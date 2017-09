Europa League: Vitesse - Lazio 2-3

Lazio kniper tre poäng borta i Nederländerna efter att ha legat under både en och två gånger.

Matavz 33', Parolo 51', Linssen 57', Immobile 67', Murgia 75'.Luiz Felipe, Milinkovic, Lulic. Lazio 3-5-2: Strakosha: Bastos, De Vrij, Luiz Felipe: Marusic, Parolo, Di Gennaro, Murgia, Lukaku: Luis Alberto, CaicedoCiro 46', Milinkovic 62', Lulic 65'.Vitesse 4-3-3: Pasveer: Dabo, Kashia, Miazga, Buettner: Bruns, Der Werff, Foor: Rashics, Matavz, LinssenCastaignos 79', Colkett 83', Mount 88´.Strakosha 6 - Gör inget misstag. Släpper två bollar bakom sig men inget han rår för.Bastos 4 - Efter att ha vart bra mot Milan i helgen var det tvärtemot idag. Försvarar som om han aldrig spelat back tidigare.De Vrij 5 - Svår match för De Vrij. Vi alla vet vad han kan men hans kollegor bredvid hjälpte inte han direkt.Luiz Felipe 4 - Endast 45 minuter för Luiz innan Inzaghi valde att byta ut han. Två mål i baken från honoms kant. Spelade inte tills något större förtroende. Hade gärna sett han mer hur han hade stått sig.Marusic 4,5 - Släpper Vitesses första målskytt utan att kommunicera med Bastos. Annars en mycket blek insats.Parolo 7,5 Målskytt och var en viktig kugge i kvällens match. Gör mycket rätt ute på plan.Di Gennaro 6 - Första tävlingsmatchen. Spelar inte tills någon startplats men visar upp kvalitéer att ha som inhoppare.Murgia 7 - Målskytt och ger positiva vibbar inför framtiden. Besitter fina fötter och lär utvecklas mer vid mer speltid.Lukaku 4,5 - Ingen bra match utav Jordan, båda Vitesses mål kommer från honoms kant. Måste lära sig släppa boll i rätt tid.Luis Alberto 7 - Mycket av spelet går via honom och kunde fått par assist.Caicedo 5 - Knappt ett rätt i första halvlek och betyget var nere på 3, visade då att han inte kan spela som ensam forward. Höjer sig när Immobile kommer in bredvid. Fint assist till 2-2 målet.Immobile 8 - Målskytt. Kommer in i halvlek och bidrar med otroligt mycket i anfallsspelet.Milinkovic 6,5 - En halvtimmesspel, visade inte upp samma nivå som vi vet att han har men godkänd insats.Lulic 6,5 - Som alltid en som ger allt i alla situationer. Kort tid på plan.Inzaghi 8 - Ställer upp med flera bänkspelare i startelvan vilket känns rätt i denna Europa League match. När det inte funkar slänger han inte rätt spelare och vänder matchen. En klassisk coachseger.Vitesses supportrar visade sig vara en imponerade skara. I Lazio var Parolos vänstervolley en uppstickare men även Caicedos vackra assist som kom från klar himmel.Lazios försvar kort och gott.Matchens sämsta var även placeringen av Lazio supportrarna längst upp i hörnet på kortsidan.