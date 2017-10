Postpartita Omg.7 - Sammanfattning och Matchstatistik

Sammanfattning och matchstatistik från den sjunde omgången av Serie:A

Målskyttar: 1-0 De Paul (str) 27´, 2-0 Lopez (str) 66´, 3-0 Lopez 85´,

4-0 Fofana 90+5´ (4-4-2): (4-3-1-2): Bizzarri

Stryger-Angella-Nytnick-Samir

De Paul-Behrami-Barak-Jankto

Lopez-Lasagna Puggioni

Bereszynski-Silvestre-Ferrari-Srinic

Barreto-Torreira-Praet

Ramirez

Quagliarella-Zapata Byten:

Fofana-Barak 64´

Balic-Behrami 69´

Ali Adnan-Samir 71´ Byten:

Linetty-Ramirez 55´

Caprari-Zapata 71´

Kownacki-Quagliarella 73´ Tränare: Del Neri Tränare: Giampaolo Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 46,91 Medial-linje: 54,76 Speltid:98,31 Effektiv/tid:51,55 Effektiv/%:53 Barak, De Paul, Fofana, Balic Barreto

Barreto (andra gula) 40´ Domare: Fabbri Stadio: Dacia Arena - Udine

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 47-53 Skott totalt: 11-7 Skott på mål: 8-2 Målchanser: 12-6 Assists: 6-2 Offsides: 6-0 Hörnor: 3-4 Orsakade fouls: 9-12 Förlorade bollar: 29-38 Återvunna bollar: 30-21 Speluppbyggnader: 27-29 Kontringar: 3-1 Missade passningar: 36-38 Räddningar: 11-4 Medelhastighet: 6,7-6.3 Sprungen distans: 113-101

Målskyttar: 0-1 Palacio 73´ (3-4-3): (4-3-3): Perin

Biraschi-Rossettini-Zukanovic

Rosi-Cofie-Veloso-Laxalt

Ricci-Pellegri-Palladino Mirante

Krafth-Gonzalez-Helander-Mbaye

Donsah-Pulgar-Poli

Verdi-Petkovic-Palacio Byten:

Galabinov-Pellegri halvtid

Lazovic-Rosi 61´

Pandev-Biraschi 77´ Byten:

Destro-Petkovic 60´

Torosidis-Krafth 71´

De Maio-Poli 80´ Tränare: Juric Tränare: Donadoni Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 53,65 Medial-linje: 46,17 Speltid: 94,06 Effektiv/tid: 49.35 Effektiv/%: 53 Pellegri, Palladino, Rosi, Veloso Helander, Krafth Domare: Rocchi Stadio: Luigi Ferraris - Genua

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 48-52 Skott totalt: 17-9 Skott på mål: 8-5 Målchanser: 10-7 Assists: 2-2 Offsides: 3-1 Hörnor: 10-3 Orsakade fouls: 8-14 Förlorade bollar: 29-33 Återvunna bollar: 25-24 Speluppbyggnader: 16-8 Kontringar: 1-4 Missade passningar: 22-22 Räddningar: 3-7 Medelhastighet: 6,7-6,7 Sprungen distans: 109-110

* * * * * * * * * Målskyttar: 1-0 Hamsik 4´, 2-0 Mertens (str) 40´, 3-0 Koulibaly 47´ (4-3-3): (4-3-1-2): Reina

Hysaj-Albiol-Koulibaly-Ghoulam

Allan-Jorginho-Hamsik

Callejon-Mertens-Insigne Cragno

Padoin-Andreolli-Romagna-Capuano

Ionita-Cigarini-Barella

Joao Pedro

Pavoletti-Sau Byten:

Rog-Callejon 70´

Ounas-Allan 78´

Rui-Ghoulam 86´ Byten:

Dessena-Sau 34´

Deiola-Cigarini 56´

Farias-Pavoletti 66´ Tränare: Sarri Tränare: Rastelli Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 61,53 Medial-linje: 39,46 Speltid: 91,58 Effektiv/tid: 56,49 Effektiv/%: 62 - - Domare: Abisso Stadio: San Paolo - Neapel

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 71-29 Skott totalt: 10-2 Skott på mål: 9-1 Målchanser: 11-1 Assists: 6-1 Offsides: 1-1 Hörnor: 7-2 Orsakade fouls: 10-5 Förlorade bollar: 26-34 Återvunna bollar: 30-21 Speluppbyggnader: 38-4 Kontringar: 1-0 Missade passningar: 16-23 Räddningar: 1-5 Medelhastighet: 6,7-6,9 Sprungen distans: 104-107

* * * * * * * * * Målskyttar: 0-1 Brozovic 19´, 0-2 Brozovic 22´, 1-2 D´Alessandro 42 (4-3-3): (4-2-3-1): Belec

Venuti-Djimsiti-Costa-Letizia

Cataldi-Viola-Memushaj

Lombardo-Iemmello-D´Alessandro Handanovic

DAmbrsoio-Skriniar-Miranda-Nagatomo

Vecino-Valero

Candreva-Brozovic-Perisic

Icardi Byten:

Cibash-Memushaj 66´

Paragini-Lombardi 72´

Lazaar-Viola 84´ Byten:

Joao Mario-Candreva 51´

Gagliardini-Valero 78´

Dalberto-Nagatomo 85´ Tränare: Baroni Tränare: Spalletti Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 44,79 Medial-linje: 56,9 Speltid: 95,08 Effektiv/tid: 52,27 Effektiv/%:55 Costa, Lombardi Valero, Miranda, Vecino Domare: Doveri Stadio: Ciro Vigorito - Benevento

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 38-62 Skott totalt: 9-20 Skott på mål: 8-14 Målchanser: 6-17 Assists: 2-8 Offsides: 2-6 Hörnor: 1-11 Orsakade fouls: 10-12 Förlorade bollar: 44-39 Återvunna bollar: 15-33 Speluppbyggnader: 16-37 Kontringar: 4-1 Missade passningar: 31-37 Räddningar: 9-3 Medelhastighet: 6,8-6,9 Sprungen distans: 110-111

* * * * * * * * * Målskyttar: 0-1 Simeone 6´, 1-1 Castro 25´, 2-1 Castro 46´ (4-3-1-2): (4-2-3-1): Sorrentino

Tomovic-Danielli-Gamberini-Cacciat.

Castro-Radovanovic-Hetemaj

Birsa

Pucciarelli-Inglese Sportiello

Gaspar-Pezzella-Astori-Biraghi

Veretout-Badelj

Benassi-Thereau-Chiesa

Sineone Byten:

Depaoli-Tomovic 63´

Cesar-Gamberini 76´

Bastien-Birsa 73´ Byten:

Dias-Chiesa 52´

Saponara-Thereau 56´

Babacar-Benassi 77´ Tränare: Maran Tränare: Pioli Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 46,64 Medial-linje: 55,33 Speltid: 95,12 Effektiv/tid: 53,58 Effektiv/%: 57 Tomovic, Radovanovic Veretout Domare: Giacomelli Stadio: Bentegodi - Verona

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 50-50 Skott totalt: 10-15 Skott på mål: 6-5 Målchanser: 8-4 Assists: 3-3 Offsides: 3-1 Hörnor: 3-7 Orsakade fouls: 10-8 Förlorade bollar: 25-29 Återvunna bollar: 25-22 Speluppbyggnader: 23-28 Kontringar: 3-2 Missade passningar: 16-24 Räddningar: 4-4 Medelhastighet: 7,1-7,2 Sprungen distans: 115-117

* * * * * * * * * Målskyttar: 0-1 Berardi (str) 27´, 1-1 Alberto 45+1´, 2-1 De Vrij 56´

3-1 Alberto 57´, 4-1 Parolo 64´, 5-1 Parolo 69´, 6-1 Immobile (str) 81´ (3-5-1-1): (3-5-2): Strakosha

Patric-De Vrij-Radu

Marusic-Parolo-Leiva-Sergej-Lulic

Alberto

Immobile Consigli

Letschert-Cannavaro-Acerbi

Lirola-Sensi-Missiroli-Duncan-Adjapong

Berardi-Matri Byten:

Felipe-De Vrij 66´

Nani-Alberto 72´

Mauricio-Radu 86´ Byten:

Peluso-Letschert 21´

Mazzitelli-Peluso 43´

Politano-Missiroli 59´ Tränare: S.Inzaghi Tränare: Bucchi Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 56,58 Medial-linje: 43,42 Speltid: 95.06 Effektiv/tid: 59,56 Effektiv/%:63 De Vrij, Immobile Berardi, Adjapong, Sensi Domare: Maresca Stadio: Olimpico - Rom

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 54-46 Skott totalt: 20-9 Skott på mål: 13-7 Målchanser: 18-5 Assists: 2-4 Offsides: 4-0 Hörnor: 5-4 Orsakade fouls: 7-12 Förlorade bollar: 50-30 Återvunna bollar: 35-36 Speluppbyggnader: 24-19 Kontringar: 1-0 Missade passningar: 30-30 Räddningar: 6-5 Medelhastighet: 6,7-6,6 Sprungen distans: 107-106

* * * * * * * * * Målskyttar: 1-0 Paloschi 39´, 1-1 Simy 59´ (3-5-2): (4-4-2): Gomis

Salamon-Vicari-Felipe

Lazzari-Schiattar.-Viviani-Mora-Costa

Antenucci-Borriello Cordaz

Sampirisi-Ajeti-Ceccherini-Martella

Rohdén-Barberis-Mandragora-Stoian

Nalini-Simy Byten:

Paloschi-Borriello 29´

Rizzo-Mora 73´

Mattiello-Costa 84´ Byten:

Faraoni-Rohdén 70´

Simic-Sampirisi 82´

Izco-Stoian 90+3´ Tränare: Semplici Tränare: Nicola Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 59,02 Medial-linje: 39,46 Speltid: 95,30 Effektiv/tid: 45.27 Effektiv/%: 48 Felipe, Schiattiarella Rohdén Domare:Mazzoleni Stadio: Paolo Mazza

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 68-32 Skott totalt: 16-13 Skott på mål: 9-7 Målchanser: 9-6 Assists: 4-1 Offsides: 1-2 Hörnor: 12-6 Orsakade fouls: 16-12 Förlorade bollar: 32-32 Återvunna bollar: 18-17 Speluppbyggnader: 31-15 Kontringar: 0-1 Missade passningar: 29-36 Räddningar: 3-5 Medelhastighet: 6,7-6,8 Sprungen distans: 103-105

* * * * * * * * * Målskyttar: 1-0 Falque 31´, 2-0 Niang 44´, 2-1 Kean 89´,

2-2 Pazzini (str) 90+2´ (4-2-3-1): (4-2-3-1): Sirigu

Silvestri-N´Kolulou-Lyanco-Molinaro

Rincon-Valdifiori

Falque-Ljajic-Niang

Belotti Nicolas

Romulo-Ferrari-Caracciolo-Caceres

Zuculini-Bessa

Cerci-Verde-Fares

Kean Byten:

Ansaldi-De Silvestri 20´

Boye´-Niang 71´

Gustafson-Falque 78´ Byten:

Valoti-Romulo 32´

Heurtaux-Caceres halvtid

Pazzini-Verde 59´ Tränare: Mihajlovic Tränare: Pecchia Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 52,52 Medial-linje: 49,18 Speltid: 102,26 Effektiv/tid: 52,17 Effektiv/%: 51 Rincon Kean, Zuculini, Valoti

Zuculini (andra gula) 90+7´ Domare: Gavillucci Stadio: Olimpico Grande Torino - Turin

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 56-44 Skott totalt: 11-17 Skott på mål: 7-9 Målchanser 10-12 Assists: 5-5 Offsides: 1-3 Hörnor: 6-5 Orsakade fouls: 15-9 Förlorade bollar: 33-40 Återvunna bollar: 32-29 Speluppbyggnader: 31-27 Kontringar: 2-2 Missade passningar: 30-29 Räddningar: 5-3 Medelhastighet: 6,3-6,4 Sprungen distans: 107-111

* * * * * * * * * Målskyttar: 0-1 Dzeko 72´, 0-2 Florenzi 77´ (3-5-2): (4-3-3): Donnarumma

Musacchio-Bonucci-Romagnoli

Borini-Kessie-Biglia-Hakan-Rodriguez

Silva-Kalinic Alisson

Peres-Manolas-Fazio-Kolarov

Nainggolan-De Rossi-Strootman

Florenzi-Dzeko-El Shaarawy Byten:

Cutrone-Kalinic 79´

Bonaventura-Borini 83´ Byten:

Pellegrini-Strootman 30´

Gerson-El Shaarawy 78´

Juan Jesus-Manolas 86´ Tränare: Montella Tränare: Di Francesco Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 51,27 Medial-linje: 49,23 Speltid: 95.05 Effektiv/tid: 55.58 Effektiv/%: 59 Hakan, Biglia

Dzeko Domare: Banti Stadio: Giuseppe Meazza - Milano

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 46-54 Skott totalt: 10-9 Skott på mål: 3-6 Målchanser: 8-11 Assists: 1-6 Offsides: 2-2 Hörnor: 5-5 Orsakade fouls: 6-15 Förlorade bollar: 30-37 Återvunna bollar: 37-37 Speluppbyggnader: 29-31 Kontringar: 1-1 Missade passningar: 45-38 Räddningar: 4-3 Medelhastighet: 6,7-6,6 Sprungen distans: 105-106

* * * * * * * * * Målskyttar: 0-1 Bernardeschi 2´, 0-2 Higuain 24´, 1-2 Caldara 31´

2-2 Cristante 67´ (3-4-3): (4-2-3-1): Berisha

Masiello-Caldara-Palomino

Hateboer-Cristante-Freuler-Spinazz.

Kurtic-Cornelius-Gomez Buffon

Lichtstein.-Benatia-Chiellini-Asamoah

Bentancur-Matuidi

Bernardeschi-Dybala-Mandzukic

Higuain Byten:

Ilicic-Cornelius 32´

Petagna-Kurtic 56´

De Roon-Cristante 88´ Byten:

Barzagli-Lichtsteiner 66´

Cuadrado-Bernardeschi 69´

Costa-Mandzukic 78´ Tränare: Gasperini Tränare: Allegri Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 50,49 Medial-linje: 52,37 Speltid: 97,09 Effektiv/tid: 46,18 Effektiv/%: 48 Gomez, Palomino, Petagna Lichtsteiner Domare: Damato Stadio: Atleti Azzuri d´Italia - Bergamo

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 40-60 Skott totalt: 6-14 Skott på mål: 3-10 Målchanser: 6-12 Assists: 2-7 Offsides: 0-2 Hörnor: 0-3 Orsakade fouls: 11-20 Förlorade bollar: 44-47 Återvunna bollar: 32-20 Speluppbyggnader: 21-30 Kontringar: 0-0 Missade passningar: 29-22 Räddningar: 6-1 Medelhastighet: 6,7-6,6 Sprungen distans: 110-105 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Den sjunde omgången sparkades igång på Stadio Friuli i Udine. Hemmalagethade bara tagit tre poäng i de fem första matcherna och efter tre raka förluster ville man gärna ta med sig något positivt in i landslagsuppehållet. Gästernakom från en stark hemmavinst i omgången innan mot Milan och ville såklart rida på samma positiva våg i denna bortamatch. Men första förlusten för säsongen skulle komma och det var inte mycket som gick rätt till för Sampdoria. I den 27e minuten attackerar målvakten Puggioni Udinese-anfallaren Maxi Lopez i ryggen efter ett inkast. Mycket märkligt ingripande som resulterade i en straff som Rodrigo De Paul säkert rullade in. Innan första halvlek var över hade också Edgardragit på sig två gula kort vilket resulterade i ett rött. Sampdoria hade inte mycket att sätta emot i den andra halvleken och matchen slutade totalt 4-0 till hemmalaget efter två mål av Maxi Lopez, varav en på straff, samt ytterligare ett straffmål, gjort av Seko Fofana. För Delneris Udinese var det en viktig förlustsvit man tog död på och tre poäng som gör att man nu ligger på en trettondeplats i ligan. Sampdoria åkte på sin första förlust för säsongen men tack vare deras positiva start på säsongen så ligger man ändå kvar på den övre halvan på tabellen.En tränare som inte kan känna sig alltför säker är. Med fyra förluster och två oavgjorda skulle man försöka ta sin första trepoängare hemma på Stadio Luigi Ferraris mot gästande. Men istället för det så fick man det bevisat för sig att släkten är värst då den tidigare Genoa-spelaren Rodrigo Palacio gjort matchens enda mål i den 73e minuten. Frågan är om Juric står vid sidan av planen och tränar Genoa om drygt två veckor när man gästar Cagliari, eller om Genoas ledning bestämmer att det måste till en ändring. Någon som sitter lite säkrare är Roberto Donadoni som med sitt Bologna tog sin tredje bortavinst för säsongen. Nu är bara målet att få fira en trepoängare på hemmaplan också och kanske kommer den direkt efter uppehållet då man tar emot SPAL.Söndagen började med en tidig lunchmatch i Neapel därtog emot. Bortalaget från Sardinien hade inte mycket att säga till om i denna match och trots att statistik inte säger allt så kan man inte blunda för att Napoli hade 18-1 i skott och 72% bollinnehav när domare Rosario Abisso blåste av matchen. 3-0 slutade det efter mål av Marek, Driessamt Kalidou. Sarris gäng är med denna vinst enda laget med full pott på sju matcher och leder ligan med två poäng före Juventus och Inter. För Cagliari var detta en förlust man nog på förhand hade räknat in så man kan inte dra alltför stora växlar av det.Nykomlingentog emotpå Stadio Ciro Vigorito och man skulle försöka ta sina första poäng i Serie A . Inter kom till start med poängmaskinerna Ivan Perisic och Mauro Icardi men det var Marcelosom skulle leda sitt Nerazzurri till vinst. 2-0 målet var matchens höjdpunkt när kroaten placerar in en frispark på ett vackert sätt. Trots att det var i målvaktens hörn så var den för hård och välplacerad för att Benevento-målvakten Belec skulle ha en chans. Benevento reducerade till 2-1 precis innan första halvlekens slut genom Marco. Samma D’Alessandro var också nära att kvittera till 2-2 i den 58e minuten med en nick i stolpen. Men man lyckades inte komma mycket närmre än så. Man kan glädjas åt att det är en haltande tabell och att man trots sina noll poäng inte har halkat alltför långt efter resterande lag. Inter tog sin sjätte vinst för säsongen och ligger efter sju omgångar på en tredje plats i tabellen med sina nitton poäng.visade på styrka i mötet meddär man vände ett tidigt underläge till en 2-1 vinst. Redan efter sex minuter kunde Giovannikliniskt nicka in ledningsmålet efter ett inlägg av nyförvärvet inför säsongen Cyril Thereau. Men i den 25e minuten skulle kvitteringen komma och det var planens andra argentinare som skulle stå för den. Fiorentina-försvaret kunde inte ta hand om ett inlägg som landade mitt i straffområdet, vilket resulterade i att Lucasenkelt kunde placera in sitt första mål för säsongen. Castro gjorde också 2-1 till Chievo i den 46e minuten med en välplacerad nick bakom Fiorentina-keepern Marco Sportiello . Denna vinst gjorde att Chievo drog ifrån Fiorentina lite i tabellen och just nu ligger man på en åttondeplats, medan Fiorentina ligger på den undre halvan. Fiorentina har som de flesta vet ett ganska nytt lag efter sommarens transferfönster och det har också visat sig på plan med varierande resultat. Nu har Pioli tid att spela ihop laget ännu lite mer och efter uppehållet väntar ett ganska enkelt spelschema så räkna med att Fiorentina kan komma att klättra i tabellen under hösten.På Stadio Olimpico blev det målkalas i matchen mellanoch. Sassuolo fick en drömstart då man i den 27e minuten fick straff efter att Stefan De Vrij haft ner Alessandro Matri. Berardi var säker från elva meter och denna ledning höll sig till den 46e minuten innan kvitteringen kom. En av Lazios stora utropstecken denna säsong Luis Alberto gjorde 1-1 innan halvtidsvisslan lät. I den andra halvleken såg det ut som att bara ett av lagen kom ut på plan då Lazio fullständigt körde över bortalaget med fem mål framåt. Stefan De Vrij gjorde 2-1 med en kraftfull nick på hörna,gjorde sitt andra mål för matchen, Marco Parolo gjorde sina två första mål för säsongen innan den obligatoriske målskytten Ciro Immobile avslutade målkavalkaden med mål på straff. 6-1 blev slutresultatet i Rom.Nykomlingarnatog emotpå Stadio Paolo Mazza och dem skulle ta ledningen genom Alberto Paloschi i den 39e minuten. Marcus Rohdens gäng skulle dock kvittera och det gjorde man genom anfallaren Simy som från straffområdeslinjen kyligt placerade in bollen intill bortre stolpen. Matchen slutade 1-1 och båda lagen går in i landslagsuppehållet med 5 poäng vardera och det får man ändå säga är en stark start från SPAL med tanke på att de haft ett väldigt tufft spelschema i början av säsongen.En annan nykomling igästadeoch det såg ut att gå mot en dyster eftermiddag för bortalaget. Torino gjorde både 1-0 och 2-0 innan lagen gick in till halvtidsvilan och det kunde man tacka Iago Falque och Mbaye Niang för. De flesta hade nog räknat in tre poäng till Il Toro men inte bortalaget. Reduceringen kom genom att Alessio Cerci skjuter på 17 åriga Juventus-lånet Moise Kean som styr in bollen. Det skedde i den 89e minuten och bara tre minuter senare skulle man också bli tilldelade en straff. Giampaolo Pazzini gjorde inga misstag utan sköt säkert in kvitteringen som gav Hellas sin tredje poäng för säsongen.Omgångens stormöte spelades på San Siro därtog emot. Storsatsande Milan som börjat säsongen på allt annat än ett övertygande sätt spelade dock bra i en jämn match där det skulle dröja till den 72a minuten innan förra årets skytteligavinnaregav bortalaget ledningen med ett välplacerat skott några meter utanför straffområdet. Milan orkade inte resa på sig och fem minuter senare skulle Radja Nainggolan komma i ett bra läge att punktera matchen. Skottet från nära håll räddades av Donnarumma men ingen Milan-försvarare ta hand om returen vilket ledde till att Alessandro Florenzi kunde raka in 2-0 målet. Enklare blev det inte för Milan att komma tillbaka närdrog på sig sitt andra gula kort för dagen och blev utvisad. Milan har endast vunnit över lag på den undre halvan men haft det svårt mot bättre lag som Lazio och Roma. Lättare blir det inte efter landslagsuppehållet när säsongen första Derby della Madonnina spelas och man gästar Inter. Eusebio Di Francesco har visat att han klarar av att göra resultat i både ligan och Champions League och i och med denna vinst visar man att man är ett lag för toppen även denna säsong.Den sjunde omgången avslutades på Stadio Atleti Azzurri d’Italia därtog emot. Den gamle damen kom till denna bortamatch med sex raka vinster och ville såklart förlänga den vinststreaken. I den 21a minuten kom matchens första mål och det genom Federico Bernardeschi som var vaken när Atalantas målvakt Etrit Berisha inte kunde styra bort skottet från Matuidi och kunde ta hand om returen. Det var Bernardeschis första start och det tackade han för genom att göra sitt första mål i Juventus-tröjan. Nyförvärvet från Fiorentina var också högst delaktig i 2-0 målet när han fintade skott men istället hittade ett instick till Gonzalo Higuain som kunde skjuta in sitt tredje mål för säsongen. Reduceringen skulle komma i den 31a minuten och likt Bernardeschis mål så var det Buffon som inte kunde styra undan Papu Gomez frispark. Mittbacken Mattia Caldara var först på returen och slog enkelt in sitt andra mål för säsongen. Juventus gjorde också 3-1 genom nick av Mario Mandzukic , framspelad av Paulo Dybala . Men målet döms bort efter att domaren genom VAR sett att Stefan Lichsteiner armbågat Alejandro Gomez i ansiktet i början av anfallet. Onödigt fult av schweizaren och istället för 3-1 så kunde Atalanta kvittera till 2-2 efter en riktigt bra tajmad nick av Benfica-lånet Bryan Cristante. Perfekt slaget inlägg av Papu Gomez och Buffon hade ingen chans att ta nicken som också blev matchens sista mål. Men nära var det att Juventus skulle ta lednigen för andra gången i matchen. Paulo Dybalas frispark tar på Andrea Petagnas axel och efter att ha använt sig avän en gång så känner sig domare Antonio Damato säker att blåsa straff. Dybala skickar straffen lågt till höger men den gamle Kalmar-målvakten var snabbt nere och räddade. Matchen slutade 2-2 och det skulle bli Juventus första poängtapp för säsongen* * * * * * * * *