Aquilotti: Från D till A

Luiz Felipe Ramos Marchi. En för många okänd brassemittback född 1997 som förra säsongen kom till Lazio från Ituano i brasilianska Serie D. Han blev utlånad till Salernitana, men tränare Sannino använde honom som oftast på en ovan roll som vänsterback. När oklarheter uppstod i somras fick han sedan följa med på Lazios ritiro och han blev sedermera kvar i truppen.”Jag gjorde det bra i Salerno förra säsongen och på grund av det är jag nu här”Bollini vill egentligen ha tillbaka Luiz Felipe till Salernitana, men Inzaghi var nöjd med det han hade fått se av ynglingen. Inzaghis omvittnade sinne för meritokrati ger anledning att tro på brassens potential.Luiz Felipe fick byta av Radu i matchen mot Milan och även spela från start mot Vitesse i Europa League . Där var han som övriga i backlinjen ganska svajiga. Den osäkerheten sågs dock inte till när han tillsammans med Radu och högerbacken Patric fick utgöra Lazio nödlösning i söndags. Denna gång spelade han istället med stor trygghet och ett säkert lugn. Han förde även fram bollen i banan och stod för en passningsprocent på 98 procent. Han kom även med i Whoscoreds elva för omgången.Det är annars uppenbart i sociala medier att Lazios brassar Anderson och Wallace samt angolanen Bastos har bidragit till att yngligen har kommit att trivas och må bra vid sidan av fotbollen. Han har själv enligt egen uppgfift fått höra av Wallace att hans ”tid kommer”.Nu blev det ironiskt så att just Wallaces skada gav utrymme för Luiz Felipe på den stora scenen. Det verkar dock inte bekomma Wallace och det var även ett oerhört välkommet tillskott för oss laziali och Simone Inzaghi. Välkommen till A.

