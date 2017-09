2017-09-24 15:00

Verona - Lazio



Inför Verona - Lazio

Lazio möter Verona på bortaplan imorgon klockan 15:00. Ett decimerat Lazio ställs mot ett lag som aldrig vunnit hittills.





Qui Lazio

Trots att de Vrij, Bastos och Wallace är skadade väljer Inzaghi att återigen spela med en 3-5-2 formation. Milinkovic, Anderson och Basta saknas också pga skada. Mauricio blev återkallad till truppen för att tackla nödläget men mittbackstrionkommer att bestå av Felipe, Patric och Radu. Marusic och Lukaku kommer att agera ppå kanterna. Lulic flyttas in i banan, och Leiva får äntligen spela i sin position. Parolo är den 3e mittfältaren. Luis Alberto och formstarka Immobile bildar anfallet. Nani, som inte tränade i fredags, tränade imorse och kommer är också kallad till matchen.



Qui Verona

Verona har också många skadade. Bianchetti, Caceres, Fares, Ferrari, Verde, Zuculini och Bessa kommer alla att missa matchen. Tränaren Pecchia kommer att ställa upp med en 4-3-3 uppställning Cerci, Pazzini och Valoti längst fram. Verona måste ta hem minst en poäng efter att ha inlett säsongen på ett mycket dåligt sätt. Laget har låtit motståndarlaget skjuta 101 gånger mot målet på 5 matcher, alltså mer än 20 gånger per match i snitt. Det enda målet Verona gjort i år har gjorts av en spelare som startade på bänken (Pazzini mot Napoli på straff i första matchen).



Statistik

Immobile har gjort 2 assists i år. Han är bara en assist ifrån hans egna rekord i

Spelaren Romulo har spelat 3 gånger mot Lazio med Verona och gjort mål i 2 tillfällen.

Verona har aldrig förr inlett Serie A med att bara göra 1 mål under de första 5 matcherna.

Lazio är laget som släppt in flest mål i andra halvlek hittills i säsongen (7 stycken).



Kommentar

2017-09-23 23:56:00

