VV: Real Madrids evige målkung

Mendys skada, Italien klättrar, Costa på läktaren, mardrömsveckan och supporterlycka.

La Semaine: Falcao i storform

Defensivt ramstarka Atletico de Madrid står och sover i 94:e.tackar och tar emot.Några av Sheffield Unitds fans var så glada efter derbysegern i stålstadsderbyt att de... ja.“I see a great improvement in the person, in the mood, in the face, in the body language.If you just want one word — ‘happiness’. He’s a happy guy, he’s working extremely well. He starts matches, he tries to do well. He goes from the bench, even if it’s only for 10 minutes like in the last match at home, he tries to enjoy it and give something in his extra minutes. I’m very pleased with his attitude overall. Then it’s just easier to play well.”hyllar den otroligt formstarkegjorde mål med vänstern, sen med högern och till sist med en välplacerad nick borta mot APOEL Limassol.kan knappt tro sina ögon efter att Apollon Limassol, med EN MAN MINDRE, kvitterar borta mot Everton. Såg inte matchen själv, men poängen verkar inte ha varit orättvis.Blytungt för Manchester City som tapparresten av säsongen. Tur att de värvade tre ytterbackar då.Det här kommer att bli en oerhört intressant match! Kommer City fortsätta att ånga på (21-2 i målskillnad hittills!), eller vet Conte hur han ska knyckla till Guardiola? Chelsea vann båda mötena förra säsongen, så mycket talar för det.- Everton är det första engelska laget som bara tar en poäng efter två omgångar ev Europa League.- Gylfi Sigurdsson assisterade ett av målen på torsdagen. Hans första ass från öppet spel sedan mars (!)- Inte sedan 1981 har fyra engelska lag vunnit borta ute i Europa samma vecka.Direkt när Ancelotti fick sparken kommer spekulationerna.Montella ut eller är det bara Roma som gäller?Stark omgång i Europa. Endast Atalanta vann inte, men de hade och andra sidan kanske värsta motståndarna av all det italienska lagen i Olympique Lyon. Italiensk fotboll lever.Visst, Vivianis kvitteringsfrispark mot Napoli var läcker men sen när formoppade Ghoulam avgör med en underbar soloraid så...Det var det här med VAR...Domaren avr inte ens intresserad av att utnyttja möjligheten att se om Berisha fälde Dias eller inte...Firade 41 i veckan...Tårarna rinner forfarande i Rom...Dåså. Italien har klättrat förbi Tyskland i Europarankingen (så här långt). Det var väl än 7 år sen sist?Italiens prettogäng skulle självklart visa upp sin skadade lagspelares tröja (Milik) men Insigne har svårt att hålla koll på polackerna i laget...Insigne fortfarande lite snurrig...Det har varit frustrerande för Juvefansen , för klubben och - inte minst - för honom själv.Bänkad igen men efter att det stått 0-0 mot Olympiakos i CL fick argentinaren hoppas in och göra det förlösande målet.Juvefansen andades ut och klubben likaså.Higuain?Han vrålade ut känslan!Klart lokala pressen jublade...Som sagt, Ancelotti...Matchen för helgen är nämligen mellan hans gamla kärlekarochDen gär av stapeln kl.Är det ens spelbart att han sitter på tribuna på San Siro?Joel Ask fick tag i veckans svensk nere i Italien,och gjorde en personlig intervju med honom.Gareth Bale slog till med en riktig kanon när han dundrade in ledningsmålet i Champions Leaguematchen mot Borussia Dortmund.Ssssssiiiiiiiiiiuuuuuuuuuu!Den här lilla flickan kör en imitation på läktaren av Ronaldos målgest.Ronaldo gjorde 400:e match för Real Madrid i mötet med Borussia Dortmund. Han stod för två mål i matchen som Real Madrid vann och har gjort 411 mål på dessa 400 matcher. Det säger ändå något om hans storhet.Vacker bild från Atlético Madrids nya hemmaarena, Wanda Metropolitano.Sevilla tog emot Maribor i Champions League på Ramon Sanchez Pizjuan. På plats, den legendariske spelaren Biri Biri som även lade grunden för ultrasgruppen Biris Norte.Välkommen hem, Biri Biri.Diego Costa satt på läktaren när Chelsea mötte Atlético Madrid i Champions League. Han är klar för Atlético som förlorade matchen. De hade nog behövt Costas tjänster denna afton.Valencia - Athletic Bilbao, söndag klockan 18.30.- Fyra mål av Real Sociedadförsvararen Diego Llorente är flest av en back i de stora ligorna.- Sevilla hade en passningsprocent på 91,26 av lyckade passningar. Mesta någonsin i Champions League historia.- Valencias Carlos Soler leder assistligan med 4 assister., skulle löpsedlarna ha sagt om svensk media skulle ha brytt sug om tysk fotboll. Sex lag spelade i Europa och sex lag förlorade i Europa. Som produkt av detta så fick nu Carlo Ancelotti sparken av Bayern München efter en hemsk start på säsongen, men naturligtvis ska det handla om mer än så. Tack och adjö, Carlo. Good riddance.Julian Weigls vackra jungfrumål framför Süd i vinsten med 6-1 mot Gladbach får krönas till vinnare denna veckan. En vacker volley från 18 meter."We are not Neymar Jr", skrev Bayerns fans på sina banderoller före matchen mot PSG när de klagade i vanlig ordning över biljettpriserna på bortamatchen. Man lider emd dem. Att behöva betala 60-70 Euro för att se det där kalaset, stackare.Domaren mellan Dortmund och Madrid i Dortmund var klockren och stod pall för det enorma hemmatrycket. En felfri match utan en enda tabbe, någonting som blrjar bli en lyxvara i Europeisk tooppfotboll.Ciao, Carlo Ancelotti. Det var ett ganska bra år för dig i Bayern, men du gjorde dig omöjlig. Dags för Nagelsmann att axla dynastiledarmanteln i Bayern? Oklart!Jag vet inte vad jag ska säga...Willy Sagnol verkar ta rodret över Bayern för stunden. Välkommen tillbaka till Bundesliga!Ja, tack och adjö Carlo Ancelotti. Att säga att en materialare kunde vinna Bundesliga med Bayern var sannerligen inte det smartaste. Kanske sista draget i en annars slående tränar- och spelarkarriär.En intressant match mellan två grannar, båda grundade 1904. Två lag som behöver plocka poäng om de ska kunna blanda sig i toppstriden. Kan bli en kul match med bländande spel.Numera kallat för Falkderbyt på SvenskaFans Tyskland, då undertecknad håller på Frankfurt och Stuttgartsredaktionens skribent råkar vara min far. Starkt möte mellan två lag som är defensivt starka, men som inte har uppvisat några offensiva styrkor. Vändpunkt?- För första gången sedan 1981 förlorade alla tyska lag sina matcher i Europa.- Sagnol är den tredje fransmannen att ta hand om ett lag i Bundesliga (Paul Frantz och Valerien Ismael)- Kölns senaste hemmamatch i Europaspel kom 9144 före den föregående, då i Intertoto Cup.Efter strafftjafset förra veckan och ett mediokort 0-0-kryss i Montpellier var det press på PSG inför Bayern Münchens besök i Paris.Det minsta man kan säga är att man löste upp en del nervknutar med 3-0-segern, som kunde och borde ha varit ännu större.Det är något visst med långskott.Är #penaltygate inte över? Ska vi tro spanska El Pais har PSG:s president erbjudit Cavani en miljon euro för att han ska släppa framtida straffar till Neymar. Uruguayanen sägs ha tackat nej.När du som supporter får chansen att vara med vid avspark för ditt lag är det bäst att passa på.Korsbandet av för Benjamin Mendy och säsongen är i princip över. Klarar sig Les Bleus verkligen med Kurzawa?Helgens rivalmöte när Favres OGC Nice ställs mot Gargias OM.är det enda Ligue 1-laget PSG inte har mer än 50 procent segrar mot sedan QSI:s övertagande av Parisklubben.är det enda laget som gjort mål i alla ligamacher hittills.- 25 mål på fem matcher.-mötena har ett snitt på fem mål.