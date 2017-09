VV: Messi har redan vunnit skytteligan

Navas är hemma, #penaltygate, Bakayokos avkörning, italiensk kvalitetsspridning.

Who doesn't want to be like Margaret when they turn 100 years old? ?? pic.twitter.com/8blVwyRgMT — BBC Radio Bristol (@bbcrb) September 20, 2017

OFFICIAL: Blues have parted company with manager Harry Redknapp.



Full story ?? https://t.co/D14GI1YQG0 #BCFC pic.twitter.com/qILDQpzshg — Birmingham City FC (@BCFC) September 16, 2017

Borja Valero spotted as a waiter during Oktoberfest ????



?? @chefaticala pic.twitter.com/aud2IlqsR8 — ItalianFootballTV (@IFTVofficial) 21 september 2017

Where did Neymar come from ?! ???? #PSGOL pic.twitter.com/mOj2l5GdvE — The Football Lounge (@FootballLounge7) September 17, 2017

Deux fautes semblables, un même arbitre, deux poids deux mesures… #PSGOL pic.twitter.com/Y0Pw8k0qBC — Olympique Lyonnais (@OL) September 20, 2017

Best-of de Tanguy Ndombele face au PSG

(son match complet https://t.co/dhCI9FWeEP ) pic.twitter.com/vvSUfTKM92 — LokakilOGCN (@lokakilOL) September 17, 2017

Monaco 6-1 Marseille

Nice 4-0 Monaco

Amiens SC 3-0 Nice



Amiens SC 13-1 Marseille ? pic.twitter.com/j33qCbe2ZX — Amiens SC (@AmiensSC) September 10, 2017

La Semaine - veckokrönika: Falcao är i rekordform – Neymar vs. Cavani i PSG?