento blåser straff och det är inte svårt att första att det ärsom kliver fram för att slå den. Mål gör han också och skickar Inter för bi Juventus i tabellen. Det går fortsatt tungt för Milan och det krävs att man gör några bra resultat i de kommande matcherna mot Genoa och Chievo, innan man möter Juventus på hemmaplan.* * *