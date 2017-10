2017-10-29 12:30

Benevento - Lazio

1-5



Benevento Lazio 1-5: målkalas i lunch-matchen

Lazio vinner 5-1 borta mot bottenlaget Benevento. Efter 25 minuter står det 0-3. I andra halvlek släpper Lazio in ett mål och låter hemmalaget försöka komma in i matchen igen innan Parolo och Nani rättar till siffrorna till 1-5.





Benevento (3-4-2-1): Brignoli; Venuti, Antei, Di Chiara; Lombardi (79′ Letizia), Viola, Chibsah, Lazaar; Cataldi, Memushaj (46′ Ciciretti); Iemmello (68′ Coda).



Målskyttar: 4' Bastos, 12' Immobile, 23' Marusic, 55' Lazaar, 76' Parolo, 86' Nani



Spelarbetyg:



Strakosha (6): Gör en okej match. Har inte så mycket att göra i första och är med i svängarna i andra halvleken. Lazaars skott var dock inget vidare och skulle inte ha gått in. .



Bastos (7): Gör ett mål idag och är allmänt stabil och säker i sitt spel.



de Vrij (6.5): Ingen svår match för Lazios mittbackspar med tanke på hur lite Benevento skapar. Stilig.



Radu (6.5): Koncentrerad och spelar med mycket grinta. Visar sig ibland på andra sidan mittlinjnen också.



Marusic (7): Det tog en tid för killen att förstå



Parolo (6.5): Trygg och stabil. Lyckas med att hjälpa till försvaret, vinna boll och va farlig framåt också. Med ett fint skott blåser han virtuellt av en match som höll på att komplicera sig.



Lucas Leiva (6.5) : Viktig spelare. Alla Lazios anfall går genom hans fötter först. Tar alltid rätt beslut och agerar intelligent på plan.



Savic (6-5): Mycket fin assist till Immobile som gör 2-0. Han bidrar med både teknik och fysik på mittfältet.



Lulic (6.5): Efter utbrottet i



Alberto (6.5): Viktig spelare som alltid lyckas göra rätt sak när han har bollen. Han slår otroligt fina frisparkar och hörnor. Visar i några tillfällen hur teknisk han är med bollen.



Immobile (7.5): 14e målet hittills, helt otroligt. Idag levererar han 2 assists också som hjälper till att sänka Benevento.



Lukaku (6.5): Kommer bra in i matchen och visar sig mer än en gång långt ner på kanten där han lätt kommer förbi Beneventos ytterback.



Nani (7): Börjar komma in i laget, vilket bevisas med en assist till Parolo och 1-5 målet. Han kommer att vara mycket viktig framöver.



Inzaghi (7): 6e raka segern, 8e på bortaplan. Har denna säsong vunnit alla bortamatcher.



Matchens höjdpunkt: Nanis första mål för Lazio och i Serie A.



Matchens snackis: Immobile brände en straff och 2 frilägen i onsdags och många var npg oroliga ifall det skulle sätta sig i huvudet på honom. Ciro bevisar idag att sa var inte fallet tack vare ett mål, 2 assists och mycket löpning. Lazio (3-5-1-1): Strakosha, Bastos, de Vrij, Radu, Marusic, Parolo, Leiva (81' Caicedo), Savic (58' Lukaku), Lulic (70' Nani), Alberto (72' Nani), Immobile (76' Caicedo).Benevento (3-4-2-1): Brignoli; Venuti, Antei, Di Chiara; Lombardi (79′ Letizia), Viola, Chibsah, Lazaar; Cataldi, Memushaj (46′ Ciciretti); Iemmello (68′ Coda).Målskyttar: 4' Bastos, 12' Immobile, 23' Marusic, 55' Lazaar, 76' Parolo, 86' NaniSpelarbetyg:Strakosha (6): Gör en okej match. Har inte så mycket att göra i första och är med i svängarna i andra halvleken. Lazaars skott var dock inget vidare och skulle inte ha gått in. .Bastos (7): Gör ett mål idag och är allmänt stabil och säker i sitt spel.de Vrij (6.5): Ingen svår match för Lazios mittbackspar med tanke på hur lite Benevento skapar. Stilig.Radu (6.5): Koncentrerad och spelar med mycket grinta. Visar sig ibland på andra sidan mittlinjnen också.Marusic (7): Det tog en tid för killen att förstå Serie A och visa sin potential. Lite bättre när han anfaller jämfört med när han försvrarar men inget man märker av idag.Parolo (6.5): Trygg och stabil. Lyckas med att hjälpa till försvaret, vinna boll och va farlig framåt också. Med ett fint skott blåser han virtuellt av en match som höll på att komplicera sig.Lucas Leiva (6.5) : Viktig spelare. Alla Lazios anfall går genom hans fötter först. Tar alltid rätt beslut och agerar intelligent på plan.Savic (6-5): Mycket fin assist till Immobile som gör 2-0. Han bidrar med både teknik och fysik på mittfältet.Lulic (6.5): Efter utbrottet i Bologna startar han idag med. Mycket bra både när han försvarar och när han anfaller. Springer mycket och för laget.Alberto (6.5): Viktig spelare som alltid lyckas göra rätt sak när han har bollen. Han slår otroligt fina frisparkar och hörnor. Visar i några tillfällen hur teknisk han är med bollen.Immobile (7.5): 14e målet hittills, helt otroligt. Idag levererar han 2 assists också som hjälper till att sänka Benevento.Lukaku (6.5): Kommer bra in i matchen och visar sig mer än en gång långt ner på kanten där han lätt kommer förbi Beneventos ytterback.Nani (7): Börjar komma in i laget, vilket bevisas med en assist till Parolo och 1-5 målet. Han kommer att vara mycket viktig framöver.Inzaghi (7): 6e raka segern, 8e på bortaplan. Har denna säsong vunnit alla bortamatcher.Matchens höjdpunkt: Nanis första mål för Lazio och i Serie A.Matchens snackis: Immobile brände en straff och 2 frilägen i onsdags och många var npg oroliga ifall det skulle sätta sig i huvudet på honom. Ciro bevisar idag att sa var inte fallet tack vare ett mål, 2 assists och mycket löpning.

Benevento -Lazio Alberto Brignoli

Lorenzo Venuti

Luca Antei

Gianluca Di Chiara

Cristiano Lombardi

Raman Chibsah

Nicolas Viola

Achraf Lazaar

Danilo Cataldi

Pietro Iemmello

Ledian Memushaj



Avbytare

Samuel Armenteros

Vid Belec

Amato Ciciretti

Massimo Coda

Lorenzo Del Pinto

Berat Djimsiti

Andrew Gravillon

Thomas Strakosha

Bastos

Stefan de Vrij

Stefan Radu

Adam Marusic

Marco Parolo

Lucas Leiva

Sergej Milinkovic-Savic

Senad Lulic

Luis Alberto

Ciro Immobile



Avbytare

Felipe Caicedo

Guido Guerrieri

Jordao

Luiz Felipe

Jordan Lukaku

Mauricio

Alessandro Murgia



0 KOMMENTARER 289 VISNINGAR 0 KOMMENTARER289 VISNINGAR NIKLAS TELLINI

niktello@yahoo.it

2017-10-29 15:03:15

ANNONS:

Fler artiklar om Lazio

Lazio

2017-10-29 15:03:15

Lazio

2017-10-27 09:30:00

Lazio

2017-10-25 23:39:41

Lazio

2017-10-24 20:31:00

Lazio

2017-10-23 00:02:36

Lazio

2017-10-21 13:17:14

Lazio

2017-10-20 00:46:01

Lazio

2017-10-14 20:36:54

Lazio

2017-10-14 02:25:00

Lazio

2017-10-13 10:51:00

ANNONS:

Lazio vinner 5-1 borta mot bottenlaget Benevento. Efter 25 minuter står det 0-3. I andra halvlek släpper Lazio in ett mål och låter hemmalaget försöka komma in i matchen igen innan Parolo och Nani rättar till siffrorna till 1-5.Här sammanfattas intressanta nyheter gällande Lazio under veckorna.En match med två ansikten. Borde stått 0-5 i halvlek. Kunde slutat 2-2 efter fulltid.Det spelar ingen roll hur många matcher Lazio spelar i "No to racism"-tröjor. Det spelar ingen roll hur många fördömanden mot rasism klubben gör. Det spelar ingen roll hur många försvarstal man håller. För det finns ändå ett antal drägg som svärtar ner klubben i vårt hjärta och knuffar oss tillbaka till ruta ett igen.Biancocelesti fick en drömstart som sedermera blev en komfortabel seger.Dagens Lazio får mig att känna på ett sätt som jag aldrig känt kring klubben förut. Jag känner hopp, jag känner tro, jag känner kärlek. Inget är omöjligt för dagens Lazio.Efter en rysare borta mot Juventus i helgen så tog Lazio idag 3 viktiga poäng efter en rätt så komfortabel vinst borta mot Nice. I och med vinsten så ska det nu mycket till för att Lazio inte ska lyckas ta sig ur grupp K.Lazio vinner över Juventus, 14 år efter senaste gången (2003, Corradi och FIore målskyttar).Lazio inleder helgens serieomgång genom att gästa Juventus på Allianz stadium.Lazio satsar vidare mot framtiden. Frågan är dock vad det kommer att vara värt?