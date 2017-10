VV: Domarskandaler och knäböj

Förbannad i Coventry, Balkans finest, Aspas hattrick, el Plastico, med kalsonger i Strasbourg.





Precis som förra säsongen så har Manchester City börjat flygande. Då startade City med sex raka segrar i ligan och totalt tio raka innan en oavgjord match borta mot Celtic rubbade flytet och City gick 1-2-3 under oktober månad.



Nu har Manchester City 7-1-0 i ligan och totalt 11-1-0 och 39-6 i målskillnad. Det ser precis lika självklart ut som förra säsongen och spelschemat framöver ser enkelt ut med matcher som Burnley, WBA, Arsenal och Feynoord. Kan det bli mötet mot Napoli 1 november som blir första förlusten?



Förra säsongen var jag snabb på att känna att det var lika bra att ge Pep titeln på en gång. Allting rasade tillslut och säsongen 2016/17 blev Peps första titellösa säsong som tränare. Nu vill jag också bara ge dem alla titlar på en gång. Håller de hela vägen nu?







Tottenham tog med sig ett b-lag till Madrid och lyckades ändå ta med sig en poäng och kunde gott ha fått med sig alla tre. Men Hugo Lloris fick också visa att han är en toppmålvakt med denna makalösa benparad.





Wilfried Zaha är tillbaka i Crystal Palace. Härligt att se drivet i steget som gav segermålet.





Fan on pitch pic.twitter.com/QbLm4SYbHz — Joe Crossley (@JoeCrossley_) October 17, 2017

Sisådär med säkerheten hos Coventry City. Denna arga supporter fick gå omkring länge på planen.





Jack Wilshere fick ett andrassist mot Cervena Zevda på torsdagksvällen. Martin Keown, med kanske för många öl innanför bröstet, tog till de stora orden för talangen som aldrig riktigt blommat ut:



"It's the brilliance of Wilshere, punching a hole in midfield, seeing what mere mortals can only dream of"





"It's not about injuries but trying to get the best out of the team. The same players have been going all the time since pre-season. We've got three injuries, not seven or eight, but it's still an emergency situation for us."



Antonio Conte är pressad efter två raka förluster och så oavgjort mot Roma i Champions League.





Andy Carroll tar något sorts rekord i dumhet när han gör två armbågar på tio sekunder och åker ut.





What a night to be involved in????thanks to the travelling fans #coys — Harry Winks (@HarryWinks) October 17, 2017

På nio dagar gör Harry Winks landslagsdebut och får sedan starta på Bernabeu och har där bäst passningsprocent av alla och hyllas för sin insats. Tottenham fortsätter att fostra och släppa fram supertalanger.

Båda kommer från positiva Champions League-resultat under veckan. Liverpool har halkat efter i ligan och måste få ett positivt resultat. Stor plan och Tottenhams gelében på Wembley kan tala för att tvåan är värd en peng.





Supporterliv - Ipswich Town





Arsenal vann borta mot Crvena Zevda med 1-0. Första nollan borta i Europa på två år.

Chelseas kollaps mot Roma var tredje gången i klubbens CL-historia där de tappat en tvåmålsledning utan att vinna.

För Antonio Conte var det första gången ett av hans lag släpper in 3 mål i Champions League.

Raheem Sterling är het. 8 mål på 11 matcher för City den här säsongen. Förra säsongen blev det 10 på 47.



- Henrik Örtenvik







Jo, vi får väl dra till med Italien-Sverige.

Men vi får sluta tro att Sverige är en mardrömslottning. Även om det var en av de två bästa lagen bland de oseedade så skrämmer det inte italienarna nämnvärt.



”Missa VM? Finns inte ens i tanken hypotetiskt” kläckte den italienska förbundskaptenen Ventura efter att han sagt att Sverige ska mötas med största respekt.



Il Libero poängterar löneskillnaderna och säger att det är en David mot Goliat fight,

Corriere della Sera är nöjd att inte Ibrahimovic är med och Corriere dello Sport går igenom plikskyldigast tre olika hot och går igen gamla hjältar plus de svenskar som krigar i Serie:A:s bakgård.



Annars är det många som reagerat på Andersson inte visste vem Ventura var.

Många gjorde sig roliga över då de har en mer berömd Ventura i Italien än deras CT...







Självklart va? Strakoshas räddning mellan Juventus och Lazio på tilläggstid.

Straffräddningen betydde så mycket. Tre poäng till gästerna och att Juventus fina hemmafacit fick ett slut ....tillslut.









Vi håller oss kvar mellan Juventus och Lazio och går tillbaka ett par minuter och kollar upprinnelsen till varför Strakosha belönades med räddningstiteln här.



Vi klagar på VARs varande; "domaren kollar för lite", "han ser fel i alla fall" osv osv...

Nu går vi åt andra hållet.

Hur kunde han ens behöva använda det på Patric kapning av Bernardeschi?











Balkan finest visade upp sig på onsdagskvällen med bra baljor men största och bästa balkanbaljan stod såklaert Dzeko för.

Det är bara att veva om och om och om....



This is incredible. Dzeko's first goal tonight with an Italian Commentary. ???? #ChelseaRoma pic.twitter.com/eN8ssv8QiZ — Everything Napoli (@NaplesAndNapoli) 18 oktober 2017

Mauro Icardi • Wallpaper pic.twitter.com/rXTFm3t34n — Footy Editor (@Footy_Editor) 15 oktober 2017

From the Instagram of Napoli goalkeeper Luigi Sepe: Marik Hamsik asleep "thinking of De Bruyne, Sterling, Walker". pic.twitter.com/fnlgQF1yS2 — City Watch (@City_Watch) 16 oktober 2017

var en härlig match men har inte polemiken mellan lagen mattats rejält?En illustration...Samma tema som punkten innan...gör en Messi och ”hänger upp” tröjan för sina fans.Milanfans och många neutrala gnäller. Jag också.Han borde visat den för Milancurvan.En lite titt is studio på den italienska kanalen 7 Gold under matchen mellan Inter och Milan...Ajajajaj... jinxvarning... Napolis reservmålvakt Luigi Sepe får ta på sig förlusten...Avellino-Salernitana. Derbyt i Kampanien hade allt; nerv, bra klackar, sköna mål och en vändning av gästerna Salernitana från 0-2 till vinst 3-2 där de avgörande målet kom i den 97:e minuten!- De två formstarkaste lagen gör upp på San Siro på lördagen kl. 20.45Leganés ligger sexa i tabellen efter 8 matcher. 7 gjorda mål men bara 3 insläppta. Målvakten Cuéllar har hållit nollan i fyra raka matcher då laget har kryssat mot Atlético och Girona samt vunnit mot Las Palmas och Málaga, bägge på bortaplan med 2-0.Iago Aspas stod för ett hattrick när Celta Vigo vann borta mot Las Palmas i en målrik match. Celta vann med 5-2.Qarabag lyckades kryssa mot Atlético Madrid i Champions League. En match Simeones lag ska vinna alla dagar i veckan. Matchen slutade 0-0 och nog har Atlético Madrid problem med målskyttet ändå.Ett tifo i världskl…. Vi har sett bättre men tack Qarabagfansen för att ni försökte. Hemmamatch i Champions League och allt.Visst är den mäktig?! Champions Leaguehymnen, en låt alla spelare drömmer om att få höra på plan. Ronaldo har hört den så pass mycket att han sjunger med i den som om det vore nationalsången.Att förlora är inte ett alternativ - Atlético, Valencia och Barcelona är obesegrade i ligan.Valencia - Sevilla, lördag klockan 18:30. De båda rivalernas matcher brukar vara intensiva och spännande och i slutet vinner alltid Sevilla. Den senaste tiden resultat ger Valencia favoritskapet i denna match.Återigen Valenciapoden som tar upp den målrika matchen mot Betis och läget inför helgens match mot Sevilla.- Willian Jose är den fjärde spelaren att gör 4 mål i en Europa Leaguematch.Falcao, Cavani och Aduriz är föregångarna.- Villarreal har gjort mål i de 13 senaste Europa Leaguematcher. Bästa målstreaken i deras historia.- Pique fick rött kort för första gången i Champions League. Han har spelat 92 matcher.-En domarskandal har briserat där domrárna är öppet missnöjda med sina chefer. Oklart om man kan kalla det en skandal, men någonting av turbulens är det åtminstone.- Jupp Heynkckes Bayern är där Bayern ska vara och vi kommer snart se ett ordentligt BAyern som kanske även spelar hem ligan.- RB Leipzig slog BVB i Dortmund- WAS?- Herthas #TakeAKnee orsakade kravaller runtom i Europa hos Trump-sympatisörer. Men det visade äen upp Hertha som en fin klubb som bryr sig, sedan var det även ett fantastiskt väl utfört knep för att sprida Herthas namn över jorden.Mark Uth är en duktig fotbollsspelare. Det är ingen hemlighet och hans mål mot Augsburg bekräftade just detta. En kanon med vänstern upp i bortre krysset efter ett fint väggspel. Bravissimo Nagelsmann, bravissimo Uth.Under matchen mellan Hannover och Frankfurt kunde man i vissa bilder se en banderoll som bad klubbens ägare att dra åt helvete. Detta känns mycket underligt från en klubbs fans, likväl finns det ganska stora motsättningar vad gäller Martin Kind och Hannover. Kind anklagar fansen för att vara våldsamma och det uppskattas naturligtvis inte alls.Domare Aytein är ingen populär herre på diverse arenor, men han är en mycket duktig domare som sannerligen vet vad han gör. Principfast och cool och tog en straff där få skulle ha gjort det när han dömde straff åt Aubameyang när han blov ikrokad av en Leipzig-back. Mycket bra användning av VAR här.Aytekin. Jag beundrar den mannen. Han får utstå mycket kritik, men fasiken vad han klarar av det bra. Inte underligt att han får ta de stora matcherna när han har såhär bra pli på spelarna på planen.El Plastico, visst?

Half time at the BayArena and we have an actual Plástico. pic.twitter.com/IonzafKSt6 — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) 15 oktober 2017

Senaste gången Heynckes stod på sidlinjen i Champions League vann han den. Skapligt.Ciao Dortmund i Champions League. Det är inte klart än, men de var mer eller mindre tvungna att ta sex pinnar av sex möjliga från dubbelmötet mot APOEL, men spelade bara lika borta. But hey! Bundesliga var oslagbart i Champions League denna vecka!Frankfurt- DortmundDortmund med en jobbig vecka bakom sig. Frankfurt å andra sidan vann mot Hannover och har en tränare som fyllt år. Frankfurt notoriskt hemmastarka mot just Dortmund, vunnit 23 matcher mot dem på hemmaplan. Bara mot Schalke har man vunnit fler, Man har ävn vunnit de tre senaste hemma mot Borussia. Kan bli häftigt med ett KOKANDE Waldstadion. Lördag 15.30.- 4 poäng efter tre matchdagar är det sämsta tyska lag någonsin presterat i Europa League. Fel lag?- Bara ett lag har tagit sig vidare från sin grupp i Europa League efter bara en poäng efter tre matcher och det var Hertha.och man sjunker som en sten. De kan ha en ny tränare (Claude Puel?) och en ny president (Olivier Létang, tidigare i PSG?) inom kort. Fansen försökte storma planen efter derbyförlusten mot Guingamp i helgen. Allt detta överskuggas ändå av nuvarande presidenten René Ruellos angrepp på helgens domare, Frank Schneider.”Han en pretentiös imbecill. Vi är offer för en domare som är bedragare.”, var bara ett av det snällare citaten från Ruello i helgen. Nu väntar disciplinnämnden för presidenten. Frågan är om han hinner få sparken innan dess?s (Dijon) volleystrut mot PSG lär vara med när vi diskuterar säsongens mål längre fram. Vilken träff!

Benjamin Jeannot's thunderous volley goal against PSG today. Puskas contender? pic.twitter.com/2oaEwogNs9 — Troll Football Media (@Troll__Footbal) October 14, 2017

Ce supporter de l'OM à côté de moi a donc été forcé à retirer son ensemble de l'OM et donc entrer torse nu et en caleçon au stade ! Honteux. pic.twitter.com/0Wu8bRYja7 — Mathieu Lauricella (@LauricellaMatt) October 15, 2017

Le coup franc a la 94eme minute qui nous donne la victoire !

Seul le foot peut t'emmener aussi loin c'était magnifique !

Merci @NabilFekir pic.twitter.com/DMfzJht8NO — Antho Lopes ???? (@LopesElGato87) October 14, 2017

Yep. That's an Everton fan with his child trying to hit a Lyon player. pic.twitter.com/px3PtMTSHm — Ben (@InsideN17) October 19, 2017

La Semaine – omgång 9: Fekir mot VM

Visst vann Kalle Johnssons Guingamp derbyt mot Rennes. Det som snurrat runt på sociala medier är ändå svenskens lagkamrats snubblande anfallsförsök.Ennekades inträde till matchen i Strasbourg för att han var klädd i sitt lags matchställ. Han gjorde entré i kalsongerna, men innan bilden togs lyckades han skyla sig något.bär Lyon på sina axlar just nu. Den nyblivne kaptenen avgjorde toppmötet mot Monaco i den 95:e minuten på detta sätt. En plats i VM-truppen har aldrig varit närmare.Det hettade till när Lyon bortaslog Everton i Europa League. Williams flippade ur och resten följde med. Även en Evertonsupporter med barn på armen testade att svinga mot Lyonkeepern Lopes.Så var den här. Höstens hetaste drabbning. Utan bortasupportrar, men ändå. Hur klarar OM:s lite vingliga försvar Europas hetaste anfallstrio? Svar vid 23-tiden på söndag.- Noll insläppta.har motat alla 16 skott försök mot PSG i Champions League hittills.har gjort fler mål än 29 av de 31 övriga lagen i Champions League i höst.inget franskt lag har hittills tagit sig till åttondelsfinal i CL med bara ett poäng efter tre omgångar.