Curiosi Lazio: Skadetungt i Rom

Här sammanfattas intressanta nyheter gällande Lazio under veckorna.

5/10





Lazio och Roma toppar tabellen över skadade spelare (9) på de inledande 7 omgångarna. Napoli ha å sin sida klarat sig relativt bra från skador.

Här sammanfattas intressanta nyheter gällande Lazio under veckorna.